Microsoft bulut hizmetlerinde acil yardım altyapısına öncelik verecek

Microsoft, Azure bulut hizmetlerinin aşırı talep sebebiyle sıkıntıya düşmesi durumunda ne olacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre firma, acil durum destek ekiplerine ve kritik altyapılara öncelik verecek. Geçen hafta Microsoft Teams’deki yüzde 40 kullanıcı artışıyla çökmeler yaşayan firma, bu sebeple konu üzerinde bir plan belirtme ihtiyacı hissetmiş olmalı.

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Microsoft, yayınladığı raporda altyapıdaki performansı 7 gün 24 saat incelediklerini belirtiyor ve eğer talep artışı devam ederse, dünyanın herhangi bir yerinde öncelik kritik altyapılar olacaktır şeklinde ifade ediyor. Bu kritik altyapılar arasında sağlık hizmetleri, acil durum idare sistemleri ve acil yardım müdahale altyapıları yer alıyor. Kritik hizmetlerin içerisinde ayrıca Microsoft Teams de yer alıyor zira devlet kurumları, uzaktan çalışanlarıyla koordinasyon için Microsoft’un hizmetini sıklıkla kullanıyor.

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/our-commitment-to-customers-and-microsoft-cloud-services-continuity/?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-4tG_jC2afW92TMocZ_eJrg&epi=nOD_rLJHOac-4tG_jC2afW92TMocZ_eJrg&irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7593_1243925&tduid=(ir__whx9minpfokfryxokk0sohzg0e2xlac30v6nu3mt00)(7593)(1243925)(nOD_rLJHOac-4tG_jC2afW92TMocZ_eJrg)()&irclickid=_whx9minpfokfryx

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