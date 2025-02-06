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    Meta, bu yıl metaverse için “ya tamam ya devam” diyecek

    Meta’nın çok büyük beklentilerle inşa etmeye çalıştığı metaverse, şimdilik sadece milyarlarca dolarlık kayba neden oldu. Ve görünüşe göre bu yıl, metaverse için nihai karar verilecek.
    Meta, bu yıl metaverse için “ya tamam ya devam” diyecek Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Reality Labs biriminin altında geliştirilmeye devam edilen metaverse projeleri için zaman daralıyor. Şirketin CTO’su Andrew Bosworth’a göre 2025 yılında Horizon Worlds’ün kaderi belirlenecek. Eğer Meta’nın sanal dünya projeleri bu yıl büyük bir çıkış yakalayamazsa, “vizyoner bir başarı” olmaktan çok “efsanevi bir başarısızlık” olarak anılabilir.

    Metaverse için yolun sonuna yaklaşılıyor

    Bosworth, iç yazışmalarında Reality Labs’in geleceğinin belirsiz olduğunu vurguladı. Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik alanındaki yatırımlarına devam ederken, özellikle Horizon Worlds’ün mobil sürümünün başarılı olması gerektiğini belirtiyor. Şirketin bir dizi yapay zeka destekli giyilebilir teknoloji ürünüyle pazardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği de açıklandı.

    Bosworth, Reality Labs’in şimdiye kadarki en iyi ürün portföyüne sahip olduğunu ve yeni yılda satışları artırmanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu yılın “yoğun” geçeceğini ve özellikle akıllı gözlükler konusundaki liderliklerini korumaları gerektiğini vurgulamıştı.

    Bosworth’a göre Reality Labs, küçülen ekibine rağmen hâlâ büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için artık yeni fikirlerden çok, mevcut projelerin mükemmel şekilde uygulanması gerekiyor.

    Ancak işlerin Meta’nın istediği gibi gitmemesi ihtimali de göz ardı edilemiyor. Horizon Worlds’ün mobil versiyonu beklenen çıkışı yapamazsa, Meta’nın metaverse vizyonu için bir dönüm noktası olabilir. Bosworth’un, başarısızlık ihtimalini “efsanevi bir maceraya” benzetmesi, şirket içinde de bu projenin geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretleri olduğunu gösteriyor.

    Şu ana kadar metaverse yatırımları büyük maliyetler getirse de, istenilen kullanıcı kitlesine ulaşmakta zorlandı. Reality Labs birimi, 2020 yılından bu yana şimdiye kadar 60 milyar dolardan fazla zarar yazdı. Şirketin Ray-Ban akıllı gözlükleri ve yapay zeka projeleri ise daha fazla ilgi çekiyor. Eğer Horizon Worlds ve Quest serisi beklenen patlamayı yapamazsa, Meta’nın metaverse’e olan ilgisinin azalması ve yatırımlarını farklı alanlara kaydırması olası görünüyor.

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