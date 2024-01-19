Meta ve Mark Zuckerberg, “Yapay Genel Zeka” için kolları sıvadı

Zuckerberg’in hedefi AGI
Mark Zuckerberg, bu değişikliğin şirketin araştırmalarını "hızlandırmasına" ve nihayetinde metaverse'i geliştirmesine yardımcı olacağını söyledi. Evet, metevarse’ten vazgeçilmiyor. Zuckerberg, yaptığı açıklamada Meta'nın şu anda yapay zeka araştırmaları yürüten iki ekibi olduğunu söyledi: 2013 yılında kurulan Temel Yapay Zeka Araştırmaları (FAIR) ekibi ve tüketiciler için yapay zeka ürünleri geliştirmeye çalışan GenAI.
Zuckerberg, bu değişiklikle şirketin her iki grubu da genişletmeye çalışırken ikisini "birbirine yaklaştıracağını" söyledi. Meta'nın CEO'su, yapay zeka çalışmalarına kaç çalışan ekleyebileceğini söylemedi, ancak şirketin 2022'den bu yana 20.000'den fazla kişiyi işten çıkardığı düşünüldüğünde bu genişleme dikkate değer.
Zuckerberg’e göre firmanın uzun vadeli vizyonu, genel zeka oluşturmak, bunu sorumlu bir şekilde açık kaynak haline getirmek ve herkesin yararlanabilmesi için yaygın olarak kullanılabilir kılmak. Zuckerberg, "genel zeka" terimini tanımlamadı, ancak Meta araştırmacıları ve diğer yapay zeka uzmanları yıllardır en az insanlar kadar yetenekli olan bir yapay zeka formunu tanımlamak için "yapay genel zeka" terimini kullanıyor.
Meta, AGI için inanılmaz paralar akıtıyor
Zuckerberg, bu yılın sonuna kadar Nvidia’dan tam 350 bin adet H100 hızlandırıcısı alacaklarını açıkladı. Bunlar mevcuttaki GPU’lar ile bir araya getirildiğinde Meta’nın elinde 600 bin H100 bulunacak. Bu GPU’ların tanesi 30 bin ile 40 bin dolar ediyor. Zuckerberg, yapılan tüm yatırımların aslında iki ayaklı bir hedef olduğunu söylüyor. CEO’ya göre yapay zeka ve metaverse birbiriyle bağlantılı projeler konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.