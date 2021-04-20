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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, yapay zeka sayesinde yeni tarifler oluşturmak için yiyecekler arasındaki ilişkiyi araştırıyor

    Sony AI ve Kore Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen FlavorGraph isimli araştırmada, mevcut tariflerdeki besinler arası ilişkiyi anlayarak yeni tarifler oluşturabilecek yapay zeka kullanılıyor.
    20 Nisan 2021, 08:00 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sony, yapay zeka sayesinde yeni tarifler oluşturmak için yiyecekler arasındaki ilişkiyi araştırıyor

    Yapay zeka gün geçtikçe birçok alanda hayatımıza giriyor. Son olarak Sony AI ve Kore Üniversitesi araştırmacıları, yapay zekanın malzemeleri anlamlı bir şekilde nasıl eşleştirebileceğine dair yeni araştırmaları olan FlavorGraph'ı duyurdular.

    FlavorGraph araştırması, daha önce keşfedilmemiş gıda bileşenleri ve aroma bileşikleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra, tekli veya çoklu bileşenleri diğerleriyle eşleştirmek için daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor.

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    Yeni tarifler için yapay zeka kullanılıyor

    FlavourGraph, belirli bir bileşendeki moleküller hakkındaki bilgileri, insanların bu bileşeni geçmişte kullandıkları yöntemle birleştirerek iki bileşenin eşleşmesini öngörüyor. Bu araştırma sayesinde de bileşikler ve gıdalar arasındaki ilişkileri tahmin etmek, yeni ve heyecan verici tarif tekniklerini bulmak ve genel olarak gıda bilimi üzerine yeni perspektifler sağlamak amaçlanıyor.

    Sony, yapay zeka sayesinde yeni tarifler oluşturmak için yiyecekler arasındaki ilişkiyi araştırıyor
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    FlavourGraph, bir milyon yemek tarifinden yiyecekler arasındaki ilişkileri çıkardı ve şeflerin ve yemek tarifi yaratıcılarının malzemeleri nasıl bir araya getirdiklerini analiz ederek 1.561 lezzet molekülüne dayanan acı, meyveli ve tatlı gibi lezzet profilleriyle veritabanını oluşturdu.

    Sony AI blog gönderisinde: "Bilim geliştikçe ve yiyeceklerin her zamankinden daha iyi temsillerini elde ettikçe, sağlıksız veya sürdürülemez içerikler için yeni ikamelerin yanı sıra daha ilgi çekici bileşen çiftlerini keşfetmeliyiz. Bu nedenle, bunun gibi projelerin hem kültürel evrim yoluyla zaman içinde fosilleşen karmaşık bileşen sistemlerini hem de modern yenilikçilerin ve şeflerin yaratıcılığını tamamlamaya devam edeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verdi.



    https://www.engadget.com/sonys-flavor-graph-uses-ai-to-predict-how-ingredients-will-pair-together-092935932.html
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    beyin 3 şeye öncelik verir
    kızarmış ekmekte kolayca ulaşılabilinir kolay karbon vardır.
    2. si yağ ve 3. şeker enerji verir. tüm olay bu çerçevede döner.

    patetes kızartmasını seversiniz çünkü gereksizler buğarlaşmış
    karbon yağ ve şeker seviyeleri yükselmiştir.

    ok kapiş :D
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