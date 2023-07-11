Euro Truck Simulator 2'nin Batı Balkanlar genişleme paketinden yeni görüntüler geldi

Euro Truck Simulator 2 için piyasaya sürülecek bir sonraki genişleme paketinin yayınlanmasıyla birlikte Batı Balkanlar da (West Balkans) oyuna dahil olacak. Geliştiriciler, bölgenin yer aldığı birkaç yeni ekran görüntüsü yayınladı.
Paylaşılan görüntülerde oyuncuların ziyaret edeceği birkaç fabrika, tesis ve benzeri yerler de dahil olmak üzere bir dizi farklı konum gösteriliyor. Kullanıcıların buralara (veya buralardan) çeşitli hammaddeleri ve demir yapılar şeklinde bitmiş ürünleri taşıması gerekecek.
Çıkış tarihi bilinmiyor
Euro Truck Simulator 2 için geliştirilen Batı Balkanlar DLC'sinin tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak ilerleyen günlerde bu konu hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olmayı bekleyebiliriz. Popüler oyunun sadece PC platformunda mevcut olduğunu hatırlatalım.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)