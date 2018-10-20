Avrupa ve Japonya'nın Merkür yolculuğu başlıyor: İşte dev görevin detayları

Avrupa ve Japonya'nın işbirliği içerisinde geliştirilen BepiColombo görevi bugün uzaya fırlatılıyor. İki farklı uzay aracından oluşan BepiColombo, Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak. Dev görevin, Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ün tüm sırlarını ortaya çıkarması bekleniyor.
Yeryüzü'nden ortalama 77 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür, uzayın koşullarını düşünecek olursak aslında Dünya'ya oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Ancak BepiColombo'nun Merkür'e yolculuğu yine de tam 7 yıl sürecek. ESA-JAXA ikilisi uzay aracının Güneş'in kütleçekimine kapılıp kontrolden çıkmaması için BepiColombo'yu Merkür'e direkt olarak göndermiyor. Bunun yerine tam 7 milyar kilometrelik dev bir rota çizilmiş.
BepiColombo bu yolculuğunda bir kere Dünya'nın, iki kere Venüs'ün ve altı kere de Merkür'ün yakınlarından geçecek. Uzay aracının bu şekilde Güneş'in kütleçekiminden kaçınıp Merkür'ün yörüngesine en uygun hızla giriş yapması bekleniyor. ESA yetkilileri ayrıca kullanılan bu ilginç rotanın yakıt tüketimi anlamında da çok ekonomik olacağını söylüyor.
BepiColombo'nun 7 yıllık rotasını gösteren temsili video:
BepiColombo, Avrupa ve Japonya'nın Merkür'e düzenlediği ilk görev olacak. Daha önce ise Mariner 10 ve Messenger uzay araçlarıyla yalnızca NASA Merkür'ü ziyaret edebilmişti. Özellikle de 2011-2015 yılları arasında gezegenin yörüngesinde görev yapan Messenger sondası bu anlamda çok değerli gözlemler gerçekleştirmiş ve Merkür'ün birçok detayını ilk kez ortaya çıkarmıştı.
BepiColombo, Messenger'ın bıraktığı yerden Merkür'ün gözlemlerine devam edecek. Messenger'a göre iki kat fazla bilimsel ekipman içeren BepiColombo, hem gezegen daha yakın bir konumda bulunacak hem de çok daha uzun süreli gözlemler yapacak.
BepiColombo iki farklı uzay aracını Merkür'ün yörüngesine yerleştirecek. Bunlardan birisi Avrupa'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) isimli sondası diğeri ise Japonya tarafından geliştirilen Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Merkür'e ulaşılmasının ardından birbirlerinden ayrılacak olan bu iki uzay aracının farklı görevleri bulunuyor.
MMO'nun öncelikli görevi isminden de anlaşılacağı üzere gezegenin manyetik alanını incelemek olacak. Bilim insanları Merkür'ün küçük boyutları ve katı halde olduğu düşünülen çekirdeği nedeniyle bir manyetik alana sahip olmasının alışılagelmişin çok dışında bir durum olduğunu söylüyor. MMO bu manyetik alanın davranışlarını ve güneş rüzgarlarıyla olan ilişkişini inceleyecek.
Avrupa'nın MPO sondası ise gezegenin kendisini inceleyecek. MPO'nun Merkür'ün yüzeyinden çekirdeğine kadar her tarafını çok detaylı bir şekilde araştırması ve birçok soruya cevap vermesi bekleniyor. Gezegenin ilginç kimyasal yapısı ve Güneş'e bu kadar yakın bir konumda nasıl oluşup evrimleştiği gibi konularda çok değerli veriler elde edilecek.
Merkür, Güneş'e çok yakın bir konumda bulunduğu için gezegenin yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmek çok ama çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. 2007 yılndan bu yana geliştirilen ve bu güne kadar birçok kez ertelenen BepiColombo'nun toplam maliyeti ESA'nın ifadelerine göre 2 milyar Euro'yu geçmiş durumda.
2025 yılında Merkür'e ulaşacak olan BepiColombo'nun en az iki yıl gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. ESA ve JAXA'nın duruma göre görevin süresini uzatabilme ihtimali de bulunuyor.
BepiColombo, bugün TSİ 04.45'te fırlatılacak. Yani yalnızca birkaç saat kaldı. Görevin fırlatma anlarını aşağıdaki pencereden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Yeryüzü'nden ortalama 77 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Merkür, uzayın koşullarını düşünecek olursak aslında Dünya'ya oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Ancak BepiColombo'nun Merkür'e yolculuğu yine de tam 7 yıl sürecek. ESA-JAXA ikilisi uzay aracının Güneş'in kütleçekimine kapılıp kontrolden çıkmaması için BepiColombo'yu Merkür'e direkt olarak göndermiyor. Bunun yerine tam 7 milyar kilometrelik dev bir rota çizilmiş.
BepiColombo bu yolculuğunda bir kere Dünya'nın, iki kere Venüs'ün ve altı kere de Merkür'ün yakınlarından geçecek. Uzay aracının bu şekilde Güneş'in kütleçekiminden kaçınıp Merkür'ün yörüngesine en uygun hızla giriş yapması bekleniyor. ESA yetkilileri ayrıca kullanılan bu ilginç rotanın yakıt tüketimi anlamında da çok ekonomik olacağını söylüyor.
BepiColombo'nun 7 yıllık rotasını gösteren temsili video:
BepiColombo, Merkür'de neler yapacak?
BepiColombo, Avrupa ve Japonya'nın Merkür'e düzenlediği ilk görev olacak. Daha önce ise Mariner 10 ve Messenger uzay araçlarıyla yalnızca NASA Merkür'ü ziyaret edebilmişti. Özellikle de 2011-2015 yılları arasında gezegenin yörüngesinde görev yapan Messenger sondası bu anlamda çok değerli gözlemler gerçekleştirmiş ve Merkür'ün birçok detayını ilk kez ortaya çıkarmıştı.
BepiColombo, Messenger'ın bıraktığı yerden Merkür'ün gözlemlerine devam edecek. Messenger'a göre iki kat fazla bilimsel ekipman içeren BepiColombo, hem gezegen daha yakın bir konumda bulunacak hem de çok daha uzun süreli gözlemler yapacak.
BepiColombo iki farklı uzay aracını Merkür'ün yörüngesine yerleştirecek. Bunlardan birisi Avrupa'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) isimli sondası diğeri ise Japonya tarafından geliştirilen Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Merkür'e ulaşılmasının ardından birbirlerinden ayrılacak olan bu iki uzay aracının farklı görevleri bulunuyor.
MMO'nun öncelikli görevi isminden de anlaşılacağı üzere gezegenin manyetik alanını incelemek olacak. Bilim insanları Merkür'ün küçük boyutları ve katı halde olduğu düşünülen çekirdeği nedeniyle bir manyetik alana sahip olmasının alışılagelmişin çok dışında bir durum olduğunu söylüyor. MMO bu manyetik alanın davranışlarını ve güneş rüzgarlarıyla olan ilişkişini inceleyecek.
Avrupa'nın MPO sondası ise gezegenin kendisini inceleyecek. MPO'nun Merkür'ün yüzeyinden çekirdeğine kadar her tarafını çok detaylı bir şekilde araştırması ve birçok soruya cevap vermesi bekleniyor. Gezegenin ilginç kimyasal yapısı ve Güneş'e bu kadar yakın bir konumda nasıl oluşup evrimleştiği gibi konularda çok değerli veriler elde edilecek.
BepiColombo'nun maliyeti
Merkür, Güneş'e çok yakın bir konumda bulunduğu için gezegenin yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmek çok ama çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. 2007 yılndan bu yana geliştirilen ve bu güne kadar birçok kez ertelenen BepiColombo'nun toplam maliyeti ESA'nın ifadelerine göre 2 milyar Euro'yu geçmiş durumda.
2025 yılında Merkür'e ulaşacak olan BepiColombo'nun en az iki yıl gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. ESA ve JAXA'nın duruma göre görevin süresini uzatabilme ihtimali de bulunuyor.
BepiColombo, bugün TSİ 04.45'te fırlatılacak. Yani yalnızca birkaç saat kaldı. Görevin fırlatma anlarını aşağıdaki pencereden canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.space.com/42176-mercury-mission-bepicolombo-launch-science.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse zamanla bu sorun düzelecektir.