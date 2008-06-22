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Metal Gear Solid 4 inceleme videosu

10 yıl
119,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform: Sony Playstation 3

Hideo Kojima'nın merakla beklenen efsanevi serisi Metal Gear Solid son oyunu ile inceleme köşemize konuk oluyor.Solid Snake son macerasında karşımıza Old Snake olarak çıkıyor. Harika konusu ve başarılı oynanabilirliği ile Playstation 3 sahiplerinin kaçırmaması gereken bir oyun karşımıza çıkıyor.


http://www.donanimhaber.com/videolar.asp
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BSC Misafiri 5 yıl
BSC Misafiri
kal of duti hayranları tabi böyle ağır entrikalarla dolu işlerimizi gizlilikle yürüttüğümüz 2-3 kurşunda ölebildiğimiz ve takım oynunun çevreyi kullanmanın çok etkili olduğu bu oyunu yorum yaparak sardırmışlar
ama bu tüm dergilerin
tüm sitelerin
tüm editörlerin
ve bağımsız yayınların
10 verdiğini değiştirmez
ki cidden deneyimli bir oyuncu
oyunun başından itibaren işte oyun budur diycektir
oyuna sardırmalarının en büyük nedeni cinematiklerin uzun olması sanırım
bir oyundan çok film oyun arası karışık muhteşem bir şey metal gear solid
ama herkes bu güzelliği anlıyamamış 12- 13 yaşında 50 adamın arasına keleş le dalma meraklısı çocuklarımız yorumlarda küfürler edip durmuş
çok farklı bir şey metal gear solid
beynini kullanman gereken nadir oyunlardan
senaryonun seni ağlatıcağı nadir oyunlardan
tabi bu ergenler beyinlerini kullanmayı sevmiyor ateş tuşuna basılı tutarak zibilyon tane mermiyi düşmana sıkmaktan hoşlanıyor
güzel onlarda oyun
ama bu bambaşka birşey
yere playboy bırakarak düşmanı oyalamak
vücudundaki yaraları temizlemek dikmek
ve en önemlisi
tüm bu uğraşlar
tüm bu zorluk
hoşuna gidiyor
çünkü öyle bir aksiyon içinde ilerliyorki senaryo
farklısını düşünemiyorsun
o detaylar seni öylesine içine çekiyor
ki oyun sadece gizlilik üzerine demek bile yanlış olur
oyun her alanda başarılı
buda sana istediğin şekilde ilerleme şansı veriyor
ama şunu söylemeliyim
çoğu insan gibi
hayatımda oynadığım en iyi oyun
oynamadığınız her dakika hayatınızdan kayıptır...

Yerden göğe kadar haklısın kardeşim. Metal Gear Solid 10 numara.
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KillerGhost 6 yıl
Arkadaşlar Türkiyenin bir MGS forumuna ihtiyacı olduğunu düşünerek metalgearturk.com.nu/... böyle bir forum açtık burdaki bütün Metal Gear bilginlerini ve hayranlarını bekliyoruz.
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BSC Misafiri 6 yıl
onceki mgs oyunlarini oynamamis birine oyunu önerirmisiniz arkadaslar?? oyunu merak ediyorum ama cok cutscene varmis hikayeyi anlamazsam oyundan sıkılırmıyım diye korkuyorum :( ve hikayesi cok onemli mi ?
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BSC Misafiri 6 yıl
kal of duti hayranları tabi böyle ağır entrikalarla dolu işlerimizi gizlilikle yürüttüğümüz 2-3 kurşunda ölebildiğimiz ve takım oynunun çevreyi kullanmanın çok etkili olduğu bu oyunu yorum yaparak sardırmışlar
ama bu tüm dergilerin
tüm sitelerin
tüm editörlerin
ve bağımsız yayınların
10 verdiğini değiştirmez
ki cidden deneyimli bir oyuncu
oyunun başından itibaren işte oyun budur diycektir
oyuna sardırmalarının en büyük nedeni cinematiklerin uzun olması sanırım
bir oyundan çok film oyun arası karışık muhteşem bir şey metal gear solid
ama herkes bu güzelliği anlıyamamış 12- 13 yaşında 50 adamın arasına keleş le dalma meraklısı çocuklarımız yorumlarda küfürler edip durmuş
çok farklı bir şey metal gear solid
beynini kullanman gereken nadir oyunlardan
senaryonun seni ağlatıcağı nadir oyunlardan
tabi bu ergenler beyinlerini kullanmayı sevmiyor ateş tuşuna basılı tutarak zibilyon tane mermiyi düşmana sıkmaktan hoşlanıyor
güzel onlarda oyun
ama bu bambaşka birşey
yere playboy bırakarak düşmanı oyalamak
vücudundaki yaraları temizlemek dikmek
ve en önemlisi
tüm bu uğraşlar
tüm bu zorluk
hoşuna gidiyor
çünkü öyle bir aksiyon içinde ilerliyorki senaryo
farklısını düşünemiyorsun
o detaylar seni öylesine içine çekiyor
ki oyun sadece gizlilik üzerine demek bile yanlış olur
oyun her alanda başarılı
buda sana istediğin şekilde ilerleme şansı veriyor
ama şunu söylemeliyim
çoğu insan gibi
hayatımda oynadığım en iyi oyun
oynamadığınız her dakika hayatınızdan kayıptır...
Yanıtla +2
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BSC Misafiri 7 yıl
biraz geç cevap vermiş olacağım ancak neden bazıları sürekli pc'yi eleştirip durmuş.neyini çekemeyelim bir kere yarası olan gocunur.pc sadece oyun için değil ve o yüzden yaygın.zaten sürekli oyun odaklı düşünmek de çok yanlış bir şey.anca kendinizi rezil etmişsiniz.bari oyun konusunda böyle yapmayın lütfen.hem sırf oyun için 1000 lira harcamaktansa diğer bütün işlerimi halledebileceğim ve "yeri gelince" oyun da oynayabileceğim bir pc'ye 1500-2000 lira verebilirim.tamam mgs4 çok güzel bir oyun ancak OYUN.ne yani siz başka özelliklerinizi gösteremediğiniz için mi aldığınız konsolla hava atmaya çalışıyorsunuz.ayrıca isteyen pc'de oynar isteyen konsolda oyun yapımcıları sadece parasını düşünüyor bakıyorlar konsol oyunları 40-50 lira daha pahalıdan ve daha fazladan gidiyor haliyle oyunlarını konsollara yapıyorlar.yoksa burada konsolu alanların bir üstünlüğü falan yok.sadece daha çok oyun oynuyorlar ve bu da asla ve asla daha iyi bir şey değil
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mamilette99 7 yıl
bence oyun güzel ama oynanaabilirlik hosuma gtmedi
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TSKuvvet 10 yıl
adamın tipi çok güzelmiş
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SmartSecurity 10 yıl
Evet,Gercekten cok sürükleyici ve akıl dolu bir oyun
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Nike 10 yıl
inceleme süper olmuş tşkler dh
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Replica_Gun_Snatch 10 yıl
Grafik: 10
Ses: 10
Oynanabilirlik: 10

Abartılmış bence.

Alone in The Dark'ı yerden yere vurmuş, sırf adı var diye Metal'i öve öve bitirememişsiniz.

Yanlış yönlendiriyorsunuz.
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