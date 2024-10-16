Mercedes-Benz Türk ve Daimler Truck, elektrikli ulaşımın geleceğine yol alıyor

- Elektrikli ulaşım ekosistemi bütünsel olarak tasarlanıyor
- Yeni nesil hibrit çözüm: Mercedes-Benz Conecto
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Elektrikli araç dönüşümünü Bağlantılı/Çevrim İçi (Connected), Otonom (Autonomous) ve Elektrikli (Electric) stratejileri etrafında şekillendiren Daimler Truck, bu strateji çerçevesinde Batarya Elektrikli ve Hidrojen Bazlı Yakıt Hücreli Araçlar geliştirerek, şehir içi taşımacılıktan uzun mesafe taşımacılığa kadar geniş bir yelpazede sıfır emisyonlu çözümler sunuyor.
Elektrikli ulaşım ekosistemi bütünsel olarak tasarlanıyor
Daimler Buses Solutions GmbH, teklif aşamasından araçların operasyona çıkmasına kadar gerekli her türlü simülasyon, müşteri ihtiyacına göre donanımı belirlenmiş araç, yürütülecek operasyona uygun şarj istasyonu seçimi ve kurulması, elektrik alt yapısı, şarj ve filo yazılımları müşterilere kapsamlı paket halinde sunuluyor. Daimler Buses Solutions GmbH, Türkiye’deki bu kapsamdaki çalışmaları Mercedes-Benz Türk ile beraber sürdürüyor.
Yeni nesil hibrit çözüm: Mercedes-Benz Conecto
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Conecto Hybrid, geleneksel dizel motorlu Conecto modeline göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kateden Mercedes-Benz Conecto Hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde yıllık ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salımının önüne geçiyor.
Elektrikli ve dizel motorların bir arada çalıştığı ‘kompakt hibrit’ sistemi sayesinde araç, frenleme ve gazsız sürüş esnasında ortaya çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek depoluyor ve kalkış esnasında dizel motorun desteklenmesinde kullanıyor. Conecto Hybrid’in AR-GE çalışmaları da Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından gerçekleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.