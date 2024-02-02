Meta’nın metaverse birimi en iyi dönemini geçirdi: Zarar 4,6 milyar dolar

Şirketin metaverse grubu için 1 milyar doları aşan gelir yeni bir dönüm noktası olsa da, öngörülebilir gelecekte büyük kayıplar vermeye devam etmesi bekleniyor. Reality Labs bu çeyrekte 4,6 milyar dolar, 2023 yılında ise 16 milyar dolardan fazla zarar etti. Meta CFO'su Susan Li, bu kayıpların "artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik alanında devam eden ürün geliştirme çabalarımız ve ekosistemimizi daha da ölçeklendirmek için yaptığımız yatırımlar nedeniyle yıldan yıla anlamlı bir şekilde artmasının beklendiğini" söyledi.
Mark Zuckerberg analistlerle yaptığı bir görüşmede, Ray-Ban üreticisi EssilorLuxottica'nın talep nedeniyle beklenenden fazla üretim planladığını söyleyerek şirketin akıllı gözlüklerinin özellikle iyi iş çıkardığını öne sürdü. Hem Quest 2 hem de Quest 3'ün "iyi performans" gösterdiğini sözlerine ekleyerek Quest 3'ü enpopüler karma gerçeklik cihazı olarak nitelendirdi.
Facebook’u kaç kişinin kullandığı artık paylaşılmayacak
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.