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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu

    Xiaomi'nin yeni giyilebilir cihazları Mi Watch ve Mi Watch Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. Mi Watch ve Mi Watch Lite'ın Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    8 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,9b
    30
    11
    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu
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    Xiaomi'nin akıllı saat modeli Mi Watch ve akıllı bileklik modeli Mi Watch Lite Türkiye’de satışa çıktı. Mi Watch 1099 TL’ye, Mi Watch Lite 599 TL’ye satılıyor.

    Xiaomi’de aynı isimde iki cihaz bulunduğu için yazının başında özellikle vurgulamakta fayda var. Satışa sunulan Mi Watch modeli, 30 Eylül 2020’de tanıtılan yuvarlak tasarıma sahip model. Mi Watch Lite ise 10 Aralık 2020’de tanıtılan kare tasarımlı model.

    Mi Watch özellikleri

    Mi Watch; 1.39 inç AMOLED ekrana, Snapdragon Wear 3100 işlemciye, dahili GPS özelliğine sahip. 117 farklı egzersizi takip edebiliyor. Pili 16 gün dayanıyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde havuzda rahatlıkla kullanılabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı

    Mi Watch Lite özellikleri

    Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Mi Watch Lite; kısıtlı fonksiyonlara sahip olduğu için akıllı bileklik olarak sınıflandırılıyor. 1.4 inç boyutunda TFT bir ekran ile geliyor. 11 farklı egzersizi takip edebiliyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde 50 metre derinliğe kadar tuzsuz suda kullanılabiliyor. Dahili GPS özelliği bulunuyor. Pili normal kullanımda 9 gün, GPS sürekli açıkken 10 saatlik kullanım vaat ediyor. Bildirimleri görüntüleme, kalp ritmini ölçe, hava durumunu takip etme ve müziği kontrol etme özelliklerine yer verilmiş. Detaylı bilgi için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı"

    Mi Watch ve Mi Watch Lite modelleri, Xiaomi’nin online satış sitesi mishoptr'de satışa sunuldu.

    https://www.mishoptr.com/urun/xiaomi-mi-watch-lite

    https://www.mishoptr.com/urun/xiaomi-mi-watch

    Güncelleme: Xiaomi'nin resmi satış sitesi mishoptr'de Mi Watch ismiyle satışa çıkan modelde eSIM bulunup bulunmadığını tam olarak anlayamadım. Haberin ilk halinde eSIM bulunduğunu yazmıştım. Eğer satıştaki model global pazarda Mi Watch Revolver ismiyle satılan modelse eSIM desteği bulunmuyor.



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Technotronic (Çağlar Deniz) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyatlar yüksek geldi bana
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    HBeg 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu ucubeleri takacağıma mekanik saat takarım havam olur kombin yaparım. Çoluk çocuk taksın bunu basınca ışığı da yanıyordur.
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    seckinar (m. ..) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi watch lite almayı düşünüyordum ama bu fiyatlandırma gerçekten de yüksek.

    Mi Watch Lite ve Redmi Watch birbirine benzeyen cihazlar. Bir de Realmi Watch modeli var. Olmadı, bu 2 cihazı değerlendirmeli.
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    pro-üye (olcay parlak) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar kazık. Ayrıca işletim sistemi yazmıyor
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habere bir güncelleme ekledim. Mi Watch'un tam olarak hangi model olduğunu açıkçası anlayamadım. Arkadaşların dediği gibi Mi Watch Revolver modeli olabilir. Farklı bir model de olabilir.

    Xiaomi'deki ürün isimlendirmeleri ülkeden ülkeye değiştiği için bizim de kafamız karışıyor. Ben Xiaomi Türkiye'nin tercih ettiği isimi kullandım. Mi Watch dedim.

    Mi Watch Lite'ın farklı bir çeşidi olmadığı için onunla ilgili kafa karışıklığımız yok.
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    kaptaninseyirdefteri ( Jacksparrow) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu modelde e sim yok. bu model mi watch revolve. düzeltelim lütfen
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    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Siteye gittim, şu ülkede satış yapan adamlara bak. Kim bilir hangi vizyonsuzdur sahibi.

    Şu haber kadar bilgi yok sitede.

    Ürün özellikleri diye bölüm var, tenezzül edip bir kalem bilgi girmemişler.

    Eee yuh yani yav.
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    __Nikolaus__ 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi watch un en dikkat çeken özelliği e-sim özelliği ama mi.tr sitesinde bunla ilgili birşey yok , alıp e-sim destekli kullanabilirmiyiz acaba ? ayrıca operatör tarafından da cihazın desteklenmesi gerekir mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) __Nikolaus__
    Mi watch da var e sim ama isimlendirme de karışıklık olmuş xiaomi tr nin mi watch diye sattığı saat avrupa pazarında mi watch revolve diye geçiyor ve e sim bulunmuyor bildiğim kadarıyla. Kare olan mi watch da bulunyor
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    tavernac1 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei watch fit bundan daha iyi bence.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi watch lite aliexpress fiyatı 377 ekstra vergi çıkmazsa 400 civarına alınır.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyatlar yüksek geldi bana
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    1876 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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