MetaMask, Apple kullanıcılarını iCloud saldırılarına karşı uyardı

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Kripto para cüzdan uygulaması MetaMask, iCloud kimlik avı saldırılarına karşı Apple kullanıcılarına uyarıda bulundu. Popüler Ethereum kripto cüzdanı MetaMask, resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

180 milyon dolarlık kripto para çalındı 3 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde MetaMask, resmi Twitter hesabı üzerinden MetaMask Mobile v4.3.1 sürümüyle birlikte, iOS kullanıcılarının Apple Pay ile kripto alabileceklerini duyurmuştu. Bu kez MetaMask, bir kullanıcının 650 bin dolar çaldırması üzerine Apple kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Ethereum tabanlı geliştirici şirket ConsesSys’in sahibi olduğu MetaMask, Apple kullanıcılarını kimlik avı saldırılarının kurbanı olabilecekleri için dikkatli olmaları konusunda uyardı. MetaMask, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin şu şekilde açıklama yaptı:

“Uygulama verileri için iCloud yedeklemesini etkinleştirdiyseniz, buna parolayla şifrelenmiş MetaMask kasanız da dahildir. Parolanız yeterince güçlü değilse ve biri iCloud kimlik bilgilerinizi ele geçirirse bu, paranızın çalındığı anlamına gelebilir.”

Ek olarak MetaMask, müşterilerin platformdaki belirli özellikleri kapatarak, iCloud yedeklemelerini devre dışı bırakabileceklerini de vurguladı.

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