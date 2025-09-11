İSTAÇ, çöp gazını elektriğe, atık ısıyı fideye dönüştürüyor

Evsel atıklar sürdürülebilirlikte kullanılıyor
1995-2018 yılları arasında depolanan evsel atıklardan sızan metan gazı, Odayeri tesisindeki enerji santralinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretim sırasında açığa çıkan atık ısı, modern seralarda fosil yakıt kullanılmadan değerlendirilerek bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılıyor.
Metan gazının enerji üretiminde kullanılması, eşdeğer miktarda fosil yakıt ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Böylece İstanbul'un karbon nötr şehir hedefine doğrudan katkı sağlanıyor. İSTAÇ'ın "Seramızın Isısı Atığımızın Gücünden" başlıklı projesi, 2021 yılında SÜT-D tarafından Düşük Karbon Kahramanı seçildi. 2024'te ise TULİP Sürdürülebilirlik Merkezi, projeyi "Erişilebilir ve Temiz Enerji" kategorisinde Farkındalık Yaratan Kurum ödülüne layık gördü.
hayret vagbotlar çamur atmamış...