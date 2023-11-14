%100 elektrikli Mercedes-Benz eO500U İzmir'de test ediliyor

Bu vizyonla paralel olarak, Latin Amerika pazarı için üretilen tamamen elektrikli Mercedes-Benz eO500U’nun şasisinin ön aks segmenti de Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi tarafından geliştirildi. Mercedes-Benz Türk, Otobüs Karoser AR-GE ekibinin elektrikli eO500U için geliştirdiği teknoloji, Latin Amerika pazarını elektrikli dönüşüme hazırlarken, aracın uzun yol testleri de geçtiğimiz yaz boyunca İzmir yollarında gerçekleştirildi.
Dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüsler burada test ediliyor
İklimi ve zorlu topografisi ile ideal şartlar sunan İzmir’de, Mercedes-Benz eO500U otobüsün yeni sistem ve komponentleri test edildi. Testlere önümüzdeki dönem İstanbul bölgesinde devam edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.