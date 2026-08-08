Elektrikli Volkswagen ID. Era 5X ortaya çıktı: Avrupa'ya da gelebilir

ID. Era 5X aynı zamanda markanın küresel ölçekte Compact Main Platform (CMP) platformunu kullanan ilk seri üretim modeli olacak. Xpeng ile ortak geliştirilen CMP platformuna ek olarak araçta CEA elektrik mimarisi kullanılacak.
Volkswagen ID. Era 5X neler sunacak?
ID. Era 5X, 4.560 mm uzunluğa, 1.896 mm genişliğe, 1.630 mm yüksekliğe ve 2.815 mm'lik dingil mesafesine sahip. Volkswagen, araçta 17, 18 ve 19 inç olmak üzere farklı jant seçenekleri sunacak. Bunun yanında müşteriler farklı aydınlatma elemanları, tampon tasarımları, yan cam çerçeveleri, panoramik cam tavan ve tavan rayları gibi çeşitli donanım seçeneklerini tercih edebilecek.
Tamamen elektrikli aktarma sistemine sahip ID. Era 5X, 155 kW (208 hp) maksimum güç üreten bir elektrik motoruyla sunulacak. Modelin enerji ihtiyacı ise CATL tarafından tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) batarya tarafından karşılanacak. Bununla birlikte MIIT kayıtlarında modelin menzili ve batarya kapasitesi gibi bazı teknik ayrıntılar henüz açıklanmış değil.
Avrupa'ya da gelebilir
ID. Era 5X'in Çin pazarının dışına çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Volkswagen, Çin'de geliştirilen ID. Era serisi modellerini Avrupa'da da satışa sunmayı değerlendiriyor. Bu gerçekleşirse ID. Era 5X, Volkswagen'in Çinli teknoloji şirketleriyle geliştirdiği yeni nesil elektrikli araçların Avrupa pazarına taşınmasında önemli modellerden biri olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: