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    Mercedes, Türkiye’de 350 bininci kamyonu ürettiğini açıkladı

    Mercedes, Aksaray'da bulunan kamyon fabrikasında 350 bininci kamyonunu üreterek büyük başarıya imza attı. 1986 yılından beri faaliyette olan fabrika Türkiye'nin en büyük kamyon fabrikası konumunda.

    Mercedes, Türkiye’de 350 bininci kamyonu ürettiğini açıkladı

    Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 350 bininci kamyonunu üreterek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin en büyük kamyon üreticisi konumunda olan şirket, Daimler Truck’ın en önemli tesislerinden biri olarak da gösteriliyor.

    Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında kurduğu Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 350 bininci kamyonunu banttan indirdi. Bu tarihi an, Cumhuriyet’in 100. yılına denk geldi. Fabrika bantlarından inen 350 bininci kamyon, Mercedes-Benz Actros 1851 modeli oldu.

    Mercedes konuyla alakalı “Ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği 350 bininci kamyonunu banttan indirdi. Açıldığı 1986 yılından bu yana hem Türkiye’nin hem de Daimler Truck’ın en önemli kamyon üretim tesislerinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Cumhuriyet’in 100. yılında 350 bininci kamyonunu da üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaştı.  -Fabrika bantlarından inen 350 bininci kamyon çekici ailesinin en donanımlı araçlarından biri olan Mercedes-Benz Actros 1851 oldu. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası üretimin yanında istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Kapılarını açtığı ilk günden bu yana Aksaray Kamyon Fabrikasını bir Daimler Truck üssü haline getiren üretim tesisinden bugüne kadar ihraç edilen toplam araç sayısı 101 bini aştı.” şeklinde açıklama yaptı.

    Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Raese, “Ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretim ve ihracat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında 350 bininci kamyonumuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Teknoloji, kalite ve verimlilikte dünyada örnek olan fabrikamızda bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 4 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    kumar borcum var ne yapmalıyım iban numarası ile dolandırılır mıyım açık is emri var işlem devam edemez ne demek format atarken disk görünmüyor ritalin mi concerta mı

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