Artık telefon numaranızı Google arama sonuçlarından kaldırabileceksiniz

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Google, politikasını kullanıcıların kişisel bilgilerini arama sonuçlarından kaldıracak şekilde genişletti. Önceden yalnızca finansal dolandırıcılık için kullanılan verileri (banka hesap numaraları, kimlik resimleri, el yazısı imzalar ve benzerleri) kaldırmak için istek göndermek mümkündü. Şimdi ise şirket talep üzerine kişisel iletişim bilgilerini de kaldıracak.

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Talepler birkaç gün içinde sonuçlandırılıyor

Artık bu talepler için özel olarrak oluşturulmuş sayfada, kullanıcılar Google'dan fiziksel adreslerini, telefon numaralarını veya e-posta adreslerini arama sonuçlarından kaldırmasını talep edebiliyor. Bunun için de kişisel bilgilerinizi dağıtan kaynaklara bağlantılar sağlamanız gerekecek.

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Google'a gönderilen bilgi kaldırmaya yönelik her istek, yararlı bilgilerin kullanılabilirliğini sınırlayıp sınırlamadığını görmek için moderatörler tarafından inceleniyor. Şirket, hükümet web sitelerinde veya resmi kaynaklarda yayınlanan iletişim bilgilerini kaldırmayacağını zaten belirtmişti. Bu tür taleplerin ortalama olarak birkaç gün içinde sonuçlanacağı belirtiliyor.

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Artık telefon numaranızı Google sonuçlarından kaldırabileceksiniz