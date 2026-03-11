Limuzin konforu, MPV genişliği: Mercedes-Benz VLE sahneye çıktı

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni modeli Mercedes-Benz VLE ile lüks van segmentinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Markanın yeni nesil Van Architecture platformu üzerine geliştirilen model, limuzin konforunu MPV genişliği ve çok yönlülüğüyle birleştirerek “Grand Limousine” olarak tanımlanan yeni bir sınıf yaratmayı hedefliyor.
700 kilometreyi aşan menzil
Modelde kullanılabilir kapasitesi 115 kWsa olan yeni nesil NMC batarya bulunuyor. WLTP ölçümlerine göre menzil 700 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. 800 volt mimarisi sayesinde yalnızca 15 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 355 kilometrelik menzil eklemek mümkün.
Limuzin konforunda sürüş
VLE, konfor tarafında da iddialı. Yeni AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi gövde yüksekliğini 40 mm’ye kadar ayarlayabiliyor ve sürüşü son derece yumuşak hale getiriyor. 7 dereceye kadar arka aks yönlendirmesi sunan sistem sayesinde aracın dönüş çapı yaklaşık 10,9 metreye kadar düşüyor.
Elektrikli motor sistemi yüzde 93’e varan verimlilik sunarken dört tekerlekten çekişli versiyonlarda arka motor yalnızca ihtiyaç halinde devreye giriyor. Bu da hem verimlilik hem de çekiş performansı açısından avantaj sağlıyor.
Esnek ve çok yönlü iç mekân
Roll & Go adı verilen sistem sayesinde koltuklar kolayca ileri geri hareket ettirilebiliyor, kilitlenebiliyor veya tamamen çıkarılabiliyor. Elektrikli koltuklu versiyonlarda ise koltuklar araç içi ekran veya mobil uygulama üzerinden uzaktan ayarlanabiliyor. Bu sistem farklı kullanım senaryolarına göre otomatik koltuk düzenleri de sunuyor.
Üç sıra koltukla yaklaşık 795 litre bagaj hacmi sunan modelde koltuklar çıkarıldığında bu alan 4.000 litrenin üzerine çıkabiliyor.
Dev ekranlı dijital deneyim
Kokpitte isteğe bağlı MBUX Superscreen yer alıyor. Bu sistem; 10,25 inç sürücü ekranı, 14 inç merkezi ekran ve 14 inç yolcu ekranından oluşuyor. Ön yolcu bu ekranda video izleme, oyun oynama veya uygulama kullanma gibi işlevlerden yararlanabiliyor.
Arka bölümde ise tavandan açılan 31,3 inçlik 8K panoramik ekran bulunuyor. Sinema, oyun veya video konferans için kullanılabilen sistemde 8 megapiksellik kamera ve **Burmester imzalı 22 hoparlörlü Dolby Atmos destekli ses sistemi de yer alıyor.
Yapay zekâ destekli MBUX
Navigasyon sistemi ise Google Haritalar altyapısını kullanıyor ve şarj duraklarını hesaba katarak en hızlı rotayı otomatik olarak planlayabiliyor.
Çok yönlü kullanım
Mercedes-Benz’e göre VLE farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Model aileler için geniş bir yolculuk aracı, macera tutkunları için ekipman taşıyabilen bir araç veya VIP taşımacılık için lüks bir shuttle olarak kullanılabilecek.
Elektrikli kayar kapılar, eller serbest erişim sistemi ve ayrı açılabilen arka cam gibi pratik detaylar günlük kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca 2,5 tona kadar çekme kapasitesi sayesinde karavan, tekne veya at römorku gibi ağır yükleri çekebiliyor.
