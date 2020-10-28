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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes aracınız ile Samsung akıllı cihazlarına komut verebileceksiniz

    Sektörün ilk doğrudan entegrasyonu sayesinde 2021 model Mercedes-Benz S-Class modelinden başlayarak MBUX sesli asistan ile Samsung SmartThings cihazlarına erişebilmeniz mümkün olacak.
    18 sn.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mercedes aracınız ile Samsung akıllı cihazlarına komut verebileceksiniz

    Nesnelerin İnterneti sektöründeki en önemli konseptlerden birisi olan birbiri ile iletişim yavaş yavaş gerçek tanımını bulmaya başladı. Çeşitli ortaklıklarla geniş bir yelpazede artık akıllı cihazların birbiri ile iletişim kurması mümkün.

    Mercedes ve Samsung iş birliği

    Mercedes-Benz ile iş birliği yapan Samsung; araç içi sesli MBUX sesli asistana SmartThings platformunu entege edeceğini duyurdu. Böylece Mercedes-Benz araçlar ile Samsung akıllı cihaz ekosistemini kontrol etmek mümkün olacak.

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    İş birliği kapsamında Samsung SmartThings ile Mercedes-Benz MBUX sesli asistanın entegrasyonu sağlanacak. MBUX üzerinden komut vererek sürücüler örneğin eve varmadan önce akıllı garaj kapısını açacak veya klimayı çalıştıracak.

    Samsung SmartThings ile Mercedes-Benz MBUX iş birliğinin araç sektöründeki ilk doğrudan entegrasyon olduğu ifade ediliyor. Daha önce Subaru ve Tesla da akıllı cihazları kontrol imkanı sunmuştu ancak ücretli EVEConnect platformu üzerinden dolaylı olarak yapılıyordu.

    Doğrudan entegrasyon sayesinde CarPlay, Android Auto veya Echo Auto uygulamalarına bağlanmaya gerek kalmayacak. İş birliğinin ilk olarak 2021 Mercedes-Benz S-Class araçlarında sunulacağı belirtildi.



    https://www.engadget.com/samsung-smartthings-mercedes-benz-voice-assistant-s-class-2021-230117108.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
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