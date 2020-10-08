Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor

    Microsoft, Windows 10'da kullanıcıların bilgisayarlarını oyun, yaratıcılık, aile kullanımı ve daha fazlası için özelleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir kurulum ekranını test ediyor.
    2 hf.
    6,2b
    1
    28
    İşletim Sistemleri
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft yakında Windows 10'u kurarken bilgisayarı nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı olarak farklı kurulum deneyimleri sunacak.

    İnsanların Windows 10'u farklı amaçlarla kullanması üzerine Microsoft, kurulum sırasında sunulan seçenekleri ve araçları özelleştirmek için bilgisayarı nasıl kullanmayı planladığınızı belirtmenizi isteyen yeni bir kurulum ekranını test etmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi

    Ayrıca Bkz. "Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü"

    Kurulum özelleştirmeleri hangi kategorileri içeriyor?

    Microsoft'tan yapılan açıklamada: "Geri bildirimlere dayanarak, cihazınızı nasıl kullanmayı planladığınızı daha iyi anlamanıza ve amaçlanan kullanımınıza göre cihazınızı özelleştirmeye yardımcı olmak için Windows kurulumuna(OOBE) bir sayfa eklemeyi araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Microsoft'un test ettiği farklı kategoriler şunları içeriyor:

    • Oyun: Oyun oynayın ve keşfedin, yeni sürümleri takip edin.
    • Aile: Bu cihazda tüm aile ile bağlantı kurun, güvenlik ayarlarını düzenleyin ve herkese kendi profilini verin.
    • Yaratıcılık: Romanlardan sunumlara, fotoğraflardan videolara kadar fikirlere hayat verin.
    • Okul Çalışması: Not alın, makaleler yazın ve projeler üzerinde işbirliği yapın.
    • Eğlence: Video izleyin, web'e göz atın ve sosyal medyaya bağlanın.
    • İş: Giderleri takip edin, müşterileri yönetin ve işinizi yürütün.

    Microsoft bu özelliği ilk olarak Windows Insider geliştirme kanalında Windows 10 sürüm 20231'in bir parçası olarak küçük bir kullanıcı alt kümesiyle test ediyor. Testlerin başarılı olması dahilinde bu kurulum ekranı, Windows 10'u tekrar veya ilk defa yükleyen kullanıcılara sunulmaya başlanacak.



    https://www.engadget.com/windows-10-customized-setup-015613729.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    arion (Onur Torun) 2 hf. en beğenilen
    İyi de sanane bundan Microsoft? Bugün oyun oynayacağım, yarın kod yazacağım, bir yandan diğer monitörden film izleyeceğim. Ben yokken çocuğum okuldan ders çalışacak.



    Neden sorunları çözmeden yenilik peşindesiniz?
    İyi de sanane bundan Microsoft? Bugün oyun oynayacağım, yarın kod yazacağım, bir yandan diğer monitörden film izleyeceğim. Ben yokken çocuğum okuldan ders çalış...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Acaba sadece Porn* için girenlere nasıl bir windows sunacak çok merak ediyorum! Microsoft bak adın pezğvenke çıkar ben sana söyleyeyim.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Onun yerine windows gamer edition çıkarsa daha mantıklı.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kraaz (Altan CAN) 1 hf.
    Bu ekran yerine , hangi servisler yüklensin hangisi yüklenmesin seçilse daha iyi. Bir ton saçma sapan takip servisi filan var, Koruma servisi, Yok firewall servisi, Ben kendi firewalımı veya antivirusumu kullanacam belki , yüklenmesin diye seçilebilsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heavyy (heav avyy) 1 hf.
    Microsoft resmen saçmalamış!

    Kafaları güzel bu adamların herhalde.

    Bilgisayar olum bu, xbox yada ps5 değil ki sadece oyun oynansın, nitekim konsolar da artık internete girebiliyor, film izleniyor.

    Oyunda oynarım, ailemle bağlantı da kurarım, fotoğraf video ile de ilgilenirim, işlerimi de yürütürüm.

    Şaka mı bu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Bilgisayardan bahsediyoruz, konsol değil ki bu. Günümüzde bilgisayar kullanıcıları orada sıralananların hemen hemen hepsini zaten yapıyor. Hepsi diye de seçenek koysunlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pranis (burak öztürk) 2 hf.
    Win 7 de kalmak için bir sebep daha.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 2 hf.
    Adobe Photoshop'u hatırlattı onda da ekran seçiyoruz ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Haplo (Haplo ) 2 hf.
    Ben anlamadım bu iş ne işe yarıyor. Gaming seçersek One Note falan yüklenmiyor mu yani? Yaratıcılık seçersek oyun mu oynayamıyoruz? Ne boş işler bunlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    İş bilgisayarım ve oyun bilgisayarım farklı değil, Türkiye'de yaşıyorum. Kusura bakma Microsoft.. Hepsini işaretle geç :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brk6152 2 hf.
    Boş işler peşinde Microsoft
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    einhander (Erdem ) 2 hf.
    bırden fazla secmemıze olanak saglıyorsa cok sevınırım.oyun ve eglence seceneklerı ıle kurulmasını tercıh ederdım sıstemımın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 hf.
    Bunca senedir microsoftun insanlarin ne isteyecegini bir kere dogru tahmin ettigine sahit olmadim. Bunu teknik yardim sayfalarinda gorebilirsiniz. Nadiren aradiginiz sorunun cevabini verir. Gecmis urunleri windows rt, kin one, kinnect, windows phone hep benzer nedenlerden basarili olamadi, kullanicinin ne istedigini anlamadigi umursamadigi icin. Olacagi soyliyim, siz tercihde bulunacaksiniz microsoft pc yi hic kullanmiyacaginiz kendi appleriyle dolduracak, arayuzde sacma degisiklikler yapacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6206 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 10 ve
    3 etiket daha windows 10 kurulum ekranı windows 10 kurulum özelliştirmeleri Yazılım
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Oppo Reno 4 Pro kutusundan çıkıyor! 2 hf. AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı? 2 hf. AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti 2 hf. Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti 2 hf. RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı 2 hf. AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri 2 hf. Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak 2 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi 2 hf. Google Stadia mobilden erişime hazır 2 hf. Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor 2 hf. Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir 2 hf. 70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 2 hf. Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü 2 hf. RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor 2 hf. Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor 2 hf. AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı 2 hf. Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu 2 hf. İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz? 2 hf. HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor 2 hf. iPhone 13 ile çentik küçülüyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor Sonraki Blizzard Fransa ofisi kapanıyor 2 hf. Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX 2 hf. Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı 2 hf. iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor 2 hf. Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı 2 hf. Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi 2 hf. Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı 2 hf. Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik 2 hf. Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı 2 hf. Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4 2 hf. Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 2 hf. Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor 2 hf. Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor 2 hf. eFootball PES 2021 Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 2 hf. Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı 2 hf. Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır 2 hf. 2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek 2 hf. PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada 2 hf. Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon 2 hf. 2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız