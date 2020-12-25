Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu

Xiaomi'nin akıllı saat modeli Mi Watch ve akıllı bileklik modeli Mi Watch Lite Türkiye’de satışa çıktı. Mi Watch 1099 TL’ye, Mi Watch Lite 599 TL’ye satılıyor.
Xiaomi’de aynı isimde iki cihaz bulunduğu için yazının başında özellikle vurgulamakta fayda var. Satışa sunulan Mi Watch modeli, 30 Eylül 2020’de tanıtılan yuvarlak tasarıma sahip model. Mi Watch Lite ise 10 Aralık 2020’de tanıtılan kare tasarımlı model.
Mi Watch özellikleri
Mi Watch; 1.39 inç AMOLED ekrana, Snapdragon Wear 3100 işlemciye, dahili GPS özelliğine sahip. 117 farklı egzersizi takip edebiliyor. Pili 16 gün dayanıyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde havuzda rahatlıkla kullanılabilir.İlginizi Çekebilir Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı
Mi Watch Lite özellikleri
Mi Watch Lite; kısıtlı fonksiyonlara sahip olduğu için akıllı bileklik olarak sınıflandırılıyor. 1.4 inç boyutunda TFT bir ekran ile geliyor. 11 farklı egzersizi takip edebiliyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği sayesinde 50 metre derinliğe kadar tuzsuz suda kullanılabiliyor. Dahili GPS özelliği bulunuyor. Pili normal kullanımda 9 gün, GPS sürekli açıkken 10 saatlik kullanım vaat ediyor. Bildirimleri görüntüleme, kalp ritmini ölçe, hava durumunu takip etme ve müziği kontrol etme özelliklerine yer verilmiş. Detaylı bilgi için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı"
Mi Watch ve Mi Watch Lite modelleri, Xiaomi’nin online satış sitesi mishoptr'de satışa sunuldu.
https://www.mishoptr.com/urun/xiaomi-mi-watch-lite
https://www.mishoptr.com/urun/xiaomi-mi-watch
Güncelleme: Xiaomi'nin resmi satış sitesi mishoptr'de Mi Watch ismiyle satışa çıkan modelde eSIM bulunup bulunmadığını tam olarak anlayamadım. Haberin ilk halinde eSIM bulunduğunu yazmıştım. Eğer satıştaki model global pazarda Mi Watch Revolver ismiyle satılan modelse eSIM desteği bulunmuyor.
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Mi Watch Lite ve Redmi Watch birbirine benzeyen cihazlar. Bir de Realmi Watch modeli var. Olmadı, bu 2 cihazı değerlendirmeli.
Xiaomi'deki ürün isimlendirmeleri ülkeden ülkeye değiştiği için bizim de kafamız karışıyor. Ben Xiaomi Türkiye'nin tercih ettiği isimi kullandım. Mi Watch dedim.
Mi Watch Lite'ın farklı bir çeşidi olmadığı için onunla ilgili kafa karışıklığımız yok.
Şu haber kadar bilgi yok sitede.
Ürün özellikleri diye bölüm var, tenezzül edip bir kalem bilgi girmemişler.
Eee yuh yani yav.
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