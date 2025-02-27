2025 Citroen C5 Aircross'un tasarımı ortaya çıktı

Carscoops tarafından paylaşılan patent görsellerine baktığımızda, 2025 Citroen C5 Aircross'un tasarımının konsept versiyonla epey uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın asıl çıkış noktası ise Citroen Oli elektrikli araç konseptine kadar uzanıyor. Markanın yeni logosuna geçiş yapan modelin ışık imzası ve tamponu selefine göre çok daha farklı görünüyor.
2025 Citroen C5 Aircross'a yandan bakıldığında tavan çizgisinin selefiyle benzer olduğu görülüyor. Ancak gövdenin alt kısımlarına doğru inildikçe mevcut kasadaki yumuşak hatların yerini daha keskin çizgilere bıraktığını görüyoruz. Öyle ki çamurluk uçlarındaki dodikler bile üzeri dümdüz olacak şekilde tasarlanmış. D sütunundaki tasarım detayı, ön kapılardaki yüzgeç benzeri detay ve yeni tasarım jantlar da dikkat çeken bölümler arasında.
2025 Citroen C5 Aircross, grup içerisindeki kardeşleri gibi STLA Medium platformuna geçiş yapıyor. Yenilenen modelin gövde uzunluğu 4,65 metre civarında olacak. Bu sayede selefine kıyasla 15 cm daha uzun bir araç olacağını söyleyebiliriz. Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat bu platformu kullanan Opel ve Peugeot modellerindeki gibi hibrit, PHEV ve %100 elektrikli seçenekler görmeyi bekliyoruz.
Yeni nesil Citroen C5 Aircross bu yılın sonuna doğru tanıtılacak. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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