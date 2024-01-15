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    MG 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    MG Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır km MG otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel MG 2024 fiyat listesi:                               
    2023 MG fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    MG, 2024'ün Ocak ayına ilişkin fiyat listesini paylaştı. Hala 2023 model MG otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar ZS ile birlikte 1.019.000 TL'den başlıyor. Peki gelen zamlarla birlikte; 2024 MG fiyatları ne kadar oldu? Sıfır MG araç fiyatları kaç TL? Gelin model model fiyat listelerine yakından bakalım.

    İşte Ocak 2024 MG fiyat listesi 🔽

    MG fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Model 2023MY
    MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS 1.019.000 TL
    MG ZS Comfort 1.0T AT Benzin 111 PS 1.199.000 TL
    MG ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.289.000 TL
    MG HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS 1.469.000 TL
    MG HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS 1.589.000 TL
    MG EHS PHEV Luxury Şarjlı Hibrit 258 PS 2.129.000 TL
    MG ZS EV Luxury 1.749.000 TL
    MG4 Comfort 1.399.000 TL
    MG4 Luxury 1.609.000 TL
    MG4 XPOWER 2.369.000 TL
    Marvel R Electric Performance 3.699.000 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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