Ethereum tabanlı stabil para platformu saldırıya uğradı

Kripto para dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir siber saldırı haberi duymayalım. Henüz Axie Infinity ağına yapılan saldırının sıcaklığı devam ederken bu kez Ethereum tarafında bir saldırı oldu.
Beanstalk saldırıya uğradı
Beanstalk adlı platform Ethereum tabanlı bir stabil kripto para projesi. BEAN adı verilen ve 1$ karşılığında ticareti yapılan bir kripto parası mevcut. BEAN coin topluluğun borç vermesi esasına dayalı olarak değerini devam ettiriyor.
Siber saldırganlar borç vermiş gibi göstererek belirli bir miktar BEAN coin satın almış. Daha sonra sahte bir BIP-18 protokolü oluşturarak sınırsız coin kazmaya başlamış. Toplamda 180 milyon dolarlık ETH ve BEAN coin platformdan dışarıya çıkarılmış.
Saldırganların 30 milyon dolarlık varlığı Tornado Cash ağında akladığı ifade ediliyor. BEAN coin ise saldırı sonrasında haliyle sıfır değerine düşmüş durumda. Geliştiricilerin zararı nasıl karşılayacağı merak konusu.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler