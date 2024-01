Mercedes, Türkiye'de 2023'ü rekorla kapattı

Mercedes-Benz Türk, 2023 yılını rekor üretim ve ihracat ile kapattı. Firma genel olarak büyük bir yılı daha geride bıraktı. 2023 yılındaki genel performanslarıyla alakalı tır ve kamyon üreticisi firma açıklama yayınladı.

Tam Boyutta Gör

“Türkiye’de 56 yıldır ağır ticari araç endüstrisinin öncü firması olarak faaliyet gösteren, ülkenin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2023 yılında Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarında büyük başarılara imza attı. Kurulduğu tarihten bu yana yıllık en yüksek kamyon ve otobüs üretim hacmini yakalayan şirket, aynı zamanda kamyon ihracatına başladığı 2001 yılından bu yana en yüksek kamyon ihracat adedine ulaştı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Aksaray’da yıllık 8-10 bin adet kamyon üretme hedefi ile yola çıkan fabrikamız, 2023 yılında 27.680 adet ile tarihinin en yüksek üretimine imza attı. Yıllar içerisindeki üretim adetlerimizin gelişimi bizim açımızdan gurur verici. 1986 yılında açılan fabrikamızda 50 bininci kamyonu 2004 yılında banttan indirmiştik. Bunun üzerinden yaklaşık aynı süre geçmişken aradaki 19 yıllık zamanda 300 binin üzerinde kamyon ürettik ve 2023 yılı 350 bininci kamyonumuzu banttan indirdiğimiz yıl oldu. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR MIT, hızlı sonuç veren bir “sıvı metal baskı” sistemi geliştirdi [Video] Biz sadece kamyon üretmiyor aynı zamanda ürettiğimiz kamyonların önemli bir kısmını da Avrupa’ya ihraç ediyoruz. 2023 yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sini Anadolu’nun merkezindeki Aksaray Kamyon Fabrikamızın bantlarından indirerek tarihimizin en yüksek ihracat adedine ulaştık. Diğer bir gurur kaynağımız ise ürettiği otobüslerin yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç eden Hoşdere Otobüs Fabrikamız. 2023 yılında 4.308 adet ile tarihinin en yüksek üretim adedine ulaşan fabrikamız, Türkiye’de üretilen her 5 otobüsten 2’sini banttan indirdi. Çok başarılı bir yılı geride bırakırken her iki fabrikamızın bu büyük başarısında emeği olan tüm çalışanlarımızı kutluyorum.” Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 6’sını bantlarından indiren ve ürettiği her 10 kamyondan 7’sini Avrupa’nın 15 farklı ülkesine ihraç eden Mercedes-Benz Türk, ülke ekonomisine katkısını 2023 yılında da sürdürdü. En çok kamyon ihracatı yapılan ilk üç ülke ise, Almanya, İspanya ve Fransa oldu. Daimler Truck AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri haline gelen Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan bugüne kadar ihraç edilen toplam araç sayısı 115 bini aştı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 4.308 adet ile tarihinin en yüksek üretim adedine ulaşan Mercedes-Benz Türk, 56 yıllık şirket tarihinde toplam 105 bini aşkın otobüs üretimine imza attı. Hoşdere Otobüs Fabrikası 2023 yılında en çok Fransa, İspanya ve İtalya’ya ihracat gerçekleştirdi.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.