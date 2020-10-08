Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor

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Microsoft yakında Windows 10'u kurarken bilgisayarı nasıl kullanmayı planladığınıza bağlı olarak farklı kurulum deneyimleri sunacak.

İnsanların Windows 10'u farklı amaçlarla kullanması üzerine Microsoft, kurulum sırasında sunulan seçenekleri ve araçları özelleştirmek için bilgisayarı nasıl kullanmayı planladığınızı belirtmenizi isteyen yeni bir kurulum ekranını test etmeye başladı.

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Kurulum özelleştirmeleri hangi kategorileri içeriyor?

Microsoft'tan yapılan açıklamada: "Geri bildirimlere dayanarak, cihazınızı nasıl kullanmayı planladığınızı daha iyi anlamanıza ve amaçlanan kullanımınıza göre cihazınızı özelleştirmeye yardımcı olmak için Windows kurulumuna(OOBE) bir sayfa eklemeyi araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Microsoft'un test ettiği farklı kategoriler şunları içeriyor:

Oyun : Oyun oynayın ve keşfedin, yeni sürümleri takip edin.

: Oyun oynayın ve keşfedin, yeni sürümleri takip edin. Aile : Bu cihazda tüm aile ile bağlantı kurun, güvenlik ayarlarını düzenleyin ve herkese kendi profilini verin.

: Bu cihazda tüm aile ile bağlantı kurun, güvenlik ayarlarını düzenleyin ve herkese kendi profilini verin. Yaratıcılık : Romanlardan sunumlara, fotoğraflardan videolara kadar fikirlere hayat verin.

: Romanlardan sunumlara, fotoğraflardan videolara kadar fikirlere hayat verin. Okul Çalışması : Not alın, makaleler yazın ve projeler üzerinde işbirliği yapın.

: Not alın, makaleler yazın ve projeler üzerinde işbirliği yapın. Eğlence : Video izleyin, web'e göz atın ve sosyal medyaya bağlanın.

: Video izleyin, web'e göz atın ve sosyal medyaya bağlanın. İş: Giderleri takip edin, müşterileri yönetin ve işinizi yürütün.

Microsoft bu özelliği ilk olarak Windows Insider geliştirme kanalında Windows 10 sürüm 20231'in bir parçası olarak küçük bir kullanıcı alt kümesiyle test ediyor. Testlerin başarılı olması dahilinde bu kurulum ekranı, Windows 10'u tekrar veya ilk defa yükleyen kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

https://www.engadget.com/windows-10-customized-setup-015613729.html

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