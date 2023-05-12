Çin, dünyanın en hızlı treni ile rekor hızlara ulaşacak!

Tam Boyutta Gör Ulaşımda, teknoloji sürekli olarak sınırları zorlarken olasılıklar en azından Çin için sınırsız görünüyor. Çin'in Heilongjiang eyaletinde inşa edilmesi planlanan deneysel ultra hızlı tren projesi ile hizmette olan en hızlı trenin ikiye katlanması hedefleniyor.

Aktarılanlara göre yeni proje ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'de test edilecek. Manyetik raylı tren veya maglev olarak belirtilen bu ultra hızlı tren, 1000 km/saat üzerinde seyir hızına sahip olacak. Bu hız, hizmette olan en hızlı tren olan ve 460 km/saat hıza ulaşan Şanghay Maglev'in iki katından daha hızlı olması açısından büyük önem taşıyor.

Projenin hayata geçirilmesinde görev alan Çinli World Artery firması Global Times'a yaptığı açıklamada, deneysel projenin eyaletteki yerel turizmi de canlandıracağını söyledi.

Vakum tüpü içinde manyetik kaldırma

Tam Boyutta Gör Ultra yüksek hızlı trenler, güçlü manyetik alanlar tarafından itilen trenlerin havada asılı kalmasına ve olağanüstü hızlarda hareket etmesine olanak tanıyan manyetik kaldırma özelliğinin kısaltması olan 'Maglev' ile çalışıyor. Sürtünmeye dayalı tekerleklere dayanan geleneksel trenlerin aksine, maglev trenleri rayların üzerinde, havada hareket ediyor. Bu tür trenlerin sadece Çin, Japonya ve Kore'de hizmet verdiği belirtiliyor.

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Hedeflenen proje için bahsettiğimiz bu teknolojinin vakumlu bir taşıma tüpünde kullanılması hedefleniyor. Bu sayede trenin nispeten makul maliyetlerle ve güvenlikten ödün vermeden yüksek hızlara ulaşması sağlanacak. World Artery Başkanı Zheng Bin, yaptığı açıklamada "deneme güzergahının inşasının bu alanda bir atılım olacağını ve konseptin gerçeğe dönüştürülmesinde teknolojide büyük bir sıçrama yaratacağını" söyledi.

Güvenlik endişeleri var

Saatte 1.000 km hızı aşan hızlar, yolcuların ve altyapının güvenliğini sorgulayabilecek belli başlı endişeleri de beraberinde getiriyor. Tüpün düşük vakum koşullarının korunması, yolcuların bu kadar yüksek hızlar ve güçlü ivmelerle başa çıkmak zorunda kalması gibi zorlukların ele alınması ve çözülmesi gerekecek. Ayrıca, maglev tren sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili maliyetin de göz önünde bulundurulması gerekmekte. Maglev raylarının, istasyonların ve ilgili altyapının inşasının ciddi yatırımlar gerektirdiğinin altı çiziliyor.

Belirtilenlere göredüşük vakumlu tüp ve ilgili üretim tesisleri World Artery ve Harbin Industrial Investment Group ortaklığında inşa edilecek ve bu konuda da bir anlaşmaya varılmış durumda. World Artery inşaat teknolojisi, ilgili patentler ve diğer girdilerle ilgilenirken, Harbin Industrial ise programın inşaat tescilinden sorumlu olacak. Ayrıca yatırım çekmek ve politika danışmanlığı yapmak da dahil olmak üzere hizmetler sunacak. Şimdilik prjenin bütçesi konusunda bir bilgi paylaşılmış değil.

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Çin, dünyanın en hızlı tren projesine başlıyor