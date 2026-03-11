Limuzin konforu, MPV genişliği: Mercedes-Benz VLE sahneye çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni modeli Mercedes-Benz VLE ile lüks van segmentinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Markanın yeni nesil Van Architecture platformu üzerine geliştirilen model, limuzin konforunu MPV genişliği ve çok yönlülüğüyle birleştirerek “Grand Limousine” olarak tanımlanan yeni bir sınıf yaratmayı hedefliyor.

700 kilometreyi aşan menzil

Tam Boyutta Gör VLE’nin ilk versiyonu VLE 300, 203 kW (272 hp) gücünde elektrik motoruna sahip. Daha güçlü VLE 400 4MATIC ise 300 kW’ın üzerinde güç sunacak ve 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniyede tamamlayacak.

Modelde kullanılabilir kapasitesi 115 kWsa olan yeni nesil NMC batarya bulunuyor. WLTP ölçümlerine göre menzil 700 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. 800 volt mimarisi sayesinde yalnızca 15 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 355 kilometrelik menzil eklemek mümkün.

Limuzin konforunda sürüş

VLE, konfor tarafında da iddialı. Yeni AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi gövde yüksekliğini 40 mm’ye kadar ayarlayabiliyor ve sürüşü son derece yumuşak hale getiriyor. 7 dereceye kadar arka aks yönlendirmesi sunan sistem sayesinde aracın dönüş çapı yaklaşık 10,9 metreye kadar düşüyor.

Elektrikli motor sistemi yüzde 93’e varan verimlilik sunarken dört tekerlekten çekişli versiyonlarda arka motor yalnızca ihtiyaç halinde devreye giriyor. Bu da hem verimlilik hem de çekiş performansı açısından avantaj sağlıyor.

Esnek ve çok yönlü iç mekân

Tam Boyutta Gör VLE, üç sıra koltuk düzeninde 5 ila 8 yolcu taşıyabilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Arka bölümde farklı koltuk seçenekleri sunuluyor. Manuel Comfort Seat, elektrikli Premium Comfort Seat ve masaj, kablosuz şarj ve baldır desteği gibi özellikler sunan Grand Comfort Seat bunlar arasında yer alıyor.

Roll & Go adı verilen sistem sayesinde koltuklar kolayca ileri geri hareket ettirilebiliyor, kilitlenebiliyor veya tamamen çıkarılabiliyor. Elektrikli koltuklu versiyonlarda ise koltuklar araç içi ekran veya mobil uygulama üzerinden uzaktan ayarlanabiliyor. Bu sistem farklı kullanım senaryolarına göre otomatik koltuk düzenleri de sunuyor.

Üç sıra koltukla yaklaşık 795 litre bagaj hacmi sunan modelde koltuklar çıkarıldığında bu alan 4.000 litrenin üzerine çıkabiliyor.

Dev ekranlı dijital deneyim

Tam Boyutta Gör VLE’nin iç mekânında markanın yeni nesil işletim sistemi MB.OS görev yapıyor. Yapay zekâ destekli sistem, multimedya, sürüş destekleri ve araç fonksiyonlarını tek bir dijital ekosistemde birleştiriyor.

Kokpitte isteğe bağlı MBUX Superscreen yer alıyor. Bu sistem; 10,25 inç sürücü ekranı, 14 inç merkezi ekran ve 14 inç yolcu ekranından oluşuyor. Ön yolcu bu ekranda video izleme, oyun oynama veya uygulama kullanma gibi işlevlerden yararlanabiliyor.

Arka bölümde ise tavandan açılan 31,3 inçlik 8K panoramik ekran bulunuyor. Sinema, oyun veya video konferans için kullanılabilen sistemde 8 megapiksellik kamera ve **Burmester imzalı 22 hoparlörlü Dolby Atmos destekli ses sistemi de yer alıyor.

Yapay zekâ destekli MBUX

Tam Boyutta Gör Yeni nesil MBUX sistemi; ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini tabanlı yapay zekâ desteğiyle geliyor. Sanal asistan, doğal konuşmaları anlayabiliyor ve sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Navigasyon sistemi ise Google Haritalar altyapısını kullanıyor ve şarj duraklarını hesaba katarak en hızlı rotayı otomatik olarak planlayabiliyor.

Çok yönlü kullanım

Mercedes-Benz’e göre VLE farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Model aileler için geniş bir yolculuk aracı, macera tutkunları için ekipman taşıyabilen bir araç veya VIP taşımacılık için lüks bir shuttle olarak kullanılabilecek.

Elektrikli kayar kapılar, eller serbest erişim sistemi ve ayrı açılabilen arka cam gibi pratik detaylar günlük kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca 2,5 tona kadar çekme kapasitesi sayesinde karavan, tekne veya at römorku gibi ağır yükleri çekebiliyor.

