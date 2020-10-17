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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor

    Metro Türkiye'nin sunduğu Metro Fast teknolojisi, müşterilere temassız ve kasa kuyruğunu ortadan kaldıran dijital bir alışveriş deneyimi sunuyor. Sistem alışveriş ortalamasını 15 dakikaya düşürüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor
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    Metro Türkiye, dijitalleşme yolunda sunduğu çözümlere bir yenisini daha ekledi. Şirket, özellikle pandemi ile birlikte tüketiciler için önemi artan temassız ve hızlı alışveriş beklentisine uygun olarak mağaza içerisinde Metro Fast çözümünü hayata geçirdi.

    Hızlı, temassız ve makine öğrenimi ile kontrol edilebilen ve Türkiye’de sektörde bu yönü ile bir ilk olan Metro Fast, kasada beklemeden ödeme yapılmasını mümkün hale getiriyor ve kasada geçirilen süreyi dakikalardan saniyelere indiriyor.

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    15 dakika alışveriş ortalama süresi

    Müşterilerin öncelikle Metro Fast mobil uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Daha sonrasında ise alışveriş sırasında satın alacakları ürünlerin barkodlarını bu uygulama ile okutarak alışveriş arabalarına ekliyorlar.

    Tüm ürünleri aldıktan sonra alışveriş arabalarını elektronik kontrol noktası adı verilen bölüme yerleştirerek, ürünlerin doğrulamasını makine öğrenmesi sayesinde saniyeler içinde sağlıyor ve ürünleri kasadan geçirmeden ödeme noktasına ulaştırabiliyorlar.

    Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Ödeme işlemini yapan müşteriler, alışverişlerini temassız ve hızlı bir şekilde tamamlamış oluyorlar. Müşteriler ayrıca Metro Fast uygulaması sayesinde alışveriş toplam tutarını kasaya gelmeden görüp kontrol edebilecekleri gibi alışverişleri boyunca kendilerine sunulan özel fiyatları da alışverişleri boyunca takip etme şansı elde ediyorlar.

    Metro Fast iOS ve Android mobil uygulamaları

    Metro Fast Metro Fast Metro Fast Metro Fast supersmart Alışveriş Ücretsiz 41M

    Metro Fast Metro Fast Metro Fast Metro Fast Supersmart LTD Alışveriş Ücretsiz 51.6 MB

    Metro Fast Nasıl Çalışıyor?

    • iOS veya Android akıllı telefonunuz için uygulama mağazalarından Metro Fast uygulamasını indirin.
    • Alışveriş arabasında yer alan QR kodu okutun.
    • Metro kartınızda yer alan barkodu okutun.
    • Aldığınız her ürünün barkodunu okutarak arabaya yerleştirin.
    • Kasa alanına geldiğinizde alışveriş arabasını Metro Fast elektronik kontrol noktasına yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için QR kodu okutun.
    • Ödeme noktasında ödemenizi yaparak alışverişinizi tamamlayın.


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ens.aslan (enes aslan) 4 gün
    Kullanmadan boş boş yorum yapıyorsunuz. Size kalsa hiç bir yenilik gelmesin.
    Restoranım için sürekli metrodan alışveriş yaparım sistem mükemmel işliyor. Aldığınız bütün ürünleri kendiniz okutuyorsunuz sonra bir alana arabayı çekiyorsunuz 1 sn den kısa sürede içerisindekiler tanımlanıyor nasıl oluyor tam bilmiyorum ağırlıkla alakalı olabilir. Fazladan bir ürün koymadım arabaya denemek için hata var diye uyarı verdi. Devamında ödemeyi telefondaki kodla yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz.
    Metroyu bilen bilir gelenler 1 su alıp çıkmıyor çok sıra bekleyebiliyorsunuz sonrasında tek tek bantlara dök ürünleri sonra poşetle öde çok vakit alıyor bunlar. Bu sistem çok hızlı ve pratik olmuş.
    Yanıtla +2
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    Proprietor (Akif Altun) 5 gün
    Reklam kokan haberler bu olay büyük migroslarda yıllardır var kimse de kullanmıyor türkiye de ilk falan değil büyük ihtimalle yine bunu kimse kullanmaz
    1 Yanıt Yanıtla
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    labtek38 5 gün Proprietor
    Self servis kasaları kastediyorsanız bu farklı birşey.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 5 gün
    ben beğendim, kasadaki seremoniyi atlamak için güzel bir çözüm olmuş. Ama barkodu okutulmadan alınan ürünlerin önüne nasıl geçmeyi hedeflediklerini tam anlamadım?
    Müşteriler ayrıca Metro Fast uygulaması sayesinde alışveriş toplam tutarını kasaya gelmeden görüp kontrol edebilecekleri gibi

    bu da güzel olmuş ayrıca
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ERIKCI
    Metro çıkışında bir çevirme noktası ve güvenlik var rastgele alınan Ürünleri kontrol ediyor zaten fatura ile eşleşiyor mu diye ona güvenmişlerdir.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 5 gün
    Amazon go gibi bir sistem geliştirseler daha mantıklı olurmuş.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün Ulan Musk
    Çok kolaydı zaten niye yapmamışlar ki ?
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    fuckulteli 5 gün
    Sepeti banda boşaltmayı bilmeyenler bunu hiç sevmez. Herkesin uyum sağlayacağı bir sistem değil.
    Hizmet edilmesini bekleyen tüketici için gelişme değil, hizmet kaybı göreceği bir yenilik.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Kısaca özetlemek gerekirse, kasa kuyduğunu ortadan kaldırma olayını kendi işini bize yıkarak çözmüş.
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    001ATB (Ahmet ) 5 gün
    Boş iş
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    joven 5 gün
    Bu nasıl bir kolaylık anlamadım sonuçta kasaya yine uğranıyor
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 5 gün joven
    Kasiyerin ürünleri okutmasını beklemiyorsunuz. Bence çok işe yarayacak gibi gelmedi ama denemek lazım
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    Moueson 5 gün
    Uğraştırıcı bir sistem.
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