Mars yüzeyinde gizemli aşınma izleri ortaya çıktı

Rüzgarın oyduğu dev yapılar
Mars Express’in Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamerası (HRSC) ile elde edilen görüntü, Eumenides Dorsum dağlarının kuzey ucunda yer alan ve “yardang” olarak adlandırılan sıra dışı oluşumları gösteriyor. Bu yapılar, çevresindeki daha yumuşak yüzeylerin rüzgarla aşınması sonucu geride kalan uzun, dar sırtlar ve tepelerden oluşuyor. Görüntüdeki yardangların tamamının aynı yöne doğru eğilmiş olması, bölgedeki hakim rüzgar yönünü doğrudan yüzeyden okunabilir kılıyor.
Bilim insanları, yardangların bu plakalı lav akışlarının üzerinde oluşmuş olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, bölgede önce volkanik faaliyetlerin yaşandığını, daha sonra ise rüzgarın devreye girerek yüzeyi yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Başka bir deyişle, Mars yüzeyi katman katman yazılmış uzun bir jeolojik tarihe sahip.
Görüntülerde ayrıca görece taze görünen büyük bir çarpma krateri de yer alıyor. Kraterin etrafını saran dalgalı kenarlara sahip geniş enkaz örtüsü, çarpma sırasında yüzeye saçılan malzemeyi net biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla ilk bakışta Mars, ölü bir gezegen gibi görünse de, bu tür görüntüler gezegenin halen aktif olarak değiştiğini kanıtlıyor.