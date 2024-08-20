Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil MG ZS'in tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı

    Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG Motor, ZS modelinin ikinci jenerasyonunu sahaya sürmeye hazırlanıyor. 28 Ağustos'ta tanıtılması planlanan modelle ilgili ilk ipuçlarını paylaşıldı.
    Yeni nesil MG ZS'in tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Hibrit motorla satılacak olan MG ZS Hybrid+, yeniden tasarlanan gövdesi ve iyileştirilen iç mekan kalitesiyle dikkatleri üzerine çekecek. İpucu görseli bizlere dış tasarımın MG'nin yeni tasarım dili kapsamında tamamen yenilendiğini gösteriyor. Ön tarafta eğimli bir motot kaputu, büyük bir panjur ve agresif tasarıma sahip LED farlar göze çarpıyor.

    Profil biraz karanlık olsa da düz bir omuz çizgisi ve geniş çamurluklar kendini belli ediyor. Buna ek olarak yan aynalarda 360 derece görüş sağlayan kameraların kullanıldığını görmekteyiz. Arka tarafta ise iki parçadan oluşan yeni LED stoplar, daha keskin hatlara sahip bir bagaj kapağı ve gri renkli difüzör ile çevrelenen egzoz çıkışları yer alıyor. İpuçlarında kabin tasarımı yer almıyor ancak bu alanda da artırılan malzeme kalitesi ve daha fazla teknoloji bekleyebiliriz.

    Yeni nesil MG ZS'in tasarımına ilişkin ipuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil MG ZS'in MG3 modelindeki Hybrid+ sistemi paylaşması muhtemel. Söz konusu sistem 102 PS güç üreten 1.5 litre dört silindirli motor, 100 kW'lık bir elektrik motoru, 3 ileri otomatik şanzıman ve 1.83 kWsa kapasiteye sahip küçük bir bataryadan oluşuyor. Yeni hibrit sistem MG ZS'i piyasadaki hibrit motorlu rakiplerine göre daha güçlü hale getirecek. Sunduğu 192 beygirlik toplam güçle çoğu rakibinden daha güçlü olduğunu da belirtelim.

    MG ZS Hybrid+'ın turbo benzinli ve %100 elektrikli versiyonları da olacak. Mevcut kasa ilk olarak 2017'de Çin'de piyasaya sürülmiş ve 2018'de elektrikli versiyonu sahaya çıkmıştı. İlk teslimatların Ekim ayından itibaren Avrupa'da yapılması planlanıyor. Ardından diğer pazarlarda da kademeli olarak satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akbank cep şifre gelmiyor clash of clans 7. seviye köy düzeni fallout 4 türkçe yama seat ibiza yorumları premium sms ayarları yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple 2022 iPhone SE
    Apple 2022 iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız