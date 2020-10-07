Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü

    Realme, bugün yaptığı bir etkinlikle, ince çerçeveli, metal ayaklı ve 55 inç sinematik ekranlı dünyanın ilk SLED teknolojisine sahip Realme SLED 55 inç 4K TV'yi piyasaya sürdü.
    2 hf.
    5,7b
    1
    12
    Televizyonlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji şirketi Realme, bugün yaptığı lansman etkinliğinde dünyanın ilk SLED teknolojili 4K Smart TV'sini piyasaya sürdü. SLED TV üretim sürecinde, SPD(Spektral Güç Dağıtım) teknolojisi kullanıldı. Bunun dışında SLED TV, çerçevesiz bir tasarıma, MediaTek işlemciye, stereo hoparlörlere, dahili Chromecast'e daha birçok özelliğe sahip.

    Ayrıca Bkz. "Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor"

    Relame SLED 55 inç 4K Smart TV özellikleri

    Relame SLED TV'nin, 4K (3840 x 2160 piksel) çözünürlüklü ekranında, doğal bir izleme deneyimi sunan ve mavi ışığa karşı göz koruması sağlayan SLED panel kullanıyor.

    Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Normal QLED panellerde mavi arka aydınlatma sistemi bulunurken, SLED daha doğru renkler, daha geniş renk üretim aralığı elde etmek ve gözlerinizi zararlı mavi ışıktan korumak için kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) arka aydınlatma sistemi kullanıyor. SLED TV ayrıca 178 dereceye kadar görüş alanı sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme, dünyanın ilk SLED TV'sini tanıttı!

    Realme SLED TV, yüzde 108 NTSC renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekliyor.  Bu da ekranın daha fazla rengi doğru şekilde üretebileceği anlamına geliyor. TV ayrıca, HDR10 + oynatmayı destekliyor.

    TV, Chrome Boost görüntü motoruna sahip Mali 470 GPU ve 16 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Cortex-A55 CPU'ya sahip dört çekirdekli bir MediaTek işlemciden güç alıyor.

    Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Realme 55 inç SLED TV, 24W dörtlü stereo hoparlörlerle donatılmıştır ve altta iki set hoparlör bulunuyor. TV'nin ses performansı da Dolby Audio desteği ile güçlendirilmiş.

    Bağlantı özellikleri konusunda ise SLED TV'nin, Realme TV Chromecast, 2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 için yerleşik desteğe sahiptir. Ayrıca, TV'de üç HDMI bağlantı noktası, bir AV bağlantı noktası, iki USB bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası ve bir Koaksiyel bağlantı noktası bulunuyor.

    Realme SLED TV, Android TV 9.0'da  çalışır ve Netflix, Prime Video ve daha fazlası gibi uygulamalar önceden yüklenmiş olarak gelir.

    Realme 55 inç 4K SLED TV, yüzde 94,6 ekran / gövde oranına sahip ve 12,8 kilogram ağırlığında. 

    Şu an için yalnızca Hindistan'da satışa sunulacak olan Relame SLED 55 inç 4K Smart TV, 42.999 Rs'den(yaklaşık 590 dolar) kullanıcılarıyla buluşacak.



    Kaynakça https://gadgets.ndtv.com/tv/news/realme-smart-sled-tv-55-inch-100w-soundbar-price-in-india-rs-42999-6999-launch-specifications-2306453 https://event.realme.com/in/realme-smart-tv-intrigue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor
    1 gün
    Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 2 hf. en beğenilen
    İnanılır gibi değil 40 yıllık LCD teknolejisini nasıl sunacaklarını şaşırdılar garip garip LCD panel aydınlatmalarını piyasaya sürerek uzatmaları oynuyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Panel tipi nedir? QLED gibi VA panel mi yoksa IPS panel mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    İsterse dünyanın en üst görüntü veren TV'si olsun bu görüntüyü verebilmesi için görüntünün de dünyanın en üst kalite görüntüsü olması gerekiyor. E bizim HD Tivibu haber ve belgeseller ve 1080P konvert veya Blueray fimlerde böyle bir kalite yok ki bunda neyin iyisini göreceğiz?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Drahmizm (Deniz Pirasa) 2 hf. monacomen
    Her şey bir birine karıştırılmış, mesele 1080p yada 4K meselesi değil. Günümüzdeki LED TV lerin hiç biri tüplü tvlerin kalitesini verecek kadar gelişmedi. Panel kalitesi ve kaynağı iyi bir şekilde verebilmesi gerekiyor ancak kaliteyi geçin hepsi o kadar çok kusurlular ki satılmaları yanlış.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf.
    İlk önce her bir piksel için rgb ledler var sandım. Zaten var olan rgb led arka aydınlatmalı lcd panellere kendilerince isim uydurmuşlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Berringer (Ahmet ) 2 hf.
    Yok Qled, yok Sled, yok Miniled, yok Amoled, yok Vled yok Zled,
    Led Led bıktık ya
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 2 hf. (düzenlendi)
    Birisi Süreyya hanımın muhteşem değişimini atsın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 2 hf. en beğenilen
    İnanılır gibi değil 40 yıllık LCD teknolejisini nasıl sunacaklarını şaşırdılar garip garip LCD panel aydınlatmalarını piyasaya sürerek uzatmaları oynuyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fakasupi (Harun Balaban) 2 hf. joven
    Pazarlama stratejisi işte napsin garibanlar ekmek parası peşindeler :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Blizzard Fransa ofisi kapanıyor 2 hf. Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX 2 hf. Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı 2 hf. iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor 2 hf. Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı 2 hf. Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi 2 hf. Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı 2 hf. Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik 2 hf. Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı 2 hf. Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4 2 hf. Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 2 hf. Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor 2 hf. Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor 2 hf. eFootball PES 2021 Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 2 hf. Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı 2 hf. Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır 2 hf. 2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek 2 hf. PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada 2 hf. Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon 2 hf. 2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü Sonraki 2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir 2 hf. Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı 2 hf. GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu 2 hf. İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor 2 hf. Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu 2 hf. Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor 2 hf. ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi 2 hf. Dünyanın ilk akıllı akü desteği rekor kırıyor 2 hf. COD: Black Ops Cold War beta PC sistem gereksinimleri açıklandı 2 hf. PS5 için ilk satış hedefi 7.5 milyondan fazla 2 hf. Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak 2 hf. iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı! 2 hf. Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu 2 hf. G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak 2 hf. Samsonite akıllı sırt çantasını sunar 2 hf. Microsoft Surface Duo kullanıcıları, akıllı telefonun kasasının çatlamasından şikayetçi 2 hf. Tek kablo ile bütün sorunları çözün! "Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock" video inceleme 2 hf. Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi 2 hf. Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız