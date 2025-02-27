2025 Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Citroen, 2025 model C5 Aircross'u geçen yıl konsept formunda görücüye çıkarmıştı. Yeni Citroen C5 Aircross'un seri üretim versiyonu bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Ancak bugün, SUV modelin gövde tasarımını şimdiden görmemizi sağlayan görseller ortaya çıktı.

Carscoops tarafından paylaşılan patent görsellerine baktığımızda, 2025 Citroen C5 Aircross'un tasarımının konsept versiyonla epey uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın asıl çıkış noktası ise Citroen Oli elektrikli araç konseptine kadar uzanıyor. Markanın yeni logosuna geçiş yapan modelin ışık imzası ve tamponu selefine göre çok daha farklı görünüyor.

2025 Citroen C5 Aircross'a yandan bakıldığında tavan çizgisinin selefiyle benzer olduğu görülüyor. Ancak gövdenin alt kısımlarına doğru inildikçe mevcut kasadaki yumuşak hatların yerini daha keskin çizgilere bıraktığını görüyoruz. Öyle ki çamurluk uçlarındaki dodikler bile üzeri dümdüz olacak şekilde tasarlanmış. D sütunundaki tasarım detayı, ön kapılardaki yüzgeç benzeri detay ve yeni tasarım jantlar da dikkat çeken bölümler arasında.

Tam Boyutta Gör Keskin hatlar yeni C5 Aircross'un arka kısmında da hakim. Üstte yüzgeç anten ve spoyler ile sportif bir hava yaratılırken alt tarafta oldukça sade bir tampon bizleri karşılıyor. Orta kısımda ise makyajlı C4'teki stop lambalarının C5 Aircross'ta 3 boyutlu tasarım ile derinliği daha da artırılmış bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yeni SUV modelin tasarımındaki belki de en ilginç detay stop lambaları olabilir.

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2025 Citroen C5 Aircross, grup içerisindeki kardeşleri gibi STLA Medium platformuna geçiş yapıyor. Yenilenen modelin gövde uzunluğu 4,65 metre civarında olacak. Bu sayede selefine kıyasla 15 cm daha uzun bir araç olacağını söyleyebiliriz. Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat bu platformu kullanan Opel ve Peugeot modellerindeki gibi hibrit, PHEV ve %100 elektrikli seçenekler görmeyi bekliyoruz.

Yeni nesil Citroen C5 Aircross bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı