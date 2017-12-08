Renault ve Mercedes'den yeni 1.3 litre turbo beslemeli benzinli motor

Renault-Nissan İttifakı, Daimler ile işbirliği sonucu geliştirdikleri yeni 1.3 litrelik benzinli motorun duyurusunu yaptı. Hem manuel hem de çift kavramalı şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan dört silindirli motor 1.303 cc hacminde ve ilk olarak Scenic ve Grand Scenic ikilisinde yer alacak. Motorun 2018 yılında Renault'un diğer modellerinde de Energy TCe takısı yer alması planlanıyor.

Üç farklı versiyon olarak karşımıza çıkan motorun baz modeli Energy TCe 115 olarak adlandırılıyor, 4.500 d/d'da 115 beygir üreten bu versiyon, 1.500 d/d'dan itibaren de 220 Nm maksimum tork değerini veriyor. Bu versiyonda yalnızca manuel şanzımanın sunulacağı bildirilirken, 7-ileri çift kavramalı EDC şanzıman daha güçlü diğer versiyonlarda sunulacak.

Orta seviye olan Energy TCe 140, 5.000 d/d'da 140 beygir üretirken, 1.600 d/d'dan itibaren ise 240 Nm tork üretiyor. Motorun en güçlü versiyonu olan Energy TCe 160, tahmin edileceği üzere 5.500 d/d'da 160 beygir üretirken, manuel şanzıman seçeneğinde 1.750 d/dan itibaren 260 Nm tork üretiyor ancak EDC şanzıman ile satın alınırsa 1.800 d/dan itibaren 270 Nm tork değeri sunuyor.

Firmadan yapılan ilginç bir açıklamaya göre silindir kaplama teknolojisine sahip olan motor bu teknolojiyi Nissan GTR modelinden almış. Renault'a göre sürtünmeyi azaltarak verimliliği üst düzeye çıkaran bu özellik sayesinde ısı transferi de optimize edilmiş. Bunun yanı sıra Dual Variable Timing Camshaft (Çift Değişken Zamanlamalı Eksantrik Mili) teknolojisine de sahip olan motor düşük devirde yüksek tork değerine ve üst devirlerde de lineer bir tork çizgisine sahip.

Geliştirmesinde Mercedes'in de bir katkısı olan motorun markanın gelecek nesil kompakt modellerinde yer alması bekleniyor. Birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen yeni A-Serisi'nin bu motora sahip olması oldukça olası.