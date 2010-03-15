Mervis Diamond Importers'dan 11.43 karat elmaslarla bezeli 19.999$'lık iPad

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İnternette iPod'un, iPhone'un, Nokia ve BlackBerry modellerinin, hatta Playstation 3'ün çeşitli firmalarca elmas, altın gibi değerli materyallerle süslenerek yeniden yorumlanmasına en azından bir kez şahit olmuşuzdur. Bu seferki hedef ise biraz farklı: Apple iPad

Steve Jobs tarafından sergilendiği günden bu yana beğeni toplamasının yanısıra eleştiri oklarına hedef olarak insanları ikiye bölen iPad, Mervis Diamond Importers tarafından 11.43 karatlık elmaslarla bezenmiş. Mervis Diamond'un yeni zengin oyuncağı kısıtlı sayıda üretilecek ve merak edenler için 19.999$ fiyat etiketine sahip olacak. Firmanın haziran ayından itibaren sipariş almaya başlayacağı söyleniyor. Ürünün fiyatı göz önünde bulundurulduğunda çelik kasadan dışarı pek çıkmayacağı kesin.

http://www.mervisdiamond.com/tacori-diamonds