Meta’nın metaverse birimi en iyi dönemini geçirdi: Zarar 4,6 milyar dolar

Tam Boyutta Gör Meta'nın AR, VR ve metaverse bölümü Reality Labs, milyarlarca dolarlık kayıp serisini sürdürmesine rağmen şimdiye kadarki en iyi çeyreğini geçirdi. Reality Labs, Quest başlıkları ve Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri sayesinde 2023'ün son çeyreğinde 1 milyar dolardan fazla gelir elde ederek şimdiye kadarki en iyi çeyreğe imza attı.

Zarar etmeye devam edecek

Şirketin metaverse grubu için 1 milyar doları aşan gelir yeni bir dönüm noktası olsa da, öngörülebilir gelecekte büyük kayıplar vermeye devam etmesi bekleniyor. Reality Labs bu çeyrekte 4,6 milyar dolar, 2023 yılında ise 16 milyar dolardan fazla zarar etti. Meta CFO'su Susan Li, bu kayıpların "artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik alanında devam eden ürün geliştirme çabalarımız ve ekosistemimizi daha da ölçeklendirmek için yaptığımız yatırımlar nedeniyle yıldan yıla anlamlı bir şekilde artmasının beklendiğini" söyledi.

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Mark Zuckerberg analistlerle yaptığı bir görüşmede, Ray-Ban üreticisi EssilorLuxottica'nın talep nedeniyle beklenenden fazla üretim planladığını söyleyerek şirketin akıllı gözlüklerinin özellikle iyi iş çıkardığını öne sürdü. Hem Quest 2 hem de Quest 3'ün "iyi performans" gösterdiğini sözlerine ekleyerek Quest 3'ü en popüler karma gerçeklik cihazı olarak nitelendirdi.

Facebook’u kaç kişinin kullandığı artık paylaşılmayacak

Tam Boyutta Gör Reality Labs’ı bir yana koyarsak Meta genel alamda güçlü bir çeyrek geçirdi ve 2023'ü 40,1 milyar dolarla kapattı. Yıl geneli toplam gelir ise 135 milyar dolar civarında oldu. Facebook'un kullanıcı tabanı da 2,1 milyar günlük aktif kullanıcıya (DAUs) ulaştı ancak firma artık Facebook'u kaç kişinin kullandığını da bildirmeyecek. Meta'nın en yeni uygulaması Threads ise büyümeye devam ediyor. Zuckerberg, geçen sonbaharda 100 milyonun "biraz altında" olan hizmetin aylık 130 milyon kullanıcısı olduğunu söyledi. Zuckerberg ayrıca Meta'da yapay genel zeka ya da AGI yaratma konusundaki yeni hedefinden daha fazla bahsetti ve bunun şirketin ileriye dönük ürün çalışmalarının "teması" olacağını söyledi.

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