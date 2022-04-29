Mercedes-Benz Türk Ventures başvuruları devam ediyor

2017 yılında StartUP programı ile Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına destek vermeye başlayan Mercedes-Benz Türk, “Mercedes-Benz Türk Ventures” adını verdiği fon ile verdiği bu desteği 2022’de daha odaklı ve daha uzun soluklu bir yatırım programına dönüştürdü.
Mercedes-Benz Türk’ün 2021 yılında gerçekleştirdiği teşvikli AR-GE harcamalarının yüzde 2’sini yenilikçi girişimlere aktaracak olan fon, Türkiye’deki girişim ekosistemine yatırım yaparken, şirketin gücünü ve olanaklarını mobilite dünyasını değiştirecek girişimlere açıyor.
Türkiye’de kurulu pazara çıkmış veya çıkma aşamasındaki girişimler ile teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu teknopark firmaları ve THS 6 seviyesindeki girişimlerin katılımına açık olan Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Hızlandırma ve Yatırım Programı için başvurular 8 Mayıs 2022 gece yarısına kadar kabul edilecek.
Programa başvuru yapmak isteyen girişimler başvurularını https://www.farklabs.com/mbtventures adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Mayıs ayı sonunda sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar altı hafta sürecek eğitim ve mentorluk programına katılacaklar. Programı takiben Temmuz ayında gerçekleştirilecek Bootcamp ve Demo Day’in ardından yatırım yapılacak girişimler belirlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.