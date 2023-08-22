Mercedes-Benz Türk, Setra Multiclass 500 Low Entry projesini hayata geçiriyor

Yeni araçlar, hem Citaro hem Setra Low Entry müşterilerinin isteklerini karşılayacak. Üç yıla yakın süredir çalışmaları süren ve seri üretime geçmesiyle beraber tüm dünyaya ihraç edilecek olan araçların tüm planlama, satın alma, lojistik süreçleri Mercedes-Benz Türk tarafından yürütülüyor.
Yeni araç nasıl bir donanıma sahip olacak?
İç ve dış tasarımı dikkat çekici şekilde planlanan araçlar aynı zamanda engelli bireyler için sunduğu ek donanımlar ile ulaşımı herkes için ulaşılabilir hale getirme misyonu üstlenecek. Sahip olduğu otomatik frenleme özelliği sayesinde yola aniden çıkan cisimlere çarpmayı engelleyen araçlar, “side guide assist” adı verilen özellik sayesinde de kör noktadan yaklaşan cisimler olduğunda sürücülere uyarı gönderecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.