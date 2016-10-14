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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW'den yeni elektrikli bisiklet: BMW Cruise e-Bike Limited Edition

Özel versiyon i8 modeli sonrası BMW, elektrikli bisiklet modeli e-Bike'ın da bir özel versiyonunu duyurdu. Avrupa fiyatı €3.500 olan bisikletin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
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19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW pek çok kişi tarafından bilinmese de otomobil ve motosiklerinin yanında bisiklet modellerine de sahip. Cruise Bike ve Cruise M Bike isimli bisikletlere sahip firma geçtiğimiz günlerde yeni e-Bike (e-Bisiklet) modelini duyurdu. 400Wh batarya ve elektrik motoruna sahip bisiklet bu sayede pedal desteğiyle 25km/s maksimum hıza ve 100km'lik bir menzile sahip. Paris Otomobil Fuarın'da tanıtılan özel versiyon BMW i8'in ışığında geliştirilen e-Bike BMW tarafından Cruise e-Bike Dark Silver olarak isimlendirilmiş.
Özel versiyon i8'de olduğu gibi Protonic Dark Silver renge ve Electric Blue rengi jantlara sahip bisikletin BMW'nin özel araçlarını tasarlayan ekip tarafından tasarlandığı düşünülüyor. Toplamda 300 adet üretilecek olan bu özel versiyon e-Bike Avrupa'da €3.500 fiyat etiketine sahip.
Bu fiyatla standart e-Bike modelinden €550 daha pahalı olan bisikleti satın alanlara bisikletle birlikte özel bir sertifika verilecek.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-cruise-e-bike-limited-edition-ar174755.html Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 3 yıl en beğenilen
Piskilet elentirikli olmaz yahu. Piskiletin doğasına ters. Piskilet dediğin pedallı olur ve hızını insan gücünden alır. Mis gibi de çevreci olur bele...
3 Yanıt Yanıtla +14
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Infinitum 3 yıl
Kısa bir araştırma yaptım, kullanılan elektrik aksamı Bosch üretimi ve birkaç farklı bisiklet bu ekipmanla geliyor. Fiyatlar da bu modele yakın.
BMW'den çok Bosch'a hayran kalıyorum her geçen gün, biz beyaz eşya firması diye biliriz ama adamlar arabadan güvenliğe, bisikletten el aletlerine kadar el atmış.
Kısa bir araştırma yaptım, kullanılan elektrik aksamı Bosch üretimi ve birkaç farklı bisiklet bu ekipmanla geliyor. Fiyatlar da bu modele yakın.BMW'den ço...
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kadirirdem 3 yıl
elektrikli bisiklet mi olur yahu. Motorsiklet mi bu ?
1 Yanıt Yanıtla
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swat882 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

elektrikli bisiklet mi olur yahu. Motorsiklet mi bu ?

Yakıt ile çalışan bir motor olsaydı üzerinde Motorsiklet olurdu, Batarya olunca üstünde elektrikli bisiklet, insan gücü ile çalışana da bisiklet deniyor
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tahir40 3 yıl
Böyle haberler yapıyorsunuz ama ne Türkiye'de bisiklete o kadar para verecek bir kitle var, ne de bisiklet sürebileceğiniz yol...
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zotacing 3 yıl
BMW'nin bisikletleri güzel de, Türkiye'de çok pahalı kurdan dolayı.

1500-2000TL'ye olsa bu tarz bir şey alınır.

Bisikletin ruhuna şöyle ters olmaz, çok zor dik yokuş çıkarken günlük 100km ve üstü limitlerde çok yardımcı olur. Onun dışında zaten sadece elektrikte kullanmak için alacak varsa, saçma olur.

Ankara'da olanlar bilir, Eymir Gölü TRT yokuşu ve dönüş yolu için, elektrikli hibrit bisiklet çok güzel bir seçenek. Eymirde 3 tur yerine 6 tur atarsın, TRT yokuşunu da elektrikle çıkarsın böylelikle. Ayrıca yine şehirler arası yollarda günlük 100-150km yol yapacaklar için, güzel bir tercih hibrit bisiklet.

Ah bir de Türkiye'de Pirelli-Continental bisiklet lastikleri satan veya getiren yer olsa, kargo da gümrüğe takılıyor genelde yüksek fiyattan dolayı.

Bu bisikleti alıp üstüne Schwalbe Marathon Green Guard 26x1.50'yi takacaksın, günlük 150km yol çok rahat yapılır.
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cherkesomer 3 yıl
ulen çıkarıyonuz elektrikli pisiklet satıyonuz doğan slx fiyatına sonra ülkede pisiklet kullanan yok karbondioksit çok falan filan.
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MrKemal17 3 yıl cherkesomer
cherkesomer

ulen çıkarıyonuz elektrikli pisiklet satıyonuz doğan slx fiyatına sonra ülkede pisiklet kullanan yok karbondioksit çok falan filan.

Türkiye'ye bu bisikletten bir adet bile gelmeyecek. Türkiye şartlarına göre düşünme, zaten Türkiye'de bisikletle ulaşım mantıklı değil.
1 Yanıt Yanıtla
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Infinitum 3 yıl
Kısa bir araştırma yaptım, kullanılan elektrik aksamı Bosch üretimi ve birkaç farklı bisiklet bu ekipmanla geliyor. Fiyatlar da bu modele yakın.
BMW'den çok Bosch'a hayran kalıyorum her geçen gün, biz beyaz eşya firması diye biliriz ama adamlar arabadan güvenliğe, bisikletten el aletlerine kadar el atmış.
Yanıtla +6
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pckopatx 3 yıl
özel sertifika sizde kalsın temiz 100 lira vereyim?
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khytr89 3 yıl
Petrol ve elektirik yakacagina ilerde damarlarini tikayacak yagi yak
Yanıtla +1
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redoracle 3 yıl
kickstarter.com/...

Bu bisikletten daha iyi bir e-bike görmedim,1600 euro artı kargo parasıyla alınabiliniyor kickstarterden.

Bisikletin şarj bitmiyor çünkü pedal çevirdikçe kendisini şarj ediyor,böylece sınırsız bir bataryanız oluyor(gerçi böyle olunca pilin ömrü ne kadar kısalıyor ne kadar gider bilinmez tabi) öyle 50 km 100 km menzil diye birşey yok yani,arada çevirdiğiniz sürece batarya hep doluyor.

Umarım bu tarz ürünler çoğalır,kadrosuda titanyumdan yapılmış ve sadece 12 kg olması gerçekten inanılmaz,katlanıp yanında taşıyabilmende ayrı güzel olmuş.
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vjdrsjejv 3 yıl
Hahahaha, benim hem menzilim daha fazla hemde ortalama hızım

Üstelik bisiklet sadece 500€
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Ciddiyetsiz 3 yıl en beğenilen
Piskilet elentirikli olmaz yahu. Piskiletin doğasına ters. Piskilet dediğin pedallı olur ve hızını insan gücünden alır. Mis gibi de çevreci olur bele...
3 Yanıt Yanıtla +14
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sametyilanci 3 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

Piskilet elentirikli olmaz yahu. Piskiletin doğasına ters. Piskilet dediğin pedallı olur ve hızını insan gücünden alır. Mis gibi de çevreci olur bele...

Ilk zamanlar banada sacma geliyordu. Fakat avrupada kisa mesafelerde banka,kucuk alisveris icin cok yaygin olarak kullaniliyor. Ozellikle yaslilar icin cok ideal.
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AndaCakan 3 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz
Piskilet elentirikli olmaz yahu. Piskiletin doğasına ters. Piskilet dediğin pedallı olur ve hızını insan gücünden alır. Mis gibi de çevreci olur bele...

Bisiklet sürmeyi ben de çok severim ama bizim ülke dümdüz değil ki. Bi rampa çıktı mı nefes nefese kalıyor insan o açıdan kullanışlı olabilir. Tabi bu bisiklet motordan pahalı orası ayrı mesele
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gxhero 3 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

Piskilet elentirikli olmaz yahu. Piskiletin doğasına ters. Piskilet dediğin pedallı olur ve hızını insan gücünden alır. Mis gibi de çevreci olur bele...

Tamam sende soranlara pisiklete piniyom ben dersin olur biter.
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fatihcanery 3 yıl
çok şık olmuş gerçekten,konforlu ise alınabilir
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