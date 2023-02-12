Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Prometheus yapay zekâ sistemi Microsoft Office'e geliyor

    Bing'in akıllı arama motoruna dönüştürülmesi sadece bir başlangıç. Microsoft, yapay zekâyı kademeli olarak ürünlerinin çoğuna yerleştirmek istiyor. Bir sonraki adım Microsoft Office olacak.
    2
    Prometheus yapay zekâ sistemi Microsoft Office'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Prometheus olarak adlandırılan kendi ChatGPT benzeri yapay zekâ sistemini çeşitli ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Yazılım devi sinir ağını Bing'e uygulamıştı. Şimdi ise sırada Word, PowerPoint ve Outlook gibi Microsoft Office yazılımları var.

    Önümüzdeki haftalarda sunulacak yeni özellikler Microsoft Office uygulamalarının çehresini ciddi anlamda değiştirecek. Kullanıcıların daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak. Konuyla ilgili duyurunun Mart ayında yapılacağı söyleniyor.

    Prometheus yapay zekâ sistemi Microsoft Office'e geliyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka nelere yardımcı olacak?

    Prometheus'un Outlook'ta arama sonuçlarını iyileştirmek ve e-postalara yanıt önermek için test edildiği daha önce ortaya çıkmıştı. Yapay zekâ sistemi ayrıca Word'de metin yazarken de kullanıcılara yardımcı olacak şekilde dizayn ediliyor.

    Office araçlarındaki sinir ağı örneğin Excel'de kullanılmak üzere elektronik tablolar oluşturabileceği gibi Dall-E aracılığıyla PowerPoint sunum slaytları hazırlayabilecek. Prometheus'un aynı zamanda Microsoft Teams platformuna da eklenmesi planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

    Profil resmi
    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    slazenger parfüm hangisi güzel peugeot 206 paket sıralaması boksa başlama yaşı 4. sınıfta erasmusa gidilir mi bilgisayar soğuktan etkilenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H5
    Monster Huma H5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız