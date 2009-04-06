Mercedes-Benz Citaro aG BlueTec; Dünyanın en büyük lityum piline sahip otobüsü

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Hem yakıt tasarrufu sağlaması hem de mevcut araçlara kıyasla çevreye karşı daha duyarlı olması nedeniyle Hybrid araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Yurt dışında yıllardır satılmakta olan, ülkemiz pazarına ise yakın zamanda giriş yapan Honda Civic Hybrid ve Toyota Prius gibi binek otomobiller sayesinde kullanıcıların, özellikle de araç filosu geniş orta ve büyük ölçekli firmaların, Hybrid yani üzerinde hem konvensiyonel yakıt motoru hem de elektrik motoru bulunan araçları dikkate almaya başladılar.

Tabii elektrik motorlu araçlar sadece otomobillerle sınırlı değil. Özellikle yurt dışında toplu taşıma araçlarından çöp kamyonlarına, iş makinelerinden traktörlere kadar hemen her segmentte petrol tabanlı mevcut çözümlere alternatif olabilecek elektrik motorlu araçlar bulabilmek mümkün. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak elektrik motorlu araçlar daha sık konuşulmaya başlanırken, toplu taşıma araçları da bu akımdan nasibini alıyor zira elektrik motorlu otobüslerine olan talep ve kullanım yaygınlığı artıyor.

Otomobil endüstrisinin saygın isimlerinden Mercedes-Benz, Citaro aG BlueTec adını verdiğini Hybrid otobüsünü tanıtıyor. Firmanın iddiasına göre araç, dünyanın en büyük EV lityum-iyon pil (yaklaşık 350 Kg ağırlığında) uygulamasına sahip. 18 metre uzunluğundaki mafsallı otobüs, hybrid sürüş sistemiyle donatılmış. Yaygın olarak kullanılan 12 litrelik motorların aksine 4.8 litrelik dizel motora sahip olan otobüsteki lityum-iyon pil, dizel motor sayesinde veya frenleme esnasındaki enerjiyi değerlendirilerek kullanılabiliyor.

Mercedes-Benz'in kısa mesafe uygulamalarında sadece pil ile çalışabileceği de belirtilen yeni Hybrid otobüsü Citaro aG BlueTec'in aynı boyuttaki standart otobüslere kıyasla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunda %30'a varan kazanım sağladığı belirtiliyor. 180 kW'lık güç sağlayan dünyanın en büyük lityum piline sahip yeni dizel-elektrik hybrid otobüsün en önemli avantajlarından biri olarak, yüksek enerji yoğunluğunu, yüksek depolama kapasitesi ve düşük pil ağırlığı ile bir araya getirmesi gösteriliyor.