Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, müşterilerinden fazla ücret aldığı için devasa bir ceza yiyebilir

    Microsoft, rakip bulut firmalarının müşterilerinden fazla ücret aldığı iddiasıyla İngiltere'de suçlandı. Teknoloji devi suçlu bulunması halinde 1.27 milyar dolar ceza yiyecek.
    Microsoft, fazla ücret aldığı için devasa bir ceza yiyebilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Birleşik Krallık'ta rakip bulut şirketlerinin müşterilerinden fazla ücret almakla suçlanarak 1 milyar sterlinden (1,27 milyar dolar) fazla tazminat talep edilen bir davayla karşı karşıya. Davaya göre Microsoft, rekabeti engelleyici lisanslama uygulamalarıyla bulut pazarında avantaj sağlamaya çalışıyor.

    Devasa ceza kapıda

    Şikayete göre Microsoft, Windows Server yazılımını kendi Azure platformunda kullanan şirketlere, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform ve Alibaba Cloud gibi rakiplerin altyapısını tercih edenlere kıyasla daha düşük bir fiyat sunuyor. Bunun sonucunda, bu yazılımı başka platformlarda kullanan işletmeler, yüksek lisanslama ücretleriyle karşılaşıyor ve dolaylı olarak Azure'a yönlendiriliyor.

    Dava, "opt-out" kolektif bir dava statüsünde olduğu için etkilenen tüm şirketler otomatik olarak dava kapsamına dahil ediliyor. Eğer Microsoft davayı kaybederse, söz konusu şirketler tazminat alabilecek. Dolayısıyla bahsi geçen 1.27 milyar dolarlık ceza daha da artabilir.

    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), bulut sektöründeki rekabeti engelleyen uygulamaları inceleyen bir araştırma yürütüyor. CMA'nın bulut pazarına yönelik geçici kararlarını bu yılın sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Microsoft, daha önce benzer suçlamalarla Avrupa Birliği'nde de karşı karşıya kalmış ve 20 milyon euro tazminat ödeyerek bir anlaşmaya varmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baş parmak ucundan yırtılan spor ayakkabı tamiri acer nasıl okunur bimcell borç sorgulama dsg şanzıman yağı ne zaman değişir 2 milyona alınacak sıfır arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3H1AT
    HP 255 G9 9M3H1AT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız