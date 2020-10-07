Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü

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Çinli teknoloji şirketi Realme, bugün yaptığı lansman etkinliğinde dünyanın ilk SLED teknolojili 4K Smart TV'sini piyasaya sürdü. SLED TV üretim sürecinde, SPD(Spektral Güç Dağıtım) teknolojisi kullanıldı. Bunun dışında SLED TV, çerçevesiz bir tasarıma, MediaTek işlemciye, stereo hoparlörlere, dahili Chromecast'e daha birçok özelliğe sahip.

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Relame SLED 55 inç 4K Smart TV özellikleri

Relame SLED TV'nin, 4K (3840 x 2160 piksel) çözünürlüklü ekranında, doğal bir izleme deneyimi sunan ve mavi ışığa karşı göz koruması sağlayan SLED panel kullanıyor.

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Normal QLED panellerde mavi arka aydınlatma sistemi bulunurken, SLED daha doğru renkler, daha geniş renk üretim aralığı elde etmek ve gözlerinizi zararlı mavi ışıktan korumak için kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) arka aydınlatma sistemi kullanıyor. SLED TV ayrıca 178 dereceye kadar görüş alanı sunuyor.

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Realme SLED TV, yüzde 108 NTSC renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekliyor. Bu da ekranın daha fazla rengi doğru şekilde üretebileceği anlamına geliyor. TV ayrıca, HDR10 + oynatmayı destekliyor.

TV, Chrome Boost görüntü motoruna sahip Mali 470 GPU ve 16 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Cortex-A55 CPU'ya sahip dört çekirdekli bir MediaTek işlemciden güç alıyor.

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Realme 55 inç SLED TV, 24W dörtlü stereo hoparlörlerle donatılmıştır ve altta iki set hoparlör bulunuyor. TV'nin ses performansı da Dolby Audio desteği ile güçlendirilmiş.

Bağlantı özellikleri konusunda ise SLED TV'nin, Realme TV Chromecast, 2.4GHz ve 5GHz Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 için yerleşik desteğe sahiptir. Ayrıca, TV'de üç HDMI bağlantı noktası, bir AV bağlantı noktası, iki USB bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası ve bir Koaksiyel bağlantı noktası bulunuyor.

Realme SLED TV, Android TV 9.0'da çalışır ve Netflix, Prime Video ve daha fazlası gibi uygulamalar önceden yüklenmiş olarak gelir.

Realme 55 inç 4K SLED TV, yüzde 94,6 ekran / gövde oranına sahip ve 12,8 kilogram ağırlığında.

Şu an için yalnızca Hindistan'da satışa sunulacak olan Relame SLED 55 inç 4K Smart TV, 42.999 Rs'den(yaklaşık 590 dolar) kullanıcılarıyla buluşacak.

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