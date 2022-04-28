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    Artık telefon numaranızı Google arama sonuçlarından kaldırabileceksiniz

    Google, bireylerin ev adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri dahil olmak üzere arama motorundan kişisel bilgileri kaldırma isteklerini almaya başladı.
    Oy Ver

    Artık telefon numaranızı Google sonuçlarından kaldırabileceksiniz
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    Google, politikasını kullanıcıların kişisel bilgilerini arama sonuçlarından kaldıracak şekilde genişletti. Önceden yalnızca finansal dolandırıcılık için kullanılan verileri (banka hesap numaraları, kimlik resimleri, el yazısı imzalar ve benzerleri) kaldırmak için istek göndermek mümkündü. Şimdi ise şirket talep üzerine kişisel iletişim bilgilerini de kaldıracak.

    Talepler birkaç gün içinde sonuçlandırılıyor

    Artık bu talepler için özel olarrak oluşturulmuş sayfada, kullanıcılar Google'dan fiziksel adreslerini, telefon numaralarını veya e-posta adreslerini arama sonuçlarından kaldırmasını talep edebiliyor. Bunun için de kişisel bilgilerinizi dağıtan kaynaklara bağlantılar sağlamanız gerekecek.

    Artık telefon numaranızı Google sonuçlarından kaldırabileceksiniz
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    Google'a gönderilen bilgi kaldırmaya yönelik her istek, yararlı bilgilerin kullanılabilirliğini sınırlayıp sınırlamadığını görmek için moderatörler tarafından inceleniyor. Şirket, hükümet web sitelerinde veya resmi kaynaklarda yayınlanan iletişim bilgilerini kaldırmayacağını zaten belirtmişti. Bu tür taleplerin ortalama olarak birkaç gün içinde sonuçlanacağı belirtiliyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 19 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 20 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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