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Mercedes-Benz Citaro aG BlueTec; Dünyanın en büyük lityum piline sahip otobüsü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,5b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercedes-Benz Citaro aG BlueTec; Dünyanın en büyük lityum piline sahip otobüsü
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Hem yakıt tasarrufu sağlaması hem de mevcut araçlara kıyasla çevreye karşı daha duyarlı olması nedeniyle Hybrid araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Yurt dışında yıllardır satılmakta olan, ülkemiz pazarına ise yakın zamanda giriş yapan Honda Civic Hybrid ve Toyota Prius gibi binek otomobiller sayesinde kullanıcıların, özellikle de araç filosu geniş orta ve büyük ölçekli firmaların, Hybrid yani üzerinde hem konvensiyonel yakıt motoru hem de elektrik motoru bulunan araçları dikkate almaya başladılar.

Tabii elektrik motorlu araçlar sadece otomobillerle sınırlı değil. Özellikle yurt dışında toplu taşıma araçlarından çöp kamyonlarına, iş makinelerinden traktörlere kadar hemen her segmentte petrol tabanlı mevcut çözümlere alternatif olabilecek elektrik motorlu araçlar bulabilmek mümkün. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara paralel olarak elektrik motorlu araçlar daha sık konuşulmaya başlanırken, toplu taşıma araçları da bu akımdan nasibini alıyor zira elektrik motorlu otobüslerine olan talep ve kullanım yaygınlığı artıyor.

Otomobil endüstrisinin saygın isimlerinden Mercedes-Benz, Citaro aG BlueTec adını verdiğini Hybrid otobüsünü tanıtıyor. Firmanın iddiasına göre araç, dünyanın en büyük EV lityum-iyon pil (yaklaşık 350 Kg ağırlığında) uygulamasına sahip. 18 metre uzunluğundaki mafsallı otobüs, hybrid sürüş sistemiyle donatılmış. Yaygın olarak kullanılan 12 litrelik motorların aksine 4.8 litrelik dizel motora sahip olan otobüsteki lityum-iyon pil, dizel motor sayesinde veya frenleme esnasındaki enerjiyi değerlendirilerek kullanılabiliyor.

Mercedes-Benz'in kısa mesafe uygulamalarında sadece pil ile çalışabileceği de belirtilen yeni Hybrid otobüsü Citaro aG BlueTec'in aynı boyuttaki standart otobüslere kıyasla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunda %30'a varan kazanım sağladığı belirtiliyor. 180 kW'lık güç sağlayan dünyanın en büyük lityum piline sahip yeni dizel-elektrik hybrid otobüsün en önemli avantajlarından biri olarak, yüksek enerji yoğunluğunu, yüksek depolama kapasitesi ve düşük pil ağırlığı ile bir araya getirmesi gösteriliyor.


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St Batuhan 10 yıl
Açıkçası ne olursa olsun Türkiye İstanbul Kadıköy'de bulunan bizim eski tip otobüsler varken hiç bunlar önemli değil. Tabi burda bir anlam karmaşası görebilirsiniz. Demek istediğim hala eski o turuncu renkli otobüsler falan var ve etrafı batırıyorlar:!: Bu nedenle bunların haberleri bizim icin anlamlı değil. En azından onları kaldırıp yeni citarolar eklemeleri gerek:!:
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Whisper911 10 yıl
bugün aynı şey benimde aklıma geldi...
ikaruslarda hala daha motor yenidir rodajdadır diye yazı vidalıyorlar direksiyonun yanına
kaç senelik teknoloji yoksunu motorlarmı takılıyor hala....
hem çevreci değil hemde çok yakar
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sertacaygun 10 yıl
Ankara'dayım, doğalgazlı MAN'larımızla güzel bir yaşantı içerisindeyiz, MAN'lardan memnunuz :) .
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Batuist 10 yıl
bunun şarj aletini düşünemiyorum...
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SAİM. 10 yıl
bu pilleri şaj etmek 1 hafta sürer
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sonyman 10 yıl
bu pili benm model helikoptere bağlasam 1 sene havadan inmez valla :):) tabi kabloyla yerden uzatıcaz elektriği :)helal mercedes:)
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Fletch 10 yıl
bi 10 sene sonra ülkemizde görmek mümkün
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hasanmerto 10 yıl
mazot gibi pis yakıtla hibrid yapacağına, doğalgazla çalışan bir araç olsa daha iyi olurdu bana göre...Her tarafının emisyonunu azaltsan ne oluri sadece Co2 emisyonu mu var dizel araçların pehhhh Nox Sox e ne demeli?
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petsiyehable 10 yıl
PİL BİTİNCE NE OLACAK GÜYA DOĞAYI KORUyacak 350 kg pil bitince ömrü ne olacak güya çewre koruyacak 1000 yılda doğadan yok olur artık 350 kg pil pehhhhh bannnnnnnnnnnnnnnnnn ..!!!!!!!
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treabacks 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

PİL BİTİNCE NE OLACAK GÜYA DOĞAYI KORUyacak 350 kg pil bitince ömrü ne olacak güya çewre koruyacak 1000 yılda doğadan yok olur artık 350 kg pil pehhhhh bannnnnnnnnnnnnnnnnn ..!!!!!!!


Geri dönüşümden bi habersiniz galiba.
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Chembond 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

PİL BİTİNCE NE OLACAK GÜYA DOĞAYI KORUyacak 350 kg pil bitince ömrü ne olacak güya çewre koruyacak 1000 yılda doğadan yok olur artık 350 kg pil pehhhhh bannnnnnnnnnnnnnnnnn ..!!!!!!!


350 kilogramlık bir pil (ki çevreye atılmayacağından eminim, geri dönüşümde değerlendirilecektir) her gün bir şehrin çıkardığı pil atığının yanında ne kadar acaba?
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

PİL BİTİNCE NE OLACAK GÜYA DOĞAYI KORUyacak 350 kg pil bitince ömrü ne olacak güya çewre koruyacak 1000 yılda doğadan yok olur artık 350 kg pil pehhhhh bannnnnnnnnnnnnnnnnn ..!!!!!!!

abi bunlardan biri bi patlarsa whışşşş
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fatihcanery 10 yıl
acaba fiyatı ne kadar ,alınabilir mi HAYIR
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max975 10 yıl
ooooh harika bakalım bu piller nereye kadar.
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enrique 10 yıl
tebrikler Mercedes, kendine yakışanı yapıyor herzaman buyukluğunu gösteriyor.
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UrbanRacer 10 yıl
Mercedes-Benzin emekleri gerçekten kayda değer,

bazı değerleri koruduğu gibi aynı zamanda kendi satışlarınıda arttırıyor

tebrik ediyorum.

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