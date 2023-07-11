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    Euro Truck Simulator 2'nin Batı Balkanlar genişleme paketinden yeni görüntüler geldi

    Euro Truck Simulator 2 için yayınlanacak Batı Balkanlar (West Balkans) genişleme paketinden yeni görüntüler geldi. Şirket merakla beklenen DLC'den 13 yeni ekran görüntüsü paylaştı.
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    ETS2'ninBatı Balkanlar genişleme paketinden yeni görüntüler geldi Tam Boyutta Gör

    Euro Truck Simulator 2 için piyasaya sürülecek bir sonraki genişleme paketinin yayınlanmasıyla birlikte Batı Balkanlar da (West Balkans) oyuna dahil olacak. Geliştiriciler, bölgenin yer aldığı birkaç yeni ekran görüntüsü yayınladı.

    Paylaşılan görüntülerde oyuncuların ziyaret edeceği birkaç fabrika, tesis ve benzeri yerler de dahil olmak üzere bir dizi farklı konum gösteriliyor. Kullanıcıların buralara (veya buralardan) çeşitli hammaddeleri ve demir yapılar şeklinde bitmiş ürünleri taşıması gerekecek.

    ETS2'ninBatı Balkanlar genişleme paketinden yeni görüntüler geldi Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi bilinmiyor

    Euro Truck Simulator 2 için geliştirilen Batı Balkanlar DLC'sinin tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak ilerleyen günlerde bu konu hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekleyebiliriz. Popüler oyunun sadece PC platformunda mevcut olduğunu hatırlatalım.

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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