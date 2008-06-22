Metal Gear Solid 4 inceleme videosu

Haber Editörü
Platform: Sony Playstation 3
Hideo Kojima'nın merakla beklenen efsanevi serisi Metal Gear Solid son oyunu ile inceleme köşemize konuk oluyor.Solid Snake son macerasında karşımıza Old Snake olarak çıkıyor. Harika konusu ve başarılı oynanabilirliği ile Playstation 3 sahiplerinin kaçırmaması gereken bir oyun karşımıza çıkıyor.
http://www.donanimhaber.com/videolar.asp Paylaş Tweetle
Yerden göğe kadar haklısın kardeşim. Metal Gear Solid 10 numara.
ama bu tüm dergilerin
tüm sitelerin
tüm editörlerin
ve bağımsız yayınların
10 verdiğini değiştirmez
ki cidden deneyimli bir oyuncu
oyunun başından itibaren işte oyun budur diycektir
oyuna sardırmalarının en büyük nedeni cinematiklerin uzun olması sanırım
bir oyundan çok film oyun arası karışık muhteşem bir şey metal gear solid
ama herkes bu güzelliği anlıyamamış 12- 13 yaşında 50 adamın arasına keleş le dalma meraklısı çocuklarımız yorumlarda küfürler edip durmuş
çok farklı bir şey metal gear solid
beynini kullanman gereken nadir oyunlardan
senaryonun seni ağlatıcağı nadir oyunlardan
tabi bu ergenler beyinlerini kullanmayı sevmiyor ateş tuşuna basılı tutarak zibilyon tane mermiyi düşmana sıkmaktan hoşlanıyor
güzel onlarda oyun
ama bu bambaşka birşey
yere playboy bırakarak düşmanı oyalamak
vücudundaki yaraları temizlemek dikmek
ve en önemlisi
tüm bu uğraşlar
tüm bu zorluk
hoşuna gidiyor
çünkü öyle bir aksiyon içinde ilerliyorki senaryo
farklısını düşünemiyorsun
o detaylar seni öylesine içine çekiyor
ki oyun sadece gizlilik üzerine demek bile yanlış olur
oyun her alanda başarılı
buda sana istediğin şekilde ilerleme şansı veriyor
ama şunu söylemeliyim
çoğu insan gibi
hayatımda oynadığım en iyi oyun
oynamadığınız her dakika hayatınızdan kayıptır...
Ses: 10
Oynanabilirlik: 10
Abartılmış bence.
Alone in The Dark'ı yerden yere vurmuş, sırf adı var diye Metal'i öve öve bitirememişsiniz.
Yanlış yönlendiriyorsunuz.