Elektrikli Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı: Avrupa'ya da gelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in Çin'deki iştiraklerinden SAIC-Volkswagen’in yeni elektrikli SUV modeli ID. Era 5X, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) son araç kataloğunda ortaya çıktı. Otomobil, ID. Era ailesinin ilk tamamen elektrikli modeli olma özelliği taşıyor.

ID. Era 5X aynı zamanda markanın küresel ölçekte Compact Main Platform (CMP) platformunu kullanan ilk seri üretim modeli olacak. Xpeng ile ortak geliştirilen CMP platformuna ek olarak araçta CEA elektrik mimarisi kullanılacak.

Volkswagen ID. Era 5X neler sunacak?

Tam Boyutta Gör ID. Era 5X, Volkswagen’in ID. Era ailesinde kullandığı tasarım anlayışını sürdürüyor. Ön bölümde Volkswagen logosunun ortasında yer aldığı, boydan boya uzanan bir gündüz farı şeridi bulunuyor. Ana far grupları ise bu şeridin altında ve iki yana konumlandırılıyor. Yandan bakıldığında model, sportif bir fastback silüetine sahip. Bagaj kapağının üst bölümünde yer alan arka spoyler de tasarımı tamamlayan detaylardan biri.

ID. Era 5X, 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe, 1.630 mm yüksekliğe ve 2.815 mm'lik dingil mesafesine sahip. Volkswagen, araçta 17, 18 ve 19 inç olmak üzere farklı jant seçenekleri sunacak. Bunun yanında müşteriler farklı aydınlatma elemanları, tampon tasarımları, yan cam çerçeveleri, panoramik cam tavan ve tavan rayları gibi çeşitli donanım seçeneklerini tercih edebilecek.

Tam Boyutta Gör ID. Era 5X, yeni nesil bir LiDAR sensörü ve “Xingyun” isimli akıllı sürüş destek sistemiyle donatılacak. Sistem, şehir içi kullanımda L2++ seviyesinde otonom sürüş özellikleri sunacak. Aracın kabininde ise Volkswagen’in “Yunqi” olarak adlandırdığı akıllı kokpit sistemi bulunacak. Bu sistemin, sürücü ve araç arasındaki etkileşimi daha kolay ve verimli hale getirmesi hedefleniyor.

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Tamamen elektrikli aktarma sistemine sahip ID. Era 5X, 155 kW (208 hp) maksimum güç üreten bir elektrik motoruyla sunulacak. Modelin enerji ihtiyacı ise CATL tarafından tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) batarya tarafından karşılanacak. Bununla birlikte MIIT kayıtlarında modelin menzili ve batarya kapasitesi gibi bazı teknik ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

Avrupa'ya da gelebilir

ID. Era 5X'in Çin pazarının dışına çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Volkswagen, Çin'de geliştirilen ID. Era serisi modellerini Avrupa'da da satışa sunmayı değerlendiriyor. Bu gerçekleşirse ID. Era 5X, Volkswagen'in Çinli teknoloji şirketleriyle geliştirdiği yeni nesil elektrikli araçların Avrupa pazarına taşınmasında önemli modellerden biri olabilir.

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Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı: Avrupa'ya da gelebilir

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