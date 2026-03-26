    9500 dolarlık Leapmotor A10 satışa çıktı: BYD Atto 2'ye dişli rakip

    Çinli Leapmotor, uygun fiyatlı yeni elektrikli SUV modeli A10’u tanıttı. 505 km’ye varan menzil, lidar destekli sürüş teknolojileri ve modern donanımıyla dikkat çekiyor.

    Leapmotor, yeni tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Leapmotor A10’u (Çin dışındaki adı B03X) resmi olarak satışa sundu. Dört farklı versiyonla satışa sunulan modelin fiyatı 9.500 dolar ile 12.600 dolar arasında değişiyor.

    Tamamen elektrikli kompakt SUV olarak konumlandırılan A10, kompakt ve maliyet odaklı bir otomobil olmasına rağmen Lidar sensörüyle öne çıkıyor. Modelin diğer öne çıkan özellikleri arasında Qualcomm 8295 ve 8650 çipleri ile maksimum 505 km CLTC menzil yer alıyor.

    Modelin versiyon ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    • 403 Edition: 9.500 dolar
    • 403 Edition (ADS): 10.100 dolar
    • 505 Edition: 11.100 dolar
    • 505 Edition (LiDAR): 12.600 dolar
    A10, markanın “Tech Natural Aesthetics 2.0” tasarım dilini benimsiyor. Araç; 4.270 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik ve 1.635 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2.605 mm aks mesafesine sahip olan model, 18 inç jantlar üzerinde yükseliyor. Arka tasarımda ise markanın gülümseyen yüz şeklindeki stop lambaları göze çarpıyor.

    İç mekânda çift kollu çok fonksiyonlu direksiyon simidi, 8,9 inç tam dijital gösterge paneli ve 14,6 inç 2.5K çözünürlüğe sahip yüzer multimedya ekranı bulunuyor. Sistem, Qualcomm SA8295 kokpit çipiyle çalışıyor ve Qwen yapay zekâ asistanını entegre ediyor. Orta ekranın altında yer alan “IP BAR” isimli modüler alan; ambiyans aydınlatması, koku difüzörü, güvenlik çekici veya nemlendirici gibi özelleştirilebilir donanımlara imkan tanıyor.

    A10, lidar sensörü ve Qualcomm SA8650 çipi sayesinde “park yerinden park yerine” tam senaryo destekli sürüş asistanları sunuyor. Bu sistem; şehir içi navigasyon destekli sürüş (City NAP), otoyol sürüş asistanı ve hafızalı park gibi fonksiyonları içeriyor. Ayrıca araçta kritik bölgelerde 2000 MPa dayanımında havacılık sınıfı sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılarak güvenlik artırılmış.

    Model, tek elektrik motoruyla sunuluyor. Bu motor, 70 kW (94 hp) veya 90 kW (121 hp) güç seçeneklerine sahip. Her iki versiyon da 150 Nm maksimum tork üretiyor. Batarya tarafında ise 39,8 kWsa ve 53 kWsa olmak üzere iki farklı kapasite sunuluyor. Bu bataryalar, sırasıyla 403 km ve 505 km CLTC menzil sağlıyor. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 16 dakikada çıkarılabiliyor.

