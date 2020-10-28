Mercedes aracınız ile Samsung akıllı cihazlarına komut verebileceksiniz

Nesnelerin İnterneti sektöründeki en önemli konseptlerden birisi olan birbiri ile iletişim yavaş yavaş gerçek tanımını bulmaya başladı. Çeşitli ortaklıklarla geniş bir yelpazede artık akıllı cihazların birbiri ile iletişim kurması mümkün.

Mercedes ve Samsung iş birliği

Mercedes-Benz ile iş birliği yapan Samsung; araç içi sesli MBUX sesli asistana SmartThings platformunu entege edeceğini duyurdu. Böylece Mercedes-Benz araçlar ile Samsung akıllı cihaz ekosistemini kontrol etmek mümkün olacak.

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İş birliği kapsamında Samsung SmartThings ile Mercedes-Benz MBUX sesli asistanın entegrasyonu sağlanacak. MBUX üzerinden komut vererek sürücüler örneğin eve varmadan önce akıllı garaj kapısını açacak veya klimayı çalıştıracak.

Samsung SmartThings ile Mercedes-Benz MBUX iş birliğinin araç sektöründeki ilk doğrudan entegrasyon olduğu ifade ediliyor. Daha önce Subaru ve Tesla da akıllı cihazları kontrol imkanı sunmuştu ancak ücretli EVEConnect platformu üzerinden dolaylı olarak yapılıyordu.

Doğrudan entegrasyon sayesinde CarPlay, Android Auto veya Echo Auto uygulamalarına bağlanmaya gerek kalmayacak. İş birliğinin ilk olarak 2021 Mercedes-Benz S-Class araçlarında sunulacağı belirtildi.

https://www.engadget.com/samsung-smartthings-mercedes-benz-voice-assistant-s-class-2021-230117108.html

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