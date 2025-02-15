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    Meta'dan insansı robot hamlesi: Yapay zeka destekli asistanlar yakında

    Meta'nın insansı robot geliştirme projesi hız kazanıyor. Reality Labs bünyesinde kurulan yeni ekip, ev işlerine yardımcı olacak robotlar için yapay zeka ve yazılım çözümleri üzerinde çalışıyor.
    Meta'dan insansı robot hamlesi: AI destekli asistanlar yakında Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Meta, yapay zeka destekli insansı robotlar alanında önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Yeni bir rapora göre şirket, Reality Labs donanımı bünyesinde yeni bir ekip kurarak, insanlarla etkileşime girebilen ve günlük yaşamda fiziksel destek sağlayabilen robotlar geliştirmeyi hedefliyor.

    Apple'dan sonra Meta'da insansı robotlar üzerinde çalışmaya başladı

    Şirketin vizyonu, sadece kendi robotlarını üretmekle sınırlı değil. Meta, üçüncü taraf şirketlere yapay zeka, sensör teknolojileri ve yazılım çözümleri sunarak robotik teknolojiler alanında bir platform oluşturmayı planlıyor. Bu yaklaşım, Android işletim sisteminin mobil cihazlar dünyasında yarattığı etkiye benzer bir etki yaratmayı hedefliyor.

    Mevcut robot teknolojisi, günlük ev işlerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecek seviyede olmasa da Meta'nın yapay zeka ve sanal gerçeklik alanındaki deneyimi, bu gelişim sürecini hızlandırabilir. Şirket, kendi donanımlarının bir kısmını üretmeyi ve prototip geliştirme sürecinde robotik üreticileriyle işbirliği yapmayı planlıyor. Meta'nın bu iddialı projeye ayırdığı bütçe de dikkat çekici boyutlarda. Şirket, 2025 yılında yapay zeka altyapısı, robotik ve sanal gerçeklik ürünlerine yaklaşık 65 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. 

    Teknoloji dünyasının bir diğer devi Apple'ın da benzer çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Apple'ın hem insansı hem de geleneksel robotlar üzerinde çalıştığı, özellikle robotik kol ve iPad benzeri ekrana sahip masaüstü robot projelerinin 2026 veya 2027 yıllarında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor. Bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda robotik teknolojiler alanında kızışacak bir rekabetin sinyallerini veriyor.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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