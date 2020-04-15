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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), BepiColombo'nun geçtiğimiz hafta uzaydan çektiği büyüleyici Dünya videolarını yayınladı. BepiColombo, 2025 yılında Merkür'ün yörüngesine yerleşecek.
    43 dk.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları
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    Avrupa ve Japonya'nın ortak projesi olan BepiColombo, Merkür yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Uzay aracı geçtiğimiz hafta, Dünya'nın kütleçekim kuvvettinden faydalanmak için kısa bir yakın geçiş gerçekleştirmişti. Avrupalı bilim insanları, bu fırsattan istifade ederek yakın geçiş sırasında Dünya'nın büyüleyici görüntülerini yakaladı.

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    Uzayda tek başına: Yedi yıllık Merkür yolculuğu

    BepiColombo sondası aslında 2018'de uzaya fırlatılmıştı. Uzay aracı yaklaşık bir buçuk yıl sonra dönüp dolaşıp yine Dünya'ya ulaştı. Bu ilginç durumun nedenleri ise yörünge mekanikleri ve uzayda yakıt tasarrufu olarak özetlenebilir.

    Yeryüzü'nden ortalama 77 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür, uzayın koşullarını düşünecek olursak aslında Dünya'ya oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Ancak BepiColombo'nun Merkür'e yolculuğu yine de tam 7 yıl sürecek. ESA-JAXA ikilisi, uzay aracının Güneş'in kütleçekimine kapılıp kontrolden çıkmaması için BepiColombo'yu Merkür'e direkt olarak göndermiyor. Bunun yerine, uzay aracının yörüngesini ve hızını tam olarak istenen şartlara getirecek şekilde hazırlanan tam 7 milyar kilometrelik dev bir rota çizilmiş.

    BepiColombo bu yolculuğunda bir kere Dünya'nın (geçen hafta gerçekleşti), iki kere Venüs'ün ve altı kere de Merkür'ün yakınlarından geçecek. Uzay aracının bu şekilde Güneş'in kütleçekiminden kaçınıp Merkür'ün yörüngesine en uygun hızla giriş yapması bekleniyor. ESA yetkilileri ayrıca kullanılan bu ilginç rotanın yakıt tüketimi anlamında da çok ekonomik olacağını söylüyor.

    2 milyar euroluk Avrupa-Japonya iş birliği

    2007 yılndan bu yana geliştirilen ve birçok ertelenen BepiColombo'nun toplam maliyeti ESA'nın ifadelerine göre 2 milyar Euro'yu geride bırakmış. ESA, Merkür'ün Güneş'e çok yakın bir konumda bulunduğunu bu nedenle gezegenin yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmek için çok ama çok ciddi bir çalışma gerektiğini söylüyor

    2025 yılında Merkür'e ulaşacak olan BepiColombo'nun en az iki yıl gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. ESA ve JAXA'nın duruma göre görevin süresini uzatabilme ihtimali de var.



    https://www.space.com/crescent-earth-farewell-photo-from-mercury-spacecraft.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zeky 26 dk.
    Bir tane bile yıldız yok. Photoshopla mı silmişler?
    Yanıtla +1
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