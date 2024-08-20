Yeni nesil MG ZS'in tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı

Profil biraz karanlık olsa da düz bir omuz çizgisi ve geniş çamurluklar kendini belli ediyor. Buna ek olarak yan aynalarda 360 derece görüş sağlayan kameraların kullanıldığını görmekteyiz. Arka tarafta ise iki parçadan oluşan yeni LED stoplar, daha keskin hatlara sahip bir bagaj kapağı ve gri renkli difüzör ile çevrelenen egzoz çıkışları yer alıyor. İpuçlarında kabin tasarımı yer almıyor ancak bu alanda da artırılan malzeme kalitesi ve daha fazla teknoloji bekleyebiliriz.
MG ZS Hybrid+'ın turbo benzinli ve %100 elektrikli versiyonları da olacak. Mevcut kasa ilk olarak 2017'de Çin'de piyasaya sürülmiş ve 2018'de elektrikli versiyonu sahaya çıkmıştı. İlk teslimatların Ekim ayından itibaren Avrupa'da yapılması planlanıyor. Ardından diğer pazarlarda da kademeli olarak satışa sunulacak.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.