Prometheus yapay zekâ sistemi Microsoft Office'e geliyor

Önümüzdeki haftalarda sunulacak yeni özellikler Microsoft Office uygulamalarının çehresini ciddi anlamda değiştirecek. Kullanıcıların daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak. Konuyla ilgili duyurunun Mart ayında yapılacağı söyleniyor.
Yapay zeka nelere yardımcı olacak?
Prometheus'un Outlook'ta arama sonuçlarını iyileştirmek ve e-postalara yanıt önermek için test edildiği daha önce ortaya çıkmıştı. Yapay zekâ sistemi ayrıca Word'de metin yazarken de kullanıcılara yardımcı olacak şekilde dizayn ediliyor.
Office araçlarındaki sinir ağı örneğin Excel'de kullanılmak üzere elektronik tablolar oluşturabileceği gibi Dall-E aracılığıyla PowerPoint sunum slaytları hazırlayabilecek. Prometheus'un aynı zamanda Microsoft Teams platformuna da eklenmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah