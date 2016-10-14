BMW'den yeni elektrikli bisiklet: BMW Cruise e-Bike Limited Edition

BMW pek çok kişi tarafından bilinmese de otomobil ve motosiklerinin yanında bisiklet modellerine de sahip. Cruise Bike ve Cruise M Bike isimli bisikletlere sahip firma geçtiğimiz günlerde yeni e-Bike (e-Bisiklet) modelini duyurdu. 400Wh batarya ve elektrik motoruna sahip bisiklet bu sayede pedal desteğiyle 25km/s maksimum hıza ve 100km'lik bir menzile sahip. Paris Otomobil Fuarın'da tanıtılan özel versiyon BMW i8'in ışığında geliştirilen e-Bike BMW tarafından Cruise e-Bike Dark Silver olarak isimlendirilmiş.

Özel versiyon i8'de olduğu gibi Protonic Dark Silver renge ve Electric Blue rengi jantlara sahip bisikletin BMW'nin özel araçlarını tasarlayan ekip tarafından tasarlandığı düşünülüyor. Toplamda 300 adet üretilecek olan bu özel versiyon e-Bike Avrupa'da €3.500 fiyat etiketine sahip.

Bu fiyatla standart e-Bike modelinden €550 daha pahalı olan bisikleti satın alanlara bisikletle birlikte özel bir sertifika verilecek.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-cruise-e-bike-limited-edition-ar174755.html