Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı

    Geçen yıl konsept formunda tanıtımı yapılan yeni nesil 2025 Citroen C5 Aircross'un patent görselleri, otomobilin gövde tasarımını ortaya çıkardı.                
    Yeni Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Citroen, 2025 model C5 Aircross'u geçen yıl konsept formunda görücüye çıkarmıştı. Yeni Citroen C5 Aircross'un seri üretim versiyonu bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Ancak bugün, SUV modelin gövde tasarımını şimdiden görmemizi sağlayan görseller ortaya çıktı.

    Carscoops tarafından paylaşılan patent görsellerine baktığımızda, 2025 Citroen C5 Aircross'un tasarımının konsept versiyonla epey uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın asıl çıkış noktası ise Citroen Oli elektrikli araç konseptine kadar uzanıyor. Markanın yeni logosuna geçiş yapan modelin ışık imzası ve tamponu selefine göre çok daha farklı görünüyor.

    2025 Citroen C5 Aircross'a yandan bakıldığında tavan çizgisinin selefiyle benzer olduğu görülüyor. Ancak gövdenin alt kısımlarına doğru inildikçe mevcut kasadaki yumuşak hatların yerini daha keskin çizgilere bıraktığını görüyoruz. Öyle ki çamurluk uçlarındaki dodikler bile üzeri dümdüz olacak şekilde tasarlanmış. D sütunundaki tasarım detayı, ön kapılardaki yüzgeç benzeri detay ve yeni tasarım jantlar da dikkat çeken bölümler arasında.

    Yeni Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Keskin hatlar yeni C5 Aircross'un arka kısmında da hakim. Üstte yüzgeç anten ve spoyler ile sportif bir hava yaratılırken alt tarafta oldukça sade bir tampon bizleri karşılıyor. Orta kısımda ise makyajlı C4'teki stop lambalarının C5 Aircross'ta 3 boyutlu tasarım ile derinliği daha da artırılmış bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yeni SUV modelin tasarımındaki belki de en ilginç detay stop lambaları olabilir.

    2025 Citroen C5 Aircross, grup içerisindeki kardeşleri gibi STLA Medium platformuna geçiş yapıyor. Yenilenen modelin gövde uzunluğu 4,65 metre civarında olacak. Bu sayede selefine kıyasla 15 cm daha uzun bir araç olacağını söyleyebiliriz. Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat bu platformu kullanan Opel ve Peugeot modellerindeki gibi hibrit, PHEV ve %100 elektrikli seçenekler görmeyi bekliyoruz.

    Yeni nesil Citroen C5 Aircross bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alfa romeo 147 alınır mı kollektör vanası su kaçırıyor bankkart prestij yüzüstü yatarken karabasan rsa yazılım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum