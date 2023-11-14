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    %100 elektrikli Mercedes-Benz eO500U İzmir'de test ediliyor

    Faaliyetlerine başladığı günden bu yana birçok önemli projeye imza atan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, yaptığı çalışmalarla otobüs dünyasında yenilikçi fikirlerin hayat bulmasını sağlıyor.
    %100 elektrikli Mercedes-Benz eO500U İzmir'de test ediliyor
    2009 yılında kurulan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor.

    Bu vizyonla paralel olarak, Latin Amerika pazarı için üretilen tamamen elektrikli Mercedes-Benz eO500U’nun şasisinin ön aks segmenti de Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi tarafından geliştirildi. Mercedes-Benz Türk, Otobüs Karoser AR-GE ekibinin elektrikli eO500U için geliştirdiği teknoloji, Latin Amerika pazarını elektrikli dönüşüme hazırlarken, aracın uzun yol testleri de geçtiğimiz yaz boyunca İzmir yollarında gerçekleştirildi.

    Dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüsler burada test ediliyor

    %100 elektrikli Mercedes-Benz eO500U İzmir'de test ediliyor
    Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nde yer alan Test Bölümü, dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin yol testlerini gerçekleştiriyor. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da kontrol ediliyor.

    İklimi ve zorlu topografisi ile ideal şartlar sunan İzmir’de, Mercedes-Benz eO500U otobüsün yeni sistem ve komponentleri test edildi. Testlere önümüzdeki dönem İstanbul bölgesinde devam edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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