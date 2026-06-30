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    Yeni nesil Opel Astra 2029'da geliyor: Hatchback formu tarihe karışabilir

    Opel CEO'su Florian Huettl, 2029-2030 yıllarında yollara çıkacak yeni nesil Astra'da geleneksel hatchback gövde tipinin tamamen terk edilebileceğinin ipuçlarını verdi.

    Yeni Opel Astra için radikal karar! Hatchback olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 45 yıldır dünya genelinde hatchback ve station wagon formunda üretilen Opel Astra, müşteri alışkanlıklarının değişmesine kurban gitmek üzere. Sektörde popüler hatchback modellerin yerini hızla SUV ve yerden yüksek crossover modellerine bırakması, Opel yönetimini stratejik bir karara zorladı.

    CEO Florian Huettl, geleneksel hatchback formunun satışları artırmak için evrim geçirmesi gerekip gerekmediği sorusuna net bir yanıt verdi: "Yeni Astra'nın mutlaka geleneksel bir hatchback olması gerekmiyor. Ancak ana pazarımız olan Almanya'nın taleplerini karşılamak adına bir station wagon versiyonun kesinlikle olacağını söyleyebilirim."

    Bu açıklama, yeni Astra'nın tıpkı Volkswagen Passat B9 modelinde olduğu gibi sadece station wagon ve yerden yüksek bir crossover gövde tipiyle gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

    STLA One platformu ve 500 kilometreyi aşan menzil

    Yeni nesil Astra, Stellantis grubunun 2027 yılında yeni Corsa modeliyle birlikte kullanmaya başlayacağı yeni STLA One platform mimarisi üzerine yükselecek. Tamamen elektrikli odaklı geliştirilen bu platform, "cell-to-body" (bataryanın gövdeye yapısal olarak entegre edilmesi) teknolojisi sayesinde aracı ciddi oranda hafifletecek.

    Mevcut güncel Astra elektrikli versiyonunda 58.3 kWsa batarya ile yaklaşık 450 km menzil sunarken, yeni nesil akıllı güç yönetimi yazılımları sayesinde bu menzil 500 kilometrenin üzerine taşınacak. Ayrıca platformun 800V yüksek voltaj desteği sayesinde ultra hızlı şarj süreleri standart hale gelecek.

    Menzil Artırıcı (EREV) teknolojisi masada

    Opel, tamamen elektrikli modelin yanında Stellantis grubunun yeni hibrit çözümlerini de Astra'ya entegre etmeyi planlıyor. Mevcut şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemlerin satış payının düşük kalması nedeniyle marka, içten yanmalı motorun sadece bataryayı besleyen bir jeneratör görevi gördüğü Menzil Artırıcı (EREV) teknolojisini değerlendiriyor.

    Almanya'daki Rüsselsheim fabrikasında üretileceği kesinleşen yeni Astra projesi için Stellantis grubu, tesise ve bölgedeki Ar-Ge merkezlerine toplamda 1 milyar euroluk dev bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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