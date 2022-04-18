Ethereum tabanlı stabil para platformu saldırıya uğradı

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Kripto para dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir siber saldırı haberi duymayalım. Henüz Axie Infinity ağına yapılan saldırının sıcaklığı devam ederken bu kez Ethereum tarafında bir saldırı oldu.

Beanstalk saldırıya uğradı

Beanstalk adlı platform Ethereum tabanlı bir stabil kripto para projesi. BEAN adı verilen ve 1$ karşılığında ticareti yapılan bir kripto parası mevcut. BEAN coin topluluğun borç vermesi esasına dayalı olarak değerini devam ettiriyor.

Ethereum gelirleri düşüyor 8 sa. önce eklendi

Siber saldırganlar borç vermiş gibi göstererek belirli bir miktar BEAN coin satın almış. Daha sonra sahte bir BIP-18 protokolü oluşturarak sınırsız coin kazmaya başlamış. Toplamda 180 milyon dolarlık ETH ve BEAN coin platformdan dışarıya çıkarılmış.

Saldırganların 30 milyon dolarlık varlığı Tornado Cash ağında akladığı ifade ediliyor. BEAN coin ise saldırı sonrasında haliyle sıfır değerine düşmüş durumda. Geliştiricilerin zararı nasıl karşılayacağı merak konusu.



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180 milyon dolarlık kripto para çalındı