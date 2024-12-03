Microsoft, müşterilerinden fazla ücret aldığı için devasa bir ceza yiyebilir

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Birleşik Krallık'ta rakip bulut şirketlerinin müşterilerinden fazla ücret almakla suçlanarak 1 milyar sterlinden (1,27 milyar dolar) fazla tazminat talep edilen bir davayla karşı karşıya. Davaya göre Microsoft, rekabeti engelleyici lisanslama uygulamalarıyla bulut pazarında avantaj sağlamaya çalışıyor.

Devasa ceza kapıda

Şikayete göre Microsoft, Windows Server yazılımını kendi Azure platformunda kullanan şirketlere, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform ve Alibaba Cloud gibi rakiplerin altyapısını tercih edenlere kıyasla daha düşük bir fiyat sunuyor. Bunun sonucunda, bu yazılımı başka platformlarda kullanan işletmeler, yüksek lisanslama ücretleriyle karşılaşıyor ve dolaylı olarak Azure'a yönlendiriliyor.

Dava, "opt-out" kolektif bir dava statüsünde olduğu için etkilenen tüm şirketler otomatik olarak dava kapsamına dahil ediliyor. Eğer Microsoft davayı kaybederse, söz konusu şirketler tazminat alabilecek. Dolayısıyla bahsi geçen 1.27 milyar dolarlık ceza daha da artabilir.

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Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), bulut sektöründeki rekabeti engelleyen uygulamaları inceleyen bir araştırma yürütüyor. CMA'nın bulut pazarına yönelik geçici kararlarını bu yılın sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Microsoft, daha önce benzer suçlamalarla Avrupa Birliği'nde de karşı karşıya kalmış ve 20 milyon euro tazminat ödeyerek bir anlaşmaya varmıştı.

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Microsoft, fazla ücret aldığı için devasa bir ceza yiyebilir