Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mervis Diamond Importers'dan 11.43 karat elmaslarla bezeli 19.999$'lık iPad

9 yıl
5,3b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mervis Diamond Importers'dan 11.43 karat elmaslarla bezeli 19.999$'lık iPad
Tam Boyutta Gör

İnternette iPod'un, iPhone'un, Nokia ve BlackBerry modellerinin, hatta Playstation 3'ün çeşitli firmalarca elmas, altın gibi değerli materyallerle süslenerek yeniden yorumlanmasına en azından bir kez şahit olmuşuzdur. Bu seferki hedef ise biraz farklı: Apple iPad

Steve Jobs tarafından sergilendiği günden bu yana beğeni toplamasının yanısıra eleştiri oklarına hedef olarak insanları ikiye bölen iPad, Mervis Diamond Importers tarafından 11.43 karatlık elmaslarla bezenmiş. Mervis Diamond'un yeni zengin oyuncağı kısıtlı sayıda üretilecek ve merak edenler için 19.999$ fiyat etiketine sahip olacak. Firmanın haziran ayından itibaren sipariş almaya başlayacağı söyleniyor. Ürünün fiyatı göz önünde bulundurulduğunda çelik kasadan dışarı pek çıkmayacağı kesin.

 


http://www.mervisdiamond.com/tacori-diamonds Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K0rkunc 9 yıl
Dayanamıyorum icimi dokucem

Nekadar salam aptal birseydir bu telefonlara. Altın pırlanta cart curt yapistirmak ya bide piysaya suruyolar rezil şeyi alan varmidir sanmıyorum evimde petrol çıksa petrol zengini olsam almam şahsen bunu resmen görgüsü isi



Oh rahatladım böyle seyleri gordummu çok kızıyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pércussionist 9 yıl
baska modeller vardı altın kaplama vs kımısını begenmıstım ama bu hosuma gıtmedı , zaten bu tarz seylerı ozellıkle zengın zencıler alıyor gosterıs meraklısı oldukları ıcın , aynı bızım romanlar gıbı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim