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    MG'nin elektrikli hatchback modeliyle tanışın: MG4 Electric

    MG Motors, bu yılın son çeyreğinde Avrupa'da satışa sunmayı planladığı elektrikli hatchback modeli MG4 Electric'e ilişkin teknik detaylar ve görseller paylaştı. İşte yeni MG4 Electric:
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    MG4 elektrikli hatchback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Ülkemizde ZS EV isimli elektrikli SUV modeliyle adından söz ettiren MG, Avrupa pazarı için yeni bir %100 elektrikli model hazırlıyor. MG4 Electric adını taşıyacak olan elektrikli hatchback ile ilgili kısa süre önce yeni bilgiler ve görseller paylaşıldı.

    MG4 Electric, özellikleriyle neler sunuyor?

    Elektrikli MG4'ün tasarımını daha önce patent görselleri vasıtasıyla görmüştük. Söz konusu model, bu ayın başında Çin'de tanıtılan MG Mulan'ın aynısı fakat Avrupa'da farklı bir isim taşıyor. MG4'ün uzunluğu 4.287 mm, genişliği 1.835 mm ve yüksekliği de 1.504 mm olarak açıklandı. Bu kapsamda, Avrupa pazarındaki rakibi Volkswagen ID.3 ile benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Yeni MG4 Electric, SAIC Motors'un Modular Scalable Platform (MSP) adı verilen yeni elektrikli araç platformunu kullanan ilk MG modeli olmasıyla öne çıkıyor. MG, arkadan itişli kompakt modelde 'optimum sürüş zevki' sunmak adına 50:50 ön-arka ağırlık dağılımı vadediyor. Ayrıca otomobilin beş kişilik bir aile için geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunduğu da verilen bilgiler arasında.

    MG4 elektrikli hatchback tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    MG4 Electric'in ölçülerine baktığımızda yüksekliğinin ID.3'e göre az olduğunu görüyoruz. Bu da şirketin One Pack adını verdiği batarya sistemiyle mümkün kılınmış. Yatay biçimli hücre düzeni ile batarya paketinin 110 mm yüksekliğe sahip olması sağlanmış ki bunun endüstrideki en ince batarya olduğu iddia ediliyor. Yeniden tasarlanan soğutma sistemiyle birleştiğinde One Pack bataryanın üç temel avantaj sunduğu belirtiliyor: yüksek entegrasyon, uzun ömür ve sıfır ısıl sürüklenme.

    Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Bu bataryalar WLTP'ye göre sırasıyla 350 km ve 450 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor. Güçlü seçeneğin 0-100 km/s hızlanması 8 saniyeden biraz kısa sürerken son hız 160 km/s ile sınırlı. İlerleyen süreçte dört tekerlekten çekiş sağlayan çift motorlu versiyonlar da planlanıyor.

    Yapılan açıklamaya göre MG4 şu anda Avrupa'nın farklı noktalarında son test aşamasından geçiriliyor. Elektrikli hatchback'in 2022'nin son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

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