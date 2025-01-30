Meta’nın kanayan yarası 5 milyar dolar daha zarar yazdı

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Tam Boyutta Gör Meta, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileriyle inşa etmeye çalıştığı metaverse için milyarlarca dolar kaybetmeye devam ediyor. Şirket, 2024 yılı dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı ve bu çalışmalara odaklanan Reality Labs biriminin 4,97 milyar dolar işletme zararı kaydettiğini açıkladı. Reality Labs, ilk kez bu kadar büyük bir zarar bildirdi. Öte yandan birim, 1.1 milyar dolarlık satış yapmayı başardı.

Reality Labs, para yakmaya devam ediyor

Reality Labs, Meta’nın Quest sanal gerçeklik başlıkları ve Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gibi cihazları geliştiren birimi olarak faaliyet gösteriyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2014 yılında Oculus'u 2 milyar dolara satın alarak şirketin sanal gerçeklik alanındaki çalışmalarını başlatmıştı. O zamandan beri Zuckerberg, VR ve AR teknolojilerini, geleceğin dijital dünyası olan metaverse’ü geliştirmek için anahtar unsurlar olarak görmeye devam ediyor. Zuckerberg, metaverse’ün bir sonraki büyük bilişim platformu olacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Zuckerberg, metaverse için büyük hayaller kursa da Reality Labs, 2020’den bu yana 60 milyar doları aşkın bir işletme zararı kaydetti. Meta'nın mali durumu ise Reality Labs’e rağmen oldukça güçlü. 2024'ün dördüncü çeyreğinde şirketin gelirleri 48.39 milyar dolar olarak kaydedildi, bu da bir yıl önceye göre %22'lik bir artışa tekabül ediyor. Net kâr ise 20.8 milyar dolara ulaşarak %43'lük bir artış gösterdi.

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Bu arada Meta, geçen hafta bilgi işlem altyapısını büyütmek için 2025 yılı sermaye harcamalarına 60 ila 65 milyar dolar arasında bir yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu yatırım, şirketin yapay zeka (AI) alanındaki altyapısını güçlendirmek için kullanılacak. Zuckerberg, yapay zekayı şirketin metaverse hedeflerinin merkezine koymuş durumda ve Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gibi ürünler de bu stratejinin bir parçası. Meta, geçen yıl aynı zamanda Orion adlı artırılmış gerçeklik başlığının prototipini tanıttı. Bu cihaz, dijital nesneleri bir kişinin gerçek görüş alanına yerleştirme yeteneğine sahip.

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