Metan ve karbon emisyonlarının kaynaklarını belirlemek için yörüngeye uydu ağı yerleştirilecek

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Yeni kurulan Carbon Mapper konsorsiyumu, metan ve karbon emisyonlarının kaynaklarını tam olarak belirleyebilecek bir uydu ağını yerleştirmeyi amaçlıyor. Süper yayıcıları tespit edebilen ve karbon emisyonlarını takip edebilen ilk uydularını grup, 2023'te fırlatmayı hedefliyor.

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Gerekli olan bilginin sağlanması için çalışacaklar

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı(JPL) ve uydu şirketi Planet öncülüğünde Carbon Mapper konsorsiyumu, uyduları ile en büyük küresel metan kaynaklarının %80'inin yanı sıra büyük karbondioksit yayıcıları tespit edecek.

2023'te fırlatılacak iki uydu, iklim değişikliğiyle mücadelede başlıca engeller olmaya devam eden metan ve karbon kirliliğinin yerini belirlemek ve ölçmek için kullanılacak. Düzenleyiciler ve bilim adamları, sera gazı emisyonunu azaltmayı hızlandırmak ve küresel ısınmanın daha da yüksek seviyelere ulaşmasını önlemek için daha hızlı ve doğru izlemeye acil ihtiyaç olduğu konusunda hemfikirler.

Çalışmanın bir diğer bölümü ise 2025'ten itibaren fırlatılacak uydu sayısının artırılmasını içeriyor.

Carbon Mapper CEO'su ve Arizona Üniversitesi araştırma görevlisi Riley Duren: "Bu on yıl, insanlığın iklim değişikliğiyle mücadelede kritik ilerleme kaydetmesi için önemli bir zamanı temsil ediyor. Misyonumuz, bilime dayalı karar verme için zamanında, eyleme geçirilebilir ve erişilebilir veriler sunarak, ortaya çıkan küresel metan ve CO2 izleme sistemleri ekosistemindeki boşlukları doldurmaya yardımcı olmaktır. " dedi.

https://cleantechnica.com/2021/04/16/satellites-planned-to-monitor-methane-super-emitters/

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