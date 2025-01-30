Meta’nın kanayan yarası 5 milyar dolar daha zarar yazdı

Reality Labs, para yakmaya devam ediyor
Reality Labs, Meta’nın Quest sanal gerçeklik başlıkları ve Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gibi cihazları geliştiren birimi olarak faaliyet gösteriyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2014 yılında Oculus'u 2 milyar dolara satın alarak şirketin sanal gerçeklik alanındaki çalışmalarını başlatmıştı. O zamandan beri Zuckerberg, VR ve AR teknolojilerini, geleceğin dijital dünyası olan metaverse’ü geliştirmek için anahtar unsurlar olarak görmeye devam ediyor. Zuckerberg, metaverse’ün bir sonraki büyük bilişim platformu olacağını belirtiyor.
Bu arada Meta, geçen hafta bilgi işlem altyapısını büyütmek için 2025 yılı sermaye harcamalarına 60 ila 65 milyar dolar arasında bir yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu yatırım, şirketin yapay zeka (AI) alanındaki altyapısını güçlendirmek için kullanılacak. Zuckerberg, yapay zekayı şirketin metaverse hedeflerinin merkezine koymuş durumda ve Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gibi ürünler de bu stratejinin bir parçası. Meta, geçen yıl aynı zamanda Orion adlı artırılmış gerçeklik başlığının prototipini tanıttı. Bu cihaz, dijital nesneleri bir kişinin gerçek görüş alanına yerleştirme yeteneğine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P