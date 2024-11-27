Yeni MG HS, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Euro NCAP tarafından yapılan değerlendirmede, “Euro NCAP, MG'nin en büyük aracı HS'i en son 2019 yılında test ettiğinde 5 yıldız almıştı. Euro NCAP protokolleri o tarihten bu yana iki kez yükseltildi. MG ise HS modelini 2024 yılında 5 Yıldız değerlendirmesine ulaşmak için yeni teknolojilerle güncelledi. Bu, Euro NCAP’in araç güvenliği üzerindeki devam eden etkisini ve MG gibi üreticilerin otomobillerini daha yüksek performans seviyelerine ulaştırarak yanıt verme isteğini gösteriyor.
Yeni MG HS teknik veriler:
Azami güç: 170 PS
Azami tork: 275 Nm
Azami hız: 195 km/s
0-100 km/s: 9,6 saniye
Birleşik yakıt tüketimi: 7,6 lt/100 km
Yeni MG HS'nin Türkiye fiyatı 1.990.000 TL olarak açıklandı. 339 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon ise yüzde 30 ÖTV dilimine girdiği için 2.090.000 TL. Hatırlatmak gerekirse, Çin'den ithal edilen otomobillerde motor tipine bakılmaksızın yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanıyor.