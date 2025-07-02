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    Apple, Vision Pro mühendisini ticari sırları çalmakla suçladı

    Apple, eski Vision Pro mühendisini gizli belgeleri kişisel hesabına aktarıp Snap’te kullanmakla suçluyor. Şirket, maddi tazminat ve belgelerin iadesini talep ediyor.

    Apple, Vision Pro mühendisini ticari sırları çalmakla suçladı Tam Boyutta Gör
    Apple, eski bir çalışanı hakkında ciddi iddialarla mahkemeye başvurdu. Şirket, Vision Pro başlığıyla ilgili gizli bilgilerin, bu çalışan tarafından Snap'te işe başlamadan önce kişisel bulut hesabına yüklendiğini öne sürüyor.

    Apple’ın 24 Haziran’da Kaliforniya’nın Santa Clara Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu şikayet dilekçesine göre, Di Liu isimli eski çalışan, Vision Pro projesinde kıdemli tasarım mühendisi olarak görev yaparken Apple’a ait binlerce gizli belgeyi şirket sistemlerinden indirip kişisel hesabına aktardı. Liu'nun bu bilgileri Snap’in artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışacağı yeni pozisyonda kullanabileceğinden şüphe ediliyor.

    Eski çalışana hırsızlık davası

    Apple, Liu’nun istifasını sağlık gerekçesiyle sunduğunu ve bu sırada Snap’te işe başlayacağını gizlediğini belirtti. Şirket politikalarına göre, çalışanlar rakip bir firmaya geçtiklerinde sistem erişimleri hemen kesiliyor. Ancak Liu'nun yeni işini bildirmemesi, bu önlemin devreye girmemesine neden oldu. Apple, bu süreçte Liu’nun "büyük miktarda" veriyi dışa aktardığını, dizüstü bilgisayar kayıtlarında klasörleri tek tek seçip yeniden adlandırdığını ve iz bırakmamak için bazı dosyaları sildiğini ifade etti.

    Apple, tam olarak hangi belgelerin kopyalandığını tespit edemese de, Snap’in AR Spectacles ürünleriyle örtüşen içeriklerin taşınmış olmasının, verilerin rakip ürün geliştirmede kullanılabileceğine işaret ettiğini savunuyor. Şirket, Liu’nun sözleşmeye aykırı davrandığını belirterek maddi tazminat talebinde bulunuyor ve belgelerin geri verilmesini istiyor.

    Öte yandan Snap, SiliconValley’e yaptığı açıklamada Apple’ın iddialarını incelediklerini ve bu kişinin işyerindeki davranışlarıyla ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit etmediklerini duyurdu. Apple ise davada Snap’i doğrudan suçlamıyor; şirket sadece Di Liu'yu hedef almış durumda.

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