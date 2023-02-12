Tam Boyutta Gör Microsoft, Prometheus olarak adlandırılan kendi ChatGPT benzeri yapay zekâ sistemini çeşitli ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Yazılım devi sinir ağını Bing'e uygulamıştı. Şimdi ise sırada Word, PowerPoint ve Outlook gibi Microsoft Office yazılımları var.

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Önümüzdeki haftalarda sunulacak yeni özellikler Microsoft Office uygulamalarının çehresini ciddi anlamda değiştirecek. Kullanıcıların daha hızlı ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak. Konuyla ilgili duyurunun Mart ayında yapılacağı söyleniyor.

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Yapay zeka nelere yardımcı olacak?

Prometheus'un Outlook'ta arama sonuçlarını iyileştirmek ve e-postalara yanıt önermek için test edildiği daha önce ortaya çıkmıştı. Yapay zekâ sistemi ayrıca Word'de metin yazarken de kullanıcılara yardımcı olacak şekilde dizayn ediliyor.

Office araçlarındaki sinir ağı örneğin Excel'de kullanılmak üzere elektronik tablolar oluşturabileceği gibi Dall-E aracılığıyla PowerPoint sunum slaytları hazırlayabilecek. Prometheus'un aynı zamanda Microsoft Teams platformuna da eklenmesi planlanıyor.

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Prometheus yapay zekâ sistemi Microsoft Office'e geliyor