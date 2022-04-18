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    MetaMask, Apple kullanıcılarını iCloud saldırılarına karşı uyardı

    En çok kullanılan kripto para cüzdan uygulamalarından Metamask, kullanıcılarını iCloud saldırıları hakkında uyardı.                                               
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    MetaMask, Apple Kullanıcılarına Uyarıda Bulundu
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    Kripto para cüzdan uygulaması MetaMask, iCloud kimlik avı saldırılarına karşı Apple kullanıcılarına uyarıda bulundu. Popüler Ethereum kripto cüzdanı MetaMask, resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde MetaMask, resmi Twitter hesabı üzerinden MetaMask Mobile v4.3.1 sürümüyle birlikte, iOS kullanıcılarının Apple Pay ile kripto alabileceklerini duyurmuştu. Bu kez MetaMask, bir kullanıcının 650 bin dolar çaldırması üzerine Apple kullanıcılarına uyarıda bulundu.

    Ethereum tabanlı geliştirici şirket ConsesSys’in sahibi olduğu MetaMask, Apple kullanıcılarını kimlik avı saldırılarının kurbanı olabilecekleri için dikkatli olmaları konusunda uyardı. MetaMask, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Uygulama verileri için iCloud yedeklemesini etkinleştirdiyseniz, buna parolayla şifrelenmiş MetaMask kasanız da dahildir. Parolanız yeterince güçlü değilse ve biri iCloud kimlik bilgilerinizi ele geçirirse bu, paranızın çalındığı anlamına gelebilir.”

    Ek olarak MetaMask, müşterilerin platformdaki belirli özellikleri kapatarak, iCloud yedeklemelerini devre dışı bırakabileceklerini de vurguladı.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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