Tam Boyutta Gör Hibrit motorla satılacak olan MG ZS Hybrid+, yeniden tasarlanan gövdesi ve iyileştirilen iç mekan kalitesiyle dikkatleri üzerine çekecek. İpucu görseli bizlere dış tasarımın MG'nin yeni tasarım dili kapsamında tamamen yenilendiğini gösteriyor. Ön tarafta eğimli bir motot kaputu, büyük bir panjur ve agresif tasarıma sahip LED farlar göze çarpıyor.

Profil biraz karanlık olsa da düz bir omuz çizgisi ve geniş çamurluklar kendini belli ediyor. Buna ek olarak yan aynalarda 360 derece görüş sağlayan kameraların kullanıldığını görmekteyiz. Arka tarafta ise iki parçadan oluşan yeni LED stoplar, daha keskin hatlara sahip bir bagaj kapağı ve gri renkli difüzör ile çevrelenen egzoz çıkışları yer alıyor. İpuçlarında kabin tasarımı yer almıyor ancak bu alanda da artırılan malzeme kalitesi ve daha fazla teknoloji bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil MG ZS'in MG3 modelindeki Hybrid+ sistemi paylaşması muhtemel. Söz konusu sistem 102 PS güç üreten 1.5 litre dört silindirli motor, 100 kW'lık bir elektrik motoru, 3 ileri otomatik şanzıman ve 1.83 kWsa kapasiteye sahip küçük bir bataryadan oluşuyor. Yeni hibrit sistem MG ZS'i piyasadaki hibrit motorlu rakiplerine göre daha güçlü hale getirecek. Sunduğu 192 beygirlik toplam güçle çoğu rakibinden daha güçlü olduğunu da belirtelim.

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MG ZS Hybrid+'ın turbo benzinli ve %100 elektrikli versiyonları da olacak. Mevcut kasa ilk olarak 2017'de Çin'de piyasaya sürülmiş ve 2018'de elektrikli versiyonu sahaya çıkmıştı. İlk teslimatların Ekim ayından itibaren Avrupa'da yapılması planlanıyor. Ardından diğer pazarlarda da kademeli olarak satışa sunulacak.

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Yeni nesil MG ZS'in tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı