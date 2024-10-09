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    Nvidia’nın yeni çipi "daha güçlü" yapay zeka için dünyada ilk kez Microsoft sunucularında

    Yapay zekanın (AI) doyumsuz işlem gücünü karşılamak için geliştirilen Nvidia Blackwell AI GPU’ları dünyada ilk kez Microsoft sunucularında yer aldı. Üstelik çalışır vaziyetteler.
    Dünyanın ilk Nvidia Blackwell AI GPU’ları Microsoft sunucularında Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın Blackwell tabanlı yapay zeka (AI) GPU’ları ve çipleri sektör tarafından bir süredir bekleniyor. Bu çipler ile yapay zekada kullanılan ve parametreleri artık trilyonlarla ölçülen büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi gerçekleştirilecek. Şimdi ise Microsoft’un bulut platformu Azure, Blackwell ürünlerine halihazırda sahip olduğunu duyurdu.

    Daha güçlü yapay zekalar gelecek

    Microsoft Azure, Nvidia’nın en yeni Blackwell işlemcilerini kullanan sunucularını devreye soktuğunu duyurdu. Nvidia'nın Blackwell tabanlı GB200 çipleri, yapay zeka gibi yüksek performans gerektiren uygulamaların eğitiminde kullanılacak. Microsoft ise bu güçlü donanımı kullanan ilk bulut hizmet sağlayıcısı olduğunu resmen açıkladı.

    Microsoft Azure tarafından yapılan duyuruda, GB200 işlemcili yapay zeka sunucularının çalışmaya başladığı ve bu sunucuların gelişmiş sıvı soğutma sistemi ile donatıldığı belirtildi.

    Dünyanın ilk Nvidia Blackwell AI GPU’ları Microsoft sunucularında Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için GB200 çipi, iki Blackwell B200 GPU ve bir Grace CPU’dan oluşan bir süper çip konumunda. Her bir GPU, 192GB HBM3E belleğe sahipken, CPU ise 512GB LPDDR5 belleğe erişiyor. Bu da toplamda 896GB birleşik bellek anlamına geliyor. Bu bileşenler, yüksek hızlı veri aktarımını mümkün kılan NVLINK ile birbirine bağlanıyor. GB200 çipi ayrıca, GB200 NVL72 platformunda bir raf olarak da sunuluyor. İçerisinde 72 adet GPU ve 36 CPU olan bu platform, tek bir NVLINK domaini içinde 512 GPU’ya kadar ölçeklenebiliyor.

    Nvidia’nın B200 GPU’su, önceki nesil H100 işlemcilerine göre FP8 ve INT8 performansında 2.5 kat daha yüksek işlem kapasitesi sunuyor. 4.500 TFLOPS/TOPS seviyesine ulaşan bu işlemciler, büyük dil modellerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde eğitilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, FP4 veri formatında ise inanılmaz bir performans sunarak 9 PFLOPS işlem gücüne erişiyor.

    Sistemin üçte ikisi soğutma

    Microsoft’un bu yeni sunucularında kullandığı sıvı soğutma sistemi de dikkat çekiyor. GB200 tabanlı NVL72 sunucularının yaklaşık 120 kW enerji tüketimi ve ısısı göz önüne alındığında, bu tür gelişmiş soğutma çözümleri büyük önem taşıyor. Zaten görsele bakacak olursanız NVL72 platformunun üçte ikisinin soğutmaya ayrıldığını görebilirsiniz.

    Bu yeni donanım altyapısı, yapay zeka eğitim süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda daha karmaşık modellerin oluşturulmasına olanak tanıyacak. Bilindiği üzere ChatGPT üreticisi OpenAI, modellerini Azure üzerinde geliştiriyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu erken adımı OpenAI’a ve dolayısıyla Microsoft’un Copilot’una yarayacak.

    Blackwell tabanlı bu sunucuların ticari kullanım için yaygınlaştırılması 2024 yılı sonunda ya da 2025’in başında gerçekleşecek. Microsoft’un 18-22 Kasım 2024 tarihlerinde düzenleyeceği Ignite konferansında daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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