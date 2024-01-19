Meta ve Mark Zuckerberg, “Yapay Genel Zeka” için kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, şirketinin yapay zeka konusundaki çalışmalarını değiştirdiğini ve teknoloji sektöründeki rakiplerini insan düzeyinde bilgisayar sistemlerine ulaşma konusunda geride bırakmak için devasa veri merkezlerine para akıttığını söyledi. Buradaki “insan düzeyi” terimi doğrudan “Yapay Genel Zeka” veya kısaca AGI anlamına geliyor.

Zuckerberg’in hedefi AGI

Mark Zuckerberg, bu değişikliğin şirketin araştırmalarını "hızlandırmasına" ve nihayetinde metaverse'i geliştirmesine yardımcı olacağını söyledi. Evet, metevarse’ten vazgeçilmiyor. Zuckerberg, yaptığı açıklamada Meta'nın şu anda yapay zeka araştırmaları yürüten iki ekibi olduğunu söyledi: 2013 yılında kurulan Temel Yapay Zeka Araştırmaları (FAIR) ekibi ve tüketiciler için yapay zeka ürünleri geliştirmeye çalışan GenAI.

Zuckerberg, bu değişiklikle şirketin her iki grubu da genişletmeye çalışırken ikisini "birbirine yaklaştıracağını" söyledi. Meta'nın CEO'su, yapay zeka çalışmalarına kaç çalışan ekleyebileceğini söylemedi, ancak şirketin 2022'den bu yana 20.000'den fazla kişiyi işten çıkardığı düşünüldüğünde bu genişleme dikkate değer.

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Zuckerberg’e göre firmanın uzun vadeli vizyonu, genel zeka oluşturmak, bunu sorumlu bir şekilde açık kaynak haline getirmek ve herkesin yararlanabilmesi için yaygın olarak kullanılabilir kılmak. Zuckerberg, "genel zeka" terimini tanımlamadı, ancak Meta araştırmacıları ve diğer yapay zeka uzmanları yıllardır en az insanlar kadar yetenekli olan bir yapay zeka formunu tanımlamak için "yapay genel zeka" terimini kullanıyor.

Meta, AGI için inanılmaz paralar akıtıyor

Tam Boyutta Gör AGI veya yapay genel zeka konusunda sadece Meta çalışmıyor. Elon Musk'ın x.ai'si, OpenAI ve Google da dahil olmak üzere bu şirketlerin çoğu bu alanda çalışıyor. Şimdi Zuckerberg, Meta'nın geniş kaynaklarını bu çabaya aktarıyor. Zuckerberg, "Çok büyük miktarda altyapı inşa ediyoruz" diyor.

Zuckerberg, bu yılın sonuna kadar Nvidia’dan tam 350 bin adet H100 hızlandırıcısı alacaklarını açıkladı. Bunlar mevcuttaki GPU’lar ile bir araya getirildiğinde Meta’nın elinde 600 bin H100 bulunacak. Bu GPU’ların tanesi 30 bin ile 40 bin dolar ediyor. Zuckerberg, yapılan tüm yatırımların aslında iki ayaklı bir hedef olduğunu söylüyor. CEO’ya göre yapay zeka ve metaverse birbiriyle bağlantılı projeler konumunda.

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Meta ve Mark Zuckerberg, “Yapay Genel Zeka” için kolları sıvadı