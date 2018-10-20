Avrupa ve Japonya'nın Merkür yolculuğu başlıyor: İşte dev görevin detayları

BepiColombo, Merkür'de neler yapacak?

BepiColombo'nun maliyeti

Avrupa ve Japonya'nın işbirliği içerisinde geliştirilen BepiColombo görevi bugün uzaya fırlatılıyor. İki farklı uzay aracından oluşan BepiColombo, Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak. Dev görevin, Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün tüm sırlarını ortaya çıkarması bekleniyor.Yeryüzü'nden ortalama 77 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür, uzayın koşullarını düşünecek olursak aslındabulunuyor. Ancak BepiColombo'nun Merkür'e yolculuğu yine deESA-JAXA ikilisi uzay aracının Güneş'in kütleçekimine kapılıp kontrolden çıkmaması için BepiColombo'yu Merkür'e d. Bunun yerine tamdev bir rota çizilmiş.BepiColombo bu yolculuğunda bir kere, iki kereve altı kere deyakınlarından geçecek. Uzay aracının bu şekilde Güneş'in kütleçekiminden kaçınıp Merkür'ün yörüngesine en uygun hızla giriş yapması bekleniyor. ESA yetkilileri ayrıca kullanılan bu ilginç rotanın yakıt tüketimi anlamında da çok ekonomik olacağını söylüyor.BepiColombo, Avrupa ve Japonya'nın Merkür'e düzenlediği ilk görev olacak. Daha önce iseveuzay araçlarıylaMerkür'ü ziyaret edebilmişti. Özellikle degezegenin yörüngesinde görev yapan Messenger sondası bu anlamda çok değerli gözlemler gerçekleştirmiş ve Merkür'ün birçok detayını ilk kez ortaya çıkarmıştı.BepiColombo, Messenger'ın bıraktığı yerden Merkür'ün gözlemlerine devam edecek. Messenger'a göreiçeren BepiColombo, hem gezegenbulunacak hem de çok daha uzun süreli gözlemler yapacak.BepiColomboMerkür'ün yörüngesine yerleştirecek. Bunlardan birisi Avrupa'nınisimli sondası diğeri ise Japonya tarafından geliştirilen. Merkür'e ulaşılmasının ardından birbirlerinden ayrılacak olan bu iki uzay aracının farklı görevleri bulunuyor.MMO'nun öncelikli görevi isminden de anlaşılacağı üzere gezegeninincelemek olacak. Bilim insanları Merkür'ün küçük boyutları ve katı halde olduğu düşünülen çekirdeği nedeniyle bir manyetik alana sahip olmasınınolduğunu söylüyor. MMO bu manyetik alanın davranışlarını ve güneş rüzgarlarıyla olan ilişkişini inceleyecek.Avrupa'nın MPO sondası ise gezegenin kendisini inceleyecek. MPO'nun Merkür'ünher tarafını çok detaylı bir şekilde araştırması ve birçok soruya cevap vermesi bekleniyor. Gezegenin ilginç kimyasal yapısı ve Güneş'e bu kadar yakın bir konumda nasıl oluşup evrimleştiği gibi konularda çok değerli veriler elde edilecek.Merkür,gezegenin yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmek çok ama çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. 2007 yılndan bu yana geliştirilen ve bu güne kadar birçok kez ertelenen BepiColombo'nun toplam maliyeti ESA'nın ifadelerine göregeçmiş durumda.2025 yılında Merkür'e ulaşacak olan BepiColombo'nungezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. ESA ve JAXA'nın duruma görede bulunuyor.BepiColombo,fırlatılacak. Yani yalnızca birkaç saat kaldı. Görevin fırlatma anlarını aşağıdaki pencereden canlı olarak takip edebilirsiniz.