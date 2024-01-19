Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta ve Mark Zuckerberg, “Yapay Genel Zeka” için kolları sıvadı

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, şirketinin yapay zeka konusundaki çalışmalarını değiştirdiğini ve hedefin artık “Yapay Genel Zeka” olduğunu açıkladı.
    Meta ve Mark Zuckerberg, “Yapay Genel Zeka” için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, şirketinin yapay zeka konusundaki çalışmalarını değiştirdiğini ve teknoloji sektöründeki rakiplerini insan düzeyinde bilgisayar sistemlerine ulaşma konusunda geride bırakmak için devasa veri merkezlerine para akıttığını söyledi. Buradaki “insan düzeyi” terimi doğrudan “Yapay Genel Zeka” veya kısaca AGI anlamına geliyor.

    Zuckerberg’in hedefi AGI

    Mark Zuckerberg, bu değişikliğin şirketin araştırmalarını "hızlandırmasına" ve nihayetinde metaverse'i geliştirmesine yardımcı olacağını söyledi. Evet, metevarse’ten vazgeçilmiyor. Zuckerberg, yaptığı açıklamada Meta'nın şu anda yapay zeka araştırmaları yürüten iki ekibi olduğunu söyledi: 2013 yılında kurulan Temel Yapay Zeka Araştırmaları (FAIR) ekibi ve tüketiciler için yapay zeka ürünleri geliştirmeye çalışan GenAI.

    Zuckerberg, bu değişiklikle şirketin her iki grubu da genişletmeye çalışırken ikisini "birbirine yaklaştıracağını" söyledi. Meta'nın CEO'su, yapay zeka çalışmalarına kaç çalışan ekleyebileceğini söylemedi, ancak şirketin 2022'den bu yana 20.000'den fazla kişiyi işten çıkardığı düşünüldüğünde bu genişleme dikkate değer.

    Zuckerberg’e göre firmanın uzun vadeli vizyonu, genel zeka oluşturmak, bunu sorumlu bir şekilde açık kaynak haline getirmek ve herkesin yararlanabilmesi için yaygın olarak kullanılabilir kılmak. Zuckerberg, "genel zeka" terimini tanımlamadı, ancak Meta araştırmacıları ve diğer yapay zeka uzmanları yıllardır en az insanlar kadar yetenekli olan bir yapay zeka formunu tanımlamak için "yapay genel zeka" terimini kullanıyor.

    Meta, AGI için inanılmaz paralar akıtıyor

    Meta ve Mark Zuckerberg, “Yapay Genel Zeka” için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    AGI veya yapay genel zeka konusunda sadece Meta çalışmıyor. Elon Musk'ın x.ai'si, OpenAI ve Google da dahil olmak üzere bu şirketlerin çoğu bu alanda çalışıyor. Şimdi Zuckerberg, Meta'nın geniş kaynaklarını bu çabaya aktarıyor. Zuckerberg, "Çok büyük miktarda altyapı inşa ediyoruz" diyor.

    Zuckerberg, bu yılın sonuna kadar Nvidia’dan tam 350 bin adet H100 hızlandırıcısı alacaklarını açıkladı. Bunlar mevcuttaki GPU’lar ile bir araya getirildiğinde Meta’nın elinde 600 bin H100 bulunacak. Bu GPU’ların tanesi 30 bin ile 40 bin dolar ediyor. Zuckerberg, yapılan tüm yatırımların aslında iki ayaklı bir hedef olduğunu söylüyor. CEO’ya göre yapay zeka ve metaverse birbiriyle bağlantılı projeler konumunda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tebeşir tozu içince doktor anlar mi askerde çürük raporu almanın zararları head & shoulders clinical strength ne işe yarar siglon valfi ne işe yarar kızılay oyun cafe

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız