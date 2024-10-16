Mercedes-Benz Türk ve Daimler Truck, elektrikli ulaşımın geleceğine yol alıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Elektrikli araç dönüşümünü Bağlantılı/Çevrim İçi (Connected), Otonom (Autonomous) ve Elektrikli (Electric) stratejileri etrafında şekillendiren Daimler Truck, bu strateji çerçevesinde Batarya Elektrikli ve Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar geliştirerek, şehir içi taşımacılıktan uzun mesafe taşımacılığa kadar geniş bir yelpazede sıfır emisyonlu çözümler sunuyor.

Elektrikli ulaşım ekosistemi bütünsel olarak tasarlanıyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli ulaşım ekosistemi için üretim dışı alanlarda da hizmet vermek amacıyla kurulan Daimler Buses Solutions GmbH; müşterilerine özel konfigürasyona sahip elektrikli otobüslerden yazılım destekli fizibilite çalışmalarına, şarj yönetim sistemlerinden elektrik alt yapısının kurulmasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

750 km menzilli yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor 8 sa. önce eklendi

Daimler Buses Solutions GmbH, teklif aşamasından araçların operasyona çıkmasına kadar gerekli her türlü simülasyon, müşteri ihtiyacına göre donanımı belirlenmiş araç, yürütülecek operasyona uygun şarj istasyonu seçimi ve kurulması, elektrik alt yapısı, şarj ve filo yazılımları müşterilere kapsamlı paket halinde sunuluyor. Daimler Buses Solutions GmbH, Türkiye’deki bu kapsamdaki çalışmaları Mercedes-Benz Türk ile beraber sürdürüyor.

Yeni nesil hibrit çözüm: Mercedes-Benz Conecto

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Conecto Hybrid, geleneksel dizel motorlu Conecto modeline göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kateden Mercedes-Benz Conecto Hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde yıllık ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salımının önüne geçiyor.

Elektrikli ve dizel motorların bir arada çalıştığı ‘kompakt hibrit’ sistemi sayesinde araç, frenleme ve gazsız sürüş esnasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek depoluyor ve kalkış esnasında dizel motorun desteklenmesinde kullanıyor. Conecto Hybrid’in AR-GE çalışmaları da Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından gerçekleştirildi.

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Mercedes-Benz Türk ve Daimler Truck, elektrikli ulaşıma yöneliyor