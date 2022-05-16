Metaverse mü Multiverse mü?

Tam Boyutta Gör

Hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan Metaverse’ün ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz? XR Masters CEO’su, Uluslararası Open AR Cloud (OARC) Derneği Test Bed Koordinatörü ve Türkiye'nin ilk Metaverse Derneği'nin kurucu üyesi olan Ali Cumhur Hantal, şu anda var olan deneyimlerin genel olarak bir 'Metaverse' yerine farklı farklı Metaverse'lere ait deneyimler olarak yani Multiverse'ler olarak adlandırıl-ması gerektiğini belirtiyor. Multiverse’lerin bir Metaverse olması için de ilk olarak, gerçek bir Metaverse altyapısının olması ve global standartların ve protokollerin ge-lişmesi gerekiyor. Ali Cumhur Hantal’ın da dahil olduğu 12 kişilik uluslararası bir komi-te, Open AR Cloud Derneği çatısı altında bu standartları ve protokolleri geliştirmek için çalışıyor.

İnternetin, eğitimin, turizmin, kültürün, ticaretin ve hatta insan iletişiminin geleceği olarak da tanımlanan, insanların üç boyutlu öte alemlerde diğer insanlarla ve üç bo-yutlu objelerle etkileşime ve iletişime geçeceği bu yeni Metaverse çağı kuşkusuz çok şeyi değiştirecek. Fakat şu anda var olan deneyimleri genel olarak bir 'Metaverse' de-neyimi olarak adlandırmak yerine bunları farklı farklı Metaverse'lere ait deneyimler ya da Multiverse'ler olarak adlandırmak daha doğru olacaktır.

Günümüzdeki Metaverse uygulamalarını, geçmişteki internetin çıkış noktası olan intranet’e benzetebiliriz. Metaverse kavramı ortaya konulduktan sonra sanal veya ar-tırılmış olan her şey Metaverse olarak tanımlanmaya başlandı. Henuz bir konsensus olmasa da uzmanlar bir deneyimin gerçek bir Metaverse deneyimi olarak adlandırıla-bilmesi için öncelikle birden fazla kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak deneyimlene-bilmesi gerektigini belirtiyor. Bir AR bulutu tabanlı Metaverse'te gerçek dünya üzerine yerleştirilen bir AR objenin kullanıcının onayıyla bir başka Metaverse'te yine aynı yer-de ve aynı şekilde görüntülenebilmesi sayesinde multiverse'ler yerine bir "Metaverse" den bahsetmek mümkün olacak.

Real World Metaverse = AR Cloud

Metaverse, şu anda teknik olarak biri Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) tabanlı, diğeri Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde deneyimlenebiliyor. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) tabanlı evrende, kullanıcı-lar Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) gözlükleri veya iki boyutlu ekranlar aracılığıyla tamamen simüle edilen öte evrenlere giriş yapılıyor. Real World Metaverse olarak da tanımlanan Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) tabanlı evrenlerde ise, kullanıcılar Mobil Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Mobile Augmented Reality Cloud) uygulamaları veya Artırılmış Gerçeklik Bulutu gözlükleriyle (Augmented Reality Cloud Headsets) gerçek evrenle sanal evrenin iç içe olduğu bir deneyim yaşayabiliyorlar. İçinde bulunulan gerçek mekandan kopmadan, sanal ortamla tam olarak bütünleşmiş bir evrene giriyorlar ve sanalla gerçek olanı eş zamanlı olarak deneyimlenebiliyorlar, birbirleriyle etkileşimde bulunabiliyorlar. Gerçek lokasyon bazlı, yüz yüze temaslarla anlamlı ilişkiler kurabiliyorlar.

Google Maps Standartlarını Onaylayan Kurum Metaverse Standartlarını da belirliyor!

Multiverse’lerin bir Metaverse olması ve herkes tarafından erişebilir olması için ilk ola-rak, bir Metaverse altyapısının olması ve global standart ve protokollerin gelişmesi gerekiyor. Bu standartları ve protokolleri oluşturmak için 2 yıldır çalışmalarını sürdü-ren Açık Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Open Augmented Reality Cloud) Derneği, XR Masters CEO’su Ali Cumhur Hantal’ın da dahil olduğu 12 kişilik uluslararası bir yönetici ekibi, derneğin 300'ü aşkın üyesi ile birlikte Metaverse standartlarını ve protokollerini geliştirmek için çalışıyor. Google’ın iki boyutlu haritalarda kullandığı standartları tüm dünyaya kabul ettiren, bu alandaki en tepe organizasyonlardan biri olan Açık Coğrafi Uzamsal Konsorsiyum (Open Geospatial Consortium) tarafından yetkilendirilen Opern AR Cloud’un geliştirdiği standart şu anda onay aşamasında. Bu Coğrafi Konumlama (Geopose) standardı bir gün var olan tüm Multiverse’ler tarafından kullanılırsa, bu multiverse'ler birlikte çalışabilir ve birbirleriyle konuşabilir olacaklar. Böylece bir Me-taverse'te olan bir içerik diğer Metaverse'lerde de görüntülenebilir olacak.

Açık Kaynak Kod ile Real World Metaverse’ü demokratikleştirmeyi amaçlıyor

Yirmi yıldan fazla süredir yazılım alanında pek çok önemli projeye imza atan ve global şirketlere bilgi teknolojileri stratejileri sunan XR Masters ekibi son 7 yıldır Metaverse teknolojileri üzerinde AR-Ge çalışmaları ve yazılım geliştirmeleri yapıyor. Şirket ayrıca dünyanın ilk karma gerçeklik gözlüğü olan Microsoft Hololens için uygulama yazan ilk 500 şirket arasında yer alıyor. Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality) çözümleri geliştirmek amacıyla 2015 yılında Silikon Vadisi’nde kurulan XR Masters, bugün Mic-rosoft, IBM ve Ernst & Young gibi dünyanın önde gelen şirketleri ile Ar-Ge ve inovas-yon çalışmalarını hayata geçiriyor.



XR Masters’ın geliştirdiği Metaverse İçeril Yönetim Platformu sayesinde kullanıcılar, hiçbir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan Metaverse’te kalıcı ve paylaşılabilir Artırıl-mış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) deneyimleri yaratabiliyor. XR Mas-ters’ın ilk kod bağışı yaptığı Open AR Cloud Derneği, açık kaynak kod ile Real World Metaverse’ü demokratize etmeyi hedefliyor. XR Masters ve Open AR Cloud, MIT ve Stanford başta olmak üzere tüm önde gelen üniversitelerin üzerine geliştirme yapması için çalışılan bu açık kaynak kod ile kampüsler taranmaya başladı bile.

Türkiye’yi metaverse haritasına eklemeyi hedefliyor

Türkiye’nin tamamını tarayarak dijital kopyasını çıkarmayı ve Metaverse haritasına eklemeyi hedefleyen XR Masters, geliştirdiği teknoloji sayesinde ülkemizde günlük yaşama dair içerikler üretip, uygulamanın yanı sıra tarihsel ve kültürel mirasın yeni evrende sağlanabilecek özel platformlar aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasını da planlıyor. XR Masters altyapısını kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Open AR Cloud Derneği ile yaptığı anlaşma ile Ankara şehri Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Open AR Cloud'un dünyadaki dördüncü test şehri oldu.

Geopose Standardını Kullanan İlk Metaverse İçerik Yönetim Platformu XR Masters’ da!

Open AR Cloud Derneği’nin geliştirdiği Coğrafi Konumlama (Geopose) standardını kullanan ilk Metaverse İçerik Yönetim Platformuna sahip olan XR Masters, bu teknolo-jiyi kurumsal müşterilerine de lisanslıyor. XR Masters’ın bu standarda uygun olarak geliştirdiği XRM Metaverse İçerik Yönetim Platformu (XRM Metaverse Content Mana-gement Platform) sayesinde yerleştirilen Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) içerikleri, GPS tabanlı deneyimlerden farklı olarak hem iç hem de dış mekanlar üzerine hassas bir şekilde yerleştirilebiliyor ve kalıcı olarak deneyimlenebiliyor. Apple ve And-roid cihazlara uyumlu olan platform çok yakında Hololens, Magic Leap ve NReal gibi Karma Gerçeklik (Mixed Reality) gözlüklerini de destekleyecek.

Tam Boyutta Gör

Metaverse’ün Kural Koyucuları AWE NITE İstanbul oturumunda

AWE NITE İstanbul oturumunda bir araya gelecek olan Metaverse’ün kural koyucuları, Artırılmış Gerçeklik Bulutu olarak da bilinen Gerçek Dünya Metaverse’ünün (Real World Metaverse / AR Cloud) mevcut durumunu konuşacaklar, açık ve birlikte çalışabilir olmasının önemini tartışacaklar. Ayrıca kendi organizasyonlarının Gerçek Dünya Metaverse’ünü demokratikleştirmek için yaptıkları çalışmaları da paylaşacaklar.



Open AR Cloud Testbed Koordinatörü Ali C. Hantal moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, OGC CEO'su Nadine Alameh, AWE CEO'su Ori Inbar, Open AR Cloud Genel Müdürü Jan-Erik Vinje ve Khronos Group Başkanı Neil Trevett konuşmacı olarak katılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Metaverse mü Multiverse mü?