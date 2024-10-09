Nvidia’nın yeni çipi "daha güçlü" yapay zeka için dünyada ilk kez Microsoft sunucularında

Daha güçlü yapay zekalar gelecek
Microsoft Azure, Nvidia’nın en yeni Blackwell işlemcilerini kullanan sunucularını devreye soktuğunu duyurdu. Nvidia'nın Blackwell tabanlı GB200 çipleri, yapay zeka gibi yüksek performans gerektiren uygulamaların eğitiminde kullanılacak. Microsoft ise bu güçlü donanımı kullanan ilk bulut hizmet sağlayıcısı olduğunu resmen açıkladı.
Microsoft Azure tarafından yapılan duyuruda, GB200 işlemcili yapay zeka sunucularının çalışmaya başladığı ve bu sunucuların gelişmiş sıvı soğutma sistemi ile donatıldığı belirtildi.
Nvidia’nın B200 GPU’su, önceki nesil H100 işlemcilerine göre FP8 ve INT8 performansında 2.5 kat daha yüksek işlem kapasitesi sunuyor. 4.500 TFLOPS/TOPS seviyesine ulaşan bu işlemciler, büyük dil modellerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde eğitilmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, FP4 veri formatında ise inanılmaz bir performans sunarak 9 PFLOPS işlem gücüne erişiyor.
Sistemin üçte ikisi soğutma
Microsoft’un bu yeni sunucularında kullandığı sıvı soğutma sistemi de dikkat çekiyor. GB200 tabanlı NVL72 sunucularının yaklaşık 120 kW enerji tüketimi ve ısısı göz önüne alındığında, bu tür gelişmiş soğutma çözümleri büyük önem taşıyor. Zaten görsele bakacak olursanız NVL72 platformunun üçte ikisinin soğutmaya ayrıldığını görebilirsiniz.
Bu yeni donanım altyapısı, yapay zeka eğitim süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda daha karmaşık modellerin oluşturulmasına olanak tanıyacak. Bilindiği üzere ChatGPT üreticisi OpenAI, modellerini Azure üzerinde geliştiriyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu erken adımı OpenAI’a ve dolayısıyla Microsoft’un Copilot’una yarayacak.
Blackwell tabanlı bu sunucuların ticari kullanım için yaygınlaştırılması 2024 yılı sonunda ya da 2025’in başında gerçekleşecek. Microsoft’un 18-22 Kasım 2024 tarihlerinde düzenleyeceği Ignite konferansında daha fazla detay paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.