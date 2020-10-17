Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor

Metro Türkiye, dijitalleşme yolunda sunduğu çözümlere bir yenisini daha ekledi. Şirket, özellikle pandemi ile birlikte tüketiciler için önemi artan temassız ve hızlı alışveriş beklentisine uygun olarak mağaza içerisinde Metro Fast çözümünü hayata geçirdi.
Hızlı, temassız ve makine öğrenimi ile kontrol edilebilen ve Türkiye’de sektörde bu yönü ile bir ilk olan Metro Fast, kasada beklemeden ödeme yapılmasını mümkün hale getiriyor ve kasada geçirilen süreyi dakikalardan saniyelere indiriyor.İlginizi Çekebilir Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+
15 dakika alışveriş ortalama süresi
Müşterilerin öncelikle Metro Fast mobil uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Daha sonrasında ise alışveriş sırasında satın alacakları ürünlerin barkodlarını bu uygulama ile okutarak alışveriş arabalarına ekliyorlar.
Tüm ürünleri aldıktan sonra alışveriş arabalarını elektronik kontrol noktası adı verilen bölüme yerleştirerek, ürünlerin doğrulamasını makine öğrenmesi sayesinde saniyeler içinde sağlıyor ve ürünleri kasadan geçirmeden ödeme noktasına ulaştırabiliyorlar.
Ödeme işlemini yapan müşteriler, alışverişlerini temassız ve hızlı bir şekilde tamamlamış oluyorlar. Müşteriler ayrıca Metro Fast uygulaması sayesinde alışveriş toplam tutarını kasaya gelmeden görüp kontrol edebilecekleri gibi alışverişleri boyunca kendilerine sunulan özel fiyatları da alışverişleri boyunca takip etme şansı elde ediyorlar.
Metro Fast iOS ve Android mobil uygulamaları
Metro Fast supersmart Alışveriş Ücretsiz 41M
Metro Fast Supersmart LTD Alışveriş Ücretsiz 51.6 MB
Metro Fast Nasıl Çalışıyor?
- iOS veya Android akıllı telefonunuz için uygulama mağazalarından Metro Fast uygulamasını indirin.
- Alışveriş arabasında yer alan QR kodu okutun.
- Metro kartınızda yer alan barkodu okutun.
- Aldığınız her ürünün barkodunu okutarak arabaya yerleştirin.
- Kasa alanına geldiğinizde alışveriş arabasını Metro Fast elektronik kontrol noktasına yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için QR kodu okutun.
- Ödeme noktasında ödemenizi yaparak alışverişinizi tamamlayın.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Restoranım için sürekli metrodan alışveriş yaparım sistem mükemmel işliyor. Aldığınız bütün ürünleri kendiniz okutuyorsunuz sonra bir alana arabayı çekiyorsunuz 1 sn den kısa sürede içerisindekiler tanımlanıyor nasıl oluyor tam bilmiyorum ağırlıkla alakalı olabilir. Fazladan bir ürün koymadım arabaya denemek için hata var diye uyarı verdi. Devamında ödemeyi telefondaki kodla yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz.
Metroyu bilen bilir gelenler 1 su alıp çıkmıyor çok sıra bekleyebiliyorsunuz sonrasında tek tek bantlara dök ürünleri sonra poşetle öde çok vakit alıyor bunlar. Bu sistem çok hızlı ve pratik olmuş.
bu da güzel olmuş ayrıca
Hizmet edilmesini bekleyen tüketici için gelişme değil, hizmet kaybı göreceği bir yenilik.