Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli dorse ile tırlar hibritleşiyor

    Elektrikli tırların menzil sorununa yenilikçi bir çözüm geliyor. Elektrikli motora sahip dorseler sayesinde dizel motorlu tırlar hibritleşiyor.                   

    Elektrikli tırlar ile ilgili sıkıntılar bir türlü aşılamıyor ve elektrikli kamyonlar yaygınlaşamıyor. Belki de elektrikli kısmı dorseye almak çözüm olabilir.

    Tır haricindeki araçlarda elektrikli motora dönüşüm hızla gerçekleşirken taşımacılık sektörünün özel çekinceleri nedeniyle tırların uzun süre daha elektrikli hale geçemeyeceği belli oldu.

    Elektrikli dorse ile tırlar hibritleşiyor Tam Boyutta Gör

    Zira tamamen elektrikli bir tırın uluslararası seyahati sırasında ciddi bir şarj planlaması gerektirmesi ve dizele kadar menzil sunamaması büyük sorunlar oluşturuyor. Buna çözüm ise Range Energy'den geliyor: Elektrik motorlu dorse.

    Tır üzerindeki dizel motor normal bir şekilde çalışmasına devam ederken dorsenin tekerleri de elektrikli motordan güç alarak itiş sağlıyor. Tır ile dorse arasındaki bağlantılı arayüz sayesinde hızlanma ve yavaşlama isteklerini algılayarak çalışıyor.

    Elektrikli dorse ile tırlar hibritleşiyor

    Sürücünün frene bastığını fark ettiğinde rejeneratif frenleme yapıyor ve enerjinin bir kısmını bataryada tekrar kullanmak için depoluyor. Bu sistemin özellikleri ise şöyle ;

    Batarya boyutu 200 kWh
    Voltaj   800 volt
    Motor gücü 350 kW
    Tork   14000 Nm
    Şarj   19 kW (10,5 saat)
    Hızlı şarj 350 kW (45 dk)

    Üçüncü parti bir şirket tarafından yapılan gerçek dünya testinde sistemin %36,3 yakıt azaltımı sağladığı onaylandı. 26,5 tonluk araç; 96 km/saat hızla, 42 km’lik bir parkurda dur, kalk ve sabit sürat sürüşe tabii tutuldu.

    Elektrikli dorse ile tırlar hibritleşiyor

    Sistem güzel bir hibrit sistem oluşturuyor. Şarj edilen batarya ve elektrik motoru yakıt tüketimini azaltırken, tırın çalışmasına ve işletme şeklini bozmuyor. İstenildiğinde tamamen dizele geçilebiliyor ve sürüş açısından da bir şey değişmiyor. Bu sayede dünya üzerindeki hali hazırda çalışan tırları da değiştirmek zorunda kalmayacağız. Plana göre batarya şarj edilebilecek avantaj sağlayacak bir rota olduğunda bu dorse takılabilir. Eğer ki rota veya başka şartlar uygun değilse standart bir dorse ile tır yola çıkabilir. 

    Elektrikli dorse ile tırlar hibritleşiyor

    Rakip teknolojiler arasında tamamen bataryalı sistemler de mevcut. Mesela Tesla Semi’de 900 kWh batarya ve hızlı şarj için 1 MW istemekte, üstelik neredeyse 5 tonu bulan ağırlığı nedeniyle tırın taşıma kapasitesini ciddi oranda azalıyor. Menzil ise 800 km ile sınırlı,  halbuki dizel bir kamyon 2200 km menzile çıkabiliyor.

    Hidrojenli bir sistemde ise ağırlık ve taşıma kapasitesi hatta menzil sorunları çözülebiliyor. Ancak istasyon yetersizliği nedeniyle gidebileceğiniz yerler çok kısıtlanıyor. Ayrıca tüm bu sistemlerin dizel gibi bakımı, işletimine görece kolay bulup alışan firmalar için çok büyük çekince kaynağı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en yumuşak lastik sıralaması aliexpressten ürün alıp satmak hız ve renk zorluk derecesi asus format tuşu akciğer filminde sigara çıkmaması için ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    TECNO CAMON 19 Neo
    TECNO CAMON 19 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız