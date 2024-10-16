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    Anlık Bildirim

    Mercedes-Benz Türk ve Daimler Truck, elektrikli ulaşımın geleceğine yol alıyor

    Mercedes-Benz Türk ve çatı şirketi Daimler Truck, sürdürülebilir teknolojilerle elektrikli ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.                     

    Elektrikli araç dönüşümünü Bağlantılı/Çevrim İçi (Connected), Otonom (Autonomous) ve Elektrikli (Electric) stratejileri etrafında şekillendiren Daimler Truck, bu strateji çerçevesinde Batarya Elektrikli ve Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar geliştirerek, şehir içi taşımacılıktan uzun mesafe taşımacılığa kadar geniş bir yelpazede sıfır emisyonlu çözümler sunuyor. 

    Elektrikli ulaşım ekosistemi bütünsel olarak tasarlanıyor

    Mercedes-Benz Türk ve Daimler Truck, elektrikli ulaşıma yöneliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli ulaşım ekosistemi için üretim dışı alanlarda da hizmet vermek amacıyla kurulan Daimler Buses Solutions GmbH; müşterilerine özel konfigürasyona sahip elektrikli otobüslerden yazılım destekli fizibilite çalışmalarına, şarj yönetim sistemlerinden elektrik alt yapısının kurulmasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

    Daimler Buses Solutions GmbH, teklif aşamasından araçların operasyona çıkmasına kadar gerekli her türlü simülasyon, müşteri ihtiyacına göre donanımı belirlenmiş araç, yürütülecek operasyona uygun şarj istasyonu seçimi ve kurulması, elektrik alt yapısı, şarj ve filo yazılımları müşterilere kapsamlı paket halinde sunuluyor. Daimler Buses Solutions GmbH, Türkiye’deki bu kapsamdaki çalışmaları Mercedes-Benz Türk ile beraber sürdürüyor. 

    Yeni nesil hibrit çözüm: Mercedes-Benz Conecto 

    Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Conecto Hybrid, geleneksel dizel motorlu Conecto modeline göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kateden Mercedes-Benz Conecto Hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde yıllık ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salımının önüne geçiyor.

    Elektrikli ve dizel motorların bir arada çalıştığı ‘kompakt hibrit’ sistemi sayesinde araç, frenleme ve gazsız sürüş esnasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek depoluyor ve kalkış esnasında dizel motorun desteklenmesinde kullanıyor. Conecto Hybrid’in AR-GE çalışmaları da Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından gerçekleştirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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