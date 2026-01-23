Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars yüzeyinde gizemli aşınma izleri ortaya çıktı

    Mars Express’in kaydettiği yeni görüntüler, rüzgarın Mars’ı şekillendirmeye devam ettiğini gösterdi. Rüzgarlar nedeniyle Mars yüzeyinde dev yardang yapıları oluştuğu görüldü.

    Mars yüzeyinde gizemli aşınma izleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Mars, dev volkanları, derin kanyonları ve antik nehir yataklarıyla tanınsa da gezegenin yüzeyini şekillendiren en etkili güçlerden biri hala rüzgar. Atmosferi Dünya’ya kıyasla son derece ince olmasına rağmen Mars’taki güçlü ve süreklilik gösteren rüzgarlar, zaman içinde yüzeyi adeta bir kumlama makinesi gibi aşındırıyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars Express yörünge aracı tarafından kaydedilen son görüntüler de  bu sürecin ne kadar etkileyici sonuçlar doğurabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Rüzgarın oyduğu dev yapılar

    Mars Express’in Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamerası (HRSC) ile elde edilen görüntü, Eumenides Dorsum dağlarının kuzey ucunda yer alan ve “yardang” olarak adlandırılan sıra dışı oluşumları gösteriyor. Bu yapılar, çevresindeki daha yumuşak yüzeylerin rüzgarla aşınması sonucu geride kalan uzun, dar sırtlar ve tepelerden oluşuyor. Görüntüdeki yardangların tamamının aynı yöne doğru eğilmiş olması, bölgedeki hakim rüzgar yönünü doğrudan yüzeyden okunabilir kılıyor.

    Mars yüzeyinde gizemli aşınma izleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık Belçika büyüklüğünde bir alanı kapsayan bu manzara, basit kum dalgalarından çok daha fazlasını temsil ediyor. Onlarca kilometre boyunca uzanan düzenli aşınma desenleri, rüzgarın aynı malzemeyi defalarca işleyerek uzun zaman içinde şekillendirdiği karmaşık bir jeolojik süreci yansıtıyor.
    Mars yüzeyinde gizemli aşınma izleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yardangların bulunduğu bölge, Mars’ın en tozlu ve en geniş jeolojik oluşumlarından biri olan Medusae Fossae Formasyonunun bir parçası. Aynı zamanda, gezegenin en büyük volkanik alanlarından biri olan Tharsis bölgesine de görece yakın bir konumda yer alıyor. Görüntüde dikkat çeken unsurlardan biri de, yardangların altında ve çevresinde görülen “plakalı akış” yapıları. Bu yapılar, geçmişte bölgeden akan lavların yüzeyde kabuk bağlaması, alt kısımdaki lavın akmaya devam etmesiyle oluşmuş, kırılarak yer değiştiren katı lav “sal”larını andırıyor.

    Bilim insanları, yardangların bu plakalı lav akışlarının üzerinde oluşmuş olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, bölgede önce volkanik faaliyetlerin yaşandığını, daha sonra ise rüzgarın devreye girerek yüzeyi yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Başka bir deyişle, Mars yüzeyi katman katman yazılmış uzun bir jeolojik tarihe sahip.

    Görüntülerde ayrıca görece taze görünen büyük bir çarpma krateri de yer alıyor. Kraterin etrafını saran dalgalı kenarlara sahip geniş enkaz örtüsü, çarpma sırasında yüzeye saçılan malzemeyi net biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla ilk bakışta Mars, ölü bir gezegen gibi görünse de, bu tür görüntüler gezegenin halen aktif olarak değiştiğini kanıtlıyor.

    Kaynakça https://www.space.com/astronomy/mars/mars-orbiter-sees-odd-etchings-in-the-sand-space-photo-of-the-day-for-jan-20-2025#viafoura-comments https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Sandblasting_on_Mars
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uzaktan noter satışı nasıl yapılır egea gündüz ledi yanmıyor en iyi cam balkon markaları şofben tehlikeli mi aklından geçen şeyin gerçekleşmesi diyanet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum