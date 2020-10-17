Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor

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Metro Türkiye, dijitalleşme yolunda sunduğu çözümlere bir yenisini daha ekledi. Şirket, özellikle pandemi ile birlikte tüketiciler için önemi artan temassız ve hızlı alışveriş beklentisine uygun olarak mağaza içerisinde Metro Fast çözümünü hayata geçirdi.

Hızlı, temassız ve makine öğrenimi ile kontrol edilebilen ve Türkiye’de sektörde bu yönü ile bir ilk olan Metro Fast, kasada beklemeden ödeme yapılmasını mümkün hale getiriyor ve kasada geçirilen süreyi dakikalardan saniyelere indiriyor.

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15 dakika alışveriş ortalama süresi

Müşterilerin öncelikle Metro Fast mobil uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Daha sonrasında ise alışveriş sırasında satın alacakları ürünlerin barkodlarını bu uygulama ile okutarak alışveriş arabalarına ekliyorlar.

Tüm ürünleri aldıktan sonra alışveriş arabalarını elektronik kontrol noktası adı verilen bölüme yerleştirerek, ürünlerin doğrulamasını makine öğrenmesi sayesinde saniyeler içinde sağlıyor ve ürünleri kasadan geçirmeden ödeme noktasına ulaştırabiliyorlar.

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Ödeme işlemini yapan müşteriler, alışverişlerini temassız ve hızlı bir şekilde tamamlamış oluyorlar. Müşteriler ayrıca Metro Fast uygulaması sayesinde alışveriş toplam tutarını kasaya gelmeden görüp kontrol edebilecekleri gibi alışverişleri boyunca kendilerine sunulan özel fiyatları da alışverişleri boyunca takip etme şansı elde ediyorlar.

Metro Fast iOS ve Android mobil uygulamaları

Metro Fast supersmart Alışveriş Ücretsiz 41M

Metro Fast Supersmart LTD Alışveriş Ücretsiz 51.6 MB

Metro Fast Nasıl Çalışıyor?

iOS veya Android akıllı telefonunuz için uygulama mağazalarından Metro Fast uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Alışveriş arabasında yer alan QR kodu okutun.

okutun. Metro kartınızda yer alan barkodu okutun.

okutun. Aldığınız her ürünün barkodunu okutarak arabaya yerleştirin.

yerleştirin. Kasa alanına geldiğinizde alışveriş arabasını Metro Fast elektronik kontrol noktasına yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için QR kodu okutun.

yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için okutun. Ödeme noktasında ödemenizi yaparak alışverişinizi tamamlayın.

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