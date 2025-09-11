Giriş
    İSTAÇ, çöp gazını elektriğe, atık ısıyı fideye dönüştürüyor

    İSTAÇ, atıklardan elde edilen metan gazını elektriğe ve sera ısısına dönüştürüyor. Bu sayede yılda 17,5 milyon fide yetiştiriliyor ve çiftçilere ücretsiz dağıtımı sağlanıyor.

    İSTAÇ, çöp gazını elektriğe, atık ısıyı fideye dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ, Eyüpsultan’daki Odayeri Entegre Atık Yönetim Tesisi’nde çevreci ve yenilikçi bir model hayata geçiriyor. Tesis, evsel atıklardan elde edilen metan gazını hem elektriğe dönüştürüyor hem de ortaya çıkan ısıyı sera ısıtmasında kullanarak tarıma kazandırıyor. Bu sayede hem karbon emisyonları düşürülüyor hem de çiftçilere yılda 17,5 milyon fide ücretsiz dağıtılıyor.

    Evsel atıklar sürdürülebilirlikte kullanılıyor

    1995-2018 yılları arasında depolanan evsel atıklardan sızan metan gazı, Odayeri tesisindeki enerji santralinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretim sırasında açığa çıkan atık ısı, modern seralarda fosil yakıt kullanılmadan değerlendirilerek bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılıyor.

    İSTAÇ, çöp gazını elektriğe, atık ısıyı fideye dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    2021 yılında 3 bin 216 metrekarelik sera alanıyla başlayan proje, 2022’de devreye giren ikinci sera ile toplamda 7 bin 248 metrekareye ulaştı. Bu seralarda, İBB iştiraki İSYÖN AŞ tarafından her yıl ortalama 17,5 milyon fide yetiştirilerek İstanbul genelindeki çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

    Metan gazının enerji üretiminde kullanılması, eşdeğer miktarda fosil yakıt ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece İstanbul’un karbon nötr şehir hedefine doğrudan katkı sağlanıyor. İSTAÇ’ın “Seramızın Isısı Atığımızın Gücünden” başlıklı projesi, 2021 yılında SÜT-D tarafından Düşük Karbon Kahramanı seçildi. 2024’te ise TULİP Sürdürülebilirlik Merkezi, projeyi “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde Farkındalık Yaratan Kurum ödülüne layık gördü.

