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Renault ve Mercedes'den yeni 1.3 litre turbo beslemeli benzinli motor

Renault ve Mercedes ortaklaşa geliştirdikleri yeni 1.3 litrelik motorlarını duyurdu. Turbo beslemeli ve 4 silindirli olan bu motor; 115 bg, 140 bg ve 160 bg olmak üzere 3 seçeneğe sahip.
1 yıl
13,6b
1
88
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault-Nissan İttifakı, Daimler ile işbirliği sonucu geliştirdikleri yeni 1.3 litrelik benzinli motorun duyurusunu yaptı. Hem manuel hem de çift kavramalı şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan dört silindirli motor 1.303 cc hacminde ve ilk olarak Scenic ve Grand Scenic ikilisinde yer alacak. Motorun 2018 yılında Renault'un diğer modellerinde de Energy TCe takısı yer alması planlanıyor.
Üç farklı versiyon olarak karşımıza çıkan motorun baz modeli Energy TCe 115 olarak adlandırılıyor, 4.500 d/d'da 115 beygir üreten bu versiyon, 1.500 d/d'dan itibaren de 220 Nm maksimum tork değerini veriyor. Bu versiyonda yalnızca manuel şanzımanın sunulacağı bildirilirken, 7-ileri çift kavramalı EDC şanzıman daha güçlü diğer versiyonlarda sunulacak.
Orta seviye olan Energy TCe 140, 5.000 d/d'da 140 beygir üretirken, 1.600 d/d'dan itibaren ise 240 Nm tork üretiyor. Motorun en güçlü versiyonu olan Energy TCe 160, tahmin edileceği üzere 5.500 d/d'da 160 beygir üretirken, manuel şanzıman seçeneğinde 1.750 d/dan itibaren 260 Nm tork üretiyor ancak EDC şanzıman ile satın alınırsa 1.800 d/dan itibaren 270 Nm tork değeri sunuyor.
Firmadan yapılan ilginç bir açıklamaya göre silindir kaplama teknolojisine sahip olan motor bu teknolojiyi Nissan GTR modelinden almış. Renault'a göre sürtünmeyi azaltarak verimliliği üst düzeye çıkaran bu özellik sayesinde ısı transferi de optimize edilmiş. Bunun yanı sıra Dual Variable Timing Camshaft (Çift Değişken Zamanlamalı Eksantrik Mili) teknolojisine de sahip olan motor düşük devirde yüksek tork değerine ve üst devirlerde de lineer bir tork çizgisine sahip.
Geliştirmesinde Mercedes'in de bir katkısı olan motorun markanın gelecek nesil kompakt modellerinde yer alması bekleniyor. Birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen yeni A-Serisi'nin bu motora sahip olması oldukça olası.

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eeosman 1 yıl en beğenilen
1303cc. Bizim devlete kıyak geçmişler (MTV)
1 Yanıt Yanıtla +102
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akifsari 1 yıl obsesoz
obsesoz
Renault ve Mercedes aynı yazıda yanyana okurken zorlandım.

Renault yıllardır mercedese dizel motor Satıyor

Mercedes güveniyor alıyor kullanıyor

Bizim Vatandaş bunu yadırgıyor Yanyana okuyamıyor 😀😀😀
obsesozRenault ve Mercedes aynı yazıda yanyana okurken zorlandım.Renault yıllardır mercedese dizel motor Satıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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Glukhovsky 1 yıl Float left Onur
Float left Onur
Adama sorarlar;
Benzinli motor mu kaldı?

Gelişmiş ülkelerde dizel kalmadı
3 Yanıt Yanıtla +34
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zotacing 3 ay
Karbon salınımına göre vergi imkansız, daha yeni kanun çıktı egzoz emisyon yaptırmayan araba muayeneden geçecek.
Milyonlarca çevreyi zehirleyen DPF iptalli, kat iptalli, simsiyah duman atan araç var piyasada.
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Fade to Black 3 ay
araçlara karbon salınımına göre vergi gelirse ondan sonra sıra insanlara gelecektir. sonuçta biz de karbon salınımı yapıyoruz. artık millete sayaç takarlar aldığı nefesi ölçmek için.
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Barış26 3 ay
Saçma vergi sistemimiz yüzünden alamayacağımız motorlar yine.



Vatandaşına biraz olsun değer veren bir ülke olsak çok daha adil bir vergi sistemi olurdu. Daha önce de paylaşmıştım yine paylaşıyorum:
Tüm fosil yakıtlı otomobillerden %50 ÖTV
Tüm hibrit otomobillerden %40 ÖTV
Tüm elektrikli otomobillerden %20 ÖTV alınması uygun olacaktır. %110 ve %160 vergi değil soygundur.
ÖTV keşke kalksa ama üretim ekonomisine geçmeden mümkün değil.
MTV sistemi ise şu şekilde adil olacaktır:
MTV = (Araç kasko değerinin %1'i) * (Emisyon katsayısı)
Emisyon katsayısı:
0 gr/km için = 0.5
1-50 gr/km için = 0.75
51-100 gr/km için = 1
101-150 gr/km için = 1.25
151-200 gr/km için = 1.5
201-250 gr/km için = 1.75
251-300 gr/km için = 2
301 gr/km üstü için = 2.5
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sakiiin 3 ay
Yeni a serisine geldi bu motor.(bilerek hort)
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haberelectro 3 ay sakiiin
ilk A serisinde kullanıldı zaten.
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jimhendrix 1 yıl
Ya birbes dci basa ya 1330 cc leşe!
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kill1033 1 yıl
1303cc ile ülkemizdeki avantajını kaybediyor. Halbuki 1299cc olsa MTV avantajı olacaktı.
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Guest-02D0AD92F 1 yıl
1.33 motorda neden habire Toyota'ya giydirme derdine giriyor insanlar anlamıyorum. 65 beygir 1.6 şahin için millet sıraya girer ama 1.33, 100 beygir 130 tork bir motora ise çağ dışı ibaresi yapıştırılır.
turbo ile hacim azaltma bir tercihtir. isteyen motora turbo koyar, maliyetleri yükseltir, gücünü arttırır ve yüksek fiyata satar. işmdi 160 beygirlik 1.3 bu motor sizce ne kadar fiyata satılacak? ben size söyleyeyim atmosferik 2.0 hatta 2.5 bir motor ile aynı paralara satılacaktır. şimdi bu motor süper teknolojik harika bir motor. ancak maliyet olarak baktığınızda 3 versiyon arasında maliyet farkı yok. yazılım ve ufak turbo basıncı ayarı ile bu yapılıyor ama satış fiyatına bakınca fiyatları arasında da uçuk farklar olacak.
burada şunu unutmayın bir motorun iyi olup olmadığı atmosferik veya turbo olması ile anlaşılmaz. misal ilk çıkan 1.4 tsi 160-180 motorlar. süper teknolojik uçan kaçan motorlar. ama ısınma sorunu var ve yatak sarmaya kadar sorun çıkarmaya açık motorlar. şimdi bunlar mı iyi motor?
Bizim vergi sistemimize göre üst dilime girecekmiş, Mercedes ve Renault sırf bu hata yüzünden projede çalışan tüm mühendisleri işten çıkardı. Zaten çoğu bu hatayı farkettiklerinde psikolojik bunalıma girdiler, aralarında içki-uyuşturucuya bulaşanlar oldu. bazıları intihar etti. "yılda hepi topu 5-10b adet araç satacağımız, geçtik avrupa'yı tüm dünya'nın hatta evrenin kıskandığı ülkede geçerli olan vergi sistemini nasıl atlarız" diyerek. hatta mezun oldukları üniversiteler "biz bu adamlara boş yere mühendislik diploması vermişiz, zalak lan bunlar" diye açıklama yaptılar. Tööbe, tööbe. Ne zannediyorsunuz siz? yani bizim tamamen "vatandaşı nasıl yolarız" sistemi üzerine inşaa edilmiş boktan bile denemeyecek rezillikteki vergi sistemimizi kim sallar?
Adamlar hacim hesabı yaparken bir dolu kıstası dikkate alıyor, sürtünme, mekanik verim, sıcaklık, dayanıklılık, basınç vs. siz çıkıyorsunuz "bizim vergi sistemimizde bir üst dilime girer bu" benzer torku bugün 2.5 atmosferik motorlar anca veriyor, aynı gücü almak için en az 2.0 atmosferik lazım (ki zor 150-155 arası ancak) burada adam "1.6 vergisi veririz" kardeşim her türlü 2,5 ve 2,0 vergisinden düşük olacak sen ona bak.
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TheStarBox 1 yıl
Hala benzin li motor üretmeye çalışıp buna kaynak harcayan kapitalist ve namussuz şirketler, geleceğimizi çalıyor!! Sırf petrol babalarının ekmeğine yağ sürmek için dünyayı yok ediyorlar.
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haberelectro 1 yıl TheStarBox
Elektrik verimli ve ucuz olsa herkes onu uretir. O is oyle kolay degil zaman var.
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akifsari 1 yıl TheStarBox
TheStarBox
Hala benzin li motor üretmeye çalışıp buna kaynak harcayan kapitalist ve namussuz şirketler, geleceğimizi çalıyor!! Sırf petrol babalarının ekmeğine yağ sürmek için dünyayı yok ediyorlar.

Elektrikli Araçlara geçiş konusunu iyice bir araştırmanı tavsiye ederim

O konuda da Öncü firma Avrupa'da BMW ve Renault dur

Şuan elektrikli maliyetleri çok yüksek Renonun bizde de satılan elektrikli küçük aracı zoe benzinli

Kardeşi Clio dan 50 bin Pahalı

ciddi derecede yüksek

Zaman içinde maliyetler düşecek tabiki benzinli motor geliştirme işi de bitecek
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msansertekin 1 yıl
Bak, bu işin öncülerinden bir şirketin makalesinde ne yazıyor ?
magazine.fev.com/...
"The result: Turbocharged 3-cylinder engines as well as naturally aspirated 4-cylinder engines with larger displacements are both suited to achieve low CO2 emissions"
Senelerce tek yol diye hacim düşürdü millet. Ne oldu şimdi?

Tsi'cılar gelsin de ayıklasın bakalım pirincin taşını
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brokengineer 1 yıl
bundan 5 sene sonra 1.3l motorlar pnömatik valf sistemi ve hibrit supersarj ünitesi ile beraber 350 hp seviyesini bile rahatlıkla görebilir. hacim küçültme politikasına devam.
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