MG 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

İşte Ocak 2024 MG fiyat listesi 🔽
|Model
|2023MY
|MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS
|1.019.000 TL
|MG ZS Comfort 1.0T AT Benzin 111 PS
|1.199.000 TL
|MG ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS
|1.289.000 TL
|MG HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS
|1.469.000 TL
|MG HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS
|1.589.000 TL
|MG EHS PHEV Luxury Şarjlı Hibrit 258 PS
|2.129.000 TL
|MG ZS EV Luxury
|1.749.000 TL
|MG4 Comfort
|1.399.000 TL
|MG4 Luxury
|1.609.000 TL
|MG4 XPOWER
|2.369.000 TL
|Marvel R Electric Performance
|3.699.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.