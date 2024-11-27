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    Yeni MG HS, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Türkiye ile eşzamanlı olarak Avrupa’da başarı kovalayacak yeni HS’in benzinli versiyonu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başardı.                           
    Yeni MG HS, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG'nin 170 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli motora sahip olan yeni HS modeli, Euro NCAP testlerinden 5 yıldızla geçti. Yeni MG HS; yetişkin yolcu korumasında yüzde 90, çocuk yolcu korumasında yüzde 85, diğer yol kullanıcıları kategorisinde yüzde 83 ve güvenlik yardımcıları kategorisinde yüzde 74 başarı elde etti.

    Euro NCAP tarafından yapılan değerlendirmede, “Euro NCAP, MG'nin en büyük aracı HS'i en son 2019 yılında test ettiğinde 5 yıldız almıştı. Euro NCAP protokolleri o tarihten bu yana iki kez yükseltildi. MG ise HS modelini 2024 yılında 5 Yıldız değerlendirmesine ulaşmak için yeni teknolojilerle güncelledi. Bu, Euro NCAP’in araç güvenliği üzerindeki devam eden etkisini ve MG gibi üreticilerin otomobillerini daha yüksek performans seviyelerine ulaştırarak yanıt verme isteğini gösteriyor.

    Yeni MG HS, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Örneğin, otomobil, yayalar ve bisikletliler için iyi bir koruma sunarken, aynı zamanda bazı savunmasız yol kullanıcısına yanıt veren etkili bir Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB)’ne sahip. Araçta ayrıca arkadan yaklaşan bir bisikletlinin yolunda aniden bir kapının açılması anlamına gelen 'kapı açma' olasılığına karşı koruma da bulunuyor. Sonuç olarak otomobil, Euro NCAP'in 2024 test programı kapsamında etkileyici bir performans göstererek Euro NCAP 5 Yıldız değerlendirmesini aldı.” ifadelerine yer verdi.

    Yeni MG HS teknik veriler:

    • Azami güç: 170 PS
    • Azami tork: 275 Nm
    • Azami hız: 195 km/s
    • 0-100 km/s: 9,6 saniye
    • Birleşik yakıt tüketimi: 7,6 lt/100 km
    Yeni MG HS, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    MG, yeni HS modelinde Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımları standart olarak içeren gelişmiş MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi’ni sunuyor. Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan MG Pilot kapsamında; Yeni HS modelinde Adaptif Hız Sabitleyici ve Trafikte Sürüş Sistemi de standart olarak sunuluyor. 

    Yeni MG HS'nin Türkiye fiyatı 1.990.000 TL olarak açıklandı. 339 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon ise yüzde 30 ÖTV dilimine girdiği için 2.090.000 TL. Hatırlatmak gerekirse, Çin'den ithal edilen otomobillerde motor tipine bakılmaksızın yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanıyor.

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