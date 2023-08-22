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    Mercedes-Benz Türk, Setra Multiclass 500 Low Entry projesini hayata geçiriyor

    Hem şehir içinde hem de şehir dışında konforlu bir seyahat sağlamak için Setra Multiclass 500 Low Entry projesi kapsamında üretilen araçlar 2024 yılında Avrupa pazarında müşterilerle buluşacak.
    Mercedes-Benz Türk'ten Setra Multiclass 500 Low Entry projesi
    Tasarlanmasında ve geliştirilmesinde Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibinin öncü rol oynadığı, Daimler Buses ağının mühendisleri ile birlikte global çapta hayata geçirilen Setra Multiclass 500 Low Entry projesi kapsamında, Avrupa pazarının beklentileriyle uyumlu hem şehir içi hem şehir dışı kullanıma uygun araçlar tasarlandı.

    Yeni araçlar, hem Citaro hem Setra Low Entry müşterilerinin isteklerini karşılayacak. Üç yıla yakın süredir çalışmaları süren ve seri üretime geçmesiyle beraber tüm dünyaya ihraç edilecek olan araçların tüm planlama, satın alma, lojistik süreçleri Mercedes-Benz Türk tarafından yürütülüyor. 

    Yeni araç nasıl bir donanıma sahip olacak? 

    Mercedes-Benz Türk'ten Setra Multiclass 500 Low Entry projesi
    Setra Multiclass 500 Low Entry projesi kapsamında üretilen araçlar yeni bir tasarıma ve farklı varyasyonlara sahip olacak. Örneğin 12 metrelik araç; 3 değişik şanzıman, 2 farklı klima sistemi, 3 değişik kokpit tipi ve müşteri talebine göre değişik varyasyonlarda koltuk ve iskelet sistemlerine sahip olarak Avrupa pazarıyla buluşacak. Proje kapsamında müşteriler araçları ihtiyaçlarına göre geniş bir spektrumda şekillendirebilecek.

    İç ve dış tasarımı dikkat çekici şekilde planlanan araçlar aynı zamanda engelli bireyler için sunduğu ek donanımlar ile ulaşımı herkes için ulaşılabilir hale getirme misyonu üstlenecek. Sahip olduğu otomatik frenleme özelliği sayesinde yola aniden çıkan cisimlere çarpmayı engelleyen araçlar, “side guide assist” adı verilen özellik sayesinde de kör noktadan yaklaşan cisimler olduğunda sürücülere uyarı gönderecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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