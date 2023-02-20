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    Microsoft, Bing sohbet robotunun yanıtlarını reklamla dolduracak

    Microsoft güncellenmiş arama motorundan nasıl para kazanmayı planladığını reklam ajanslarıyla görüşmeye başladı. Şirket yapay zeka tabanlı sohbet robotunun yanıtlarına reklam yerleştirecek.
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    Microsoft, Bing sohbet robotunun yanıtlarını reklamla dolduracak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yerleşik yapay zekaya sahip Bing arama motoruna reklam eklemeyi planlıyor. Reuters tarafından servis edilen habere göre yazılım devi yeni Bing'den nasıl para kazanmayı planladığını reklam ajanslarıyla görüşmeye başladı.

    Microsoft büyük bir reklam ajansıyla yaptığı toplantıda, sinir ağının yanıtlarına reklam bağlantılarının yerleştirilmesine izin vermeyi planladığını söyledi. Şirketin hali hazırda Bing sohbet robotunda reklamları test ettiği bildiriliyor.

    Microsoft, Bing sohbet robotunun yanıtlarını reklamla dolduracak Tam Boyutta Gör

    Reklam denemeleri başladı

    Aktarılan bilgilere göre Bing'in verdiği yanıtlarda reklamlar yer alacak. Örneğin bir kullanıcı bulunduğu bölgedeki en iyi otelleri sorduğunda, sinir ağı Microsoft'a ücretli reklam veren otellerin isimlerini verecek. Hatta şirket bu konuda ilk adımı atmış bile.

    Bing'in sohbet robotuna araba hava filtresi fiyatı sorulduğunda otomobil parçaları satan Parts Geek isimli e-ticaret sitesiyle ilgili sonuçlar gösteriliyor. Yani reklam yerleşimi, yeni Bing'in henüz sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılabilen ilk sürümünde test edilmeye başlanmış durumda.

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