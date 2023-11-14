%100 elektrikli Mercedes-Benz eO500U İzmir'de test ediliyor

2009 yılında kurulan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor.

Bu vizyonla paralel olarak, Latin Amerika pazarı için üretilen tamamen elektrikli Mercedes-Benz eO500U’nun şasisinin ön aks segmenti de Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi tarafından geliştirildi. Mercedes-Benz Türk, Otobüs Karoser AR-GE ekibinin elektrikli eO500U için geliştirdiği teknoloji, Latin Amerika pazarını elektrikli dönüşüme hazırlarken, aracın uzun yol testleri de geçtiğimiz yaz boyunca İzmir yollarında gerçekleştirildi.

Dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüsler burada test ediliyor

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nde yer alan Test Bölümü, dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin yol testlerini gerçekleştiriyor. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da kontrol ediliyor.

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İklimi ve zorlu topografisi ile ideal şartlar sunan İzmir’de, Mercedes-Benz eO500U otobüsün yeni sistem ve komponentleri test edildi. Testlere önümüzdeki dönem İstanbul bölgesinde devam edilecek.

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