Metal Gear Solid 4 inceleme videosu

Platform: Sony Playstation 3

Hideo Kojima'nın merakla beklenen efsanevi serisi Metal Gear Solid son oyunu ile inceleme köşemize konuk oluyor.Solid Snake son macerasında karşımıza Old Snake olarak çıkıyor. Harika konusu ve başarılı oynanabilirliği ile Playstation 3 sahiplerinin kaçırmaması gereken bir oyun karşımıza çıkıyor.

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