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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı

    Micron’un oyunculara yönelik alt firması Ballistix’in bellekleriyle yapılan hız aşırtma denemesi sonucunda yeni bir dünya rekoru kırıldı.
    14 sa.
    1,2b
    1
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı
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    ABD’li bellek ve hafıza çözümleri üreticisi Micron oyuncuları hedef aldığı yüksek performanslı bellekleriyle son aylarda bir hayli dikkat çeken denemeler gerçekleştiriyor. Firmanın son hız aşırtma etkinliği yeni bir rekorla sonuçlandı.

    Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı
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    4000 MHz’de CL 18 değerinde görev yapan Ballistix Elite 4000’in 8 GB kapasiteli tek kitinin ASUS X570 ROG CROSSHAIR VII IMPACT anakartı üzerinde Ryzen 5 3600X eşliğinde çalıştırıldığı testte soğutma için sıvı azota yer verilmiş.

    6024 MHz'e erişildi

    Uzun süren denemeler sonucunda 6024 MHz’de stabil kalan bellek frekansı Micron’un son 5 ay içerisindeki 3. Hızaşırtma rekoru niteliğini taşıyor. Son kullanıcılar için heyecan verici olsa da bu seviyeler henüz günlük kullanım için pratikte geçerliliği olmayan değerler. Buna karşın isteyen donanım tutkunları Ballistix Elite kitlerinin XMP desteği sayesinde tatmin edici seviyelere zahmetsizce tırmanabilirler.



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